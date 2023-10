V noci a v stredu ráno treba na celom území rátať s prízemným mrazom

Od polnoci až do stredy rána treba rátať na celom území Slovenska s výskytom prízemného mrazu. Informuje o tom na svojom webe Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahu prvého stupňa pred mrazom vo vegetačnom období.

Od polnoci do rána 8.00 h sa na celom Slovensku očakáva mráz, ktorý môže ohroziť vegetáciu. Vo výške dvoch metrov nad povrchom sa miestami očakáva mráz do mínus dvoch stupňov Celzia, niekde až do mínus päť stupňov. Vo výške päť centimetrov nad povrchom očakáva SHMÚ minimálnu teplotu nula až mínus päť, niekde mínus dva až mínus sedem stupňov Celzia.