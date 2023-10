Migranti po voľbách zmizli z hraníc a presunuli sa do miest. Štát s pomocou mešká, no prichádza zima

Práve vo Veľkom Krtíši rozpútal predvolebnú debatu o migrantoch Robert Fico (Smer). Kým pred mesiacom sa v hale za mestom zdržiavalo zhruba sedemsto migrantov, dnes je strach obyvateľov z migrantov len spomienkou.

Starosta Vlček - Už dnes v noci poskytneme vyhrievané stany Video

Kým sú však prihraničné mestá odbremenené od starostí a zodpovedností, migranti sa začali koncentrovať pri oddeleniach cudzineckých polícii a ich kroky často vedú do hlavného mesta.

Premiér Ľudovít Ódor ešte minulú stredu prisľúbil, že pre ľudí budú v Bratislave postavené vyhrievané stany. Štát však mešká a namiesto toho zaskakuje mesto a mimovládne organizácie. Na bratislavských Vajnoroch zatiaľ v blízkosti cudzineckej polície vyrástlo desať provizórnych domčekov pre päťdesiat ľudí a dva vyhrievané stany.

Stanom počas písania reportáže síce chýbala drevená podlaha a keby pršalo, postele by stáli na blate no koordinátori na mieste promptne problém vyriešili a behom pár minút vybavili palety a drevené dosky.

Vyhrievané zázemie je v prvom rade určené pre matky s deťmi, no hlavné mesto odkazuje štátu, že dostatočné kapacity nemá. Počasie je v posledných dňoch ako na horách. Ráno je zima, poobede slnko a večer dážď. Hoci predpoveď je na najbližšie dni priaznivá a nočná teplota by mala stúpnuť z aktuálnych dvoch- na 18 stupňov, Bratislava sa pripravuje na upršané jesenné mesiace. Ministerstvo vnútra na otázky denníka Pravda ohľadom počtu tranzitujúcich migrantov či pomoci zatiaľ neodpovedalo.

Podchladené dieťa

Pred voľbami bola migračná kríza medzi najhlavnejšími témami kampane. Po nich sa však z plánov novej koalície problém utečencov vyriešil zdá sa a aj sám.

Určite pomohli aj kontroly na hraniciach s Maďarskom. Tie mali pôvodne kontroly na hraniciach trvať do 14. októbra, po novom však budú prehliadky áut súvisiace s nelegálnou migráciou prebiehať do 3. novembra. Zvýšené kontroly však nie sú len na hraničných priechodoch. Vojaci strážia aj zelené hranice a priechody cez vodné toky. Preboriť sa snažia aj rieku Ipeľ. „Máme tu dosť dôchodcov. Keď sa nám po obci pohybovali migranti bez toho, aby ich niekto strážil, mali ľudia strach. Teraz, keď sú tu vojaci a policajti, sú spokojnejší,“ ozrejmil TASR Peter Badinka, starosta Šiatorskej Bukovinky.

Migranti aj naďalej tvrdia, že na Slovensku zostať nechcú. Ich vysnívanou destináciou je Nemecko alebo Švajčiarsko. „To, čo vnímame ako komplikáciu za posledné dni, je samozrejme vplyv počasia, pretože noci začínajú byť chladné. Momentálne evidujeme jedno päťmesačné dieťa, jedno sedemmesačné dieťa a potom deti v rozmedzí od dvoch do šiestich rokov. Mali sme problém, kedy jedno dieťa pod vplyvom počasia bolo podchladené a museli sme volať rýchlu zdravotnú pomoc,“ uviedol Michal Vlček, starosta mestskej časti Bratislava – Vajnory. Príbeh podchladeného dieťaťa nakoniec skončil šťastne. „Už dnes v noci poskytneme vyhrievané stany pre migrantov. Už teraz sme mali v noci teploty na úrovni troch stupňov, čo už je alarmujúce,“ priblížil Vlček.

Terénna team líderka Mareena Katarína Levčíková Video

V zázemí nájdu migranti vyhrievaný stan, postele, teplú stravu a základnú zdravotnú starostlivosť. „Mali sme podozrenia, že sa tu objavil pásový opar, či svrab no po lekárskej kontrole sa to nepotvrdilo,“ priblížil.

Nateraz však starosta čaká dokým ministerstvo vnútra plnohodnotne poskytne zázemie mobilných domčekov a prevezme túto úlohu na seba. „Termín, kedy štát toto zázemie poskytne zatiaľ nemáme, poslednú informáciu máme, že by to malo byť v piatok alebo v sobotu, ale či to tak naozaj bude, to nevieme,“ podotkol.

Organizácia Mareena má v teréne aj komunitných pracovníkov. „Tí zisťujú potreby týchto ľudí. Najčastejšie hľadajú jedlo, pitie a núdzový prístrešok či miesto kde sa môžu zohriať. Keďže chcú zostať v kontakte so svojimi blízkymi tak hľadajú aj miesto, kde by si mohli nabiť telefóny,“ spresnila Terénna team líderka Mareena Katarína Levčíková. priznala, že zatiaľ sa im nepotvrdilo, že by prichádzajúca zima ovplyvňovala počty migrantov prichádzajúcich z tzv. Balkánskej trasy.

Nespokojní migranti vo Veľkom Krtíši. 4. septembra 2023 Video

Mesto vs. štát

Stanové mestečko má však v gescii magistrát hlavného mesta. Štát zatiaľ do krokov samosprávy nezasahuje a bezpečnosť má na starosti mestská polícia. Tá štátna chodí každú hodinu na obchôdzky. Hlavné mesto tvrdí, že prioritne by sa mal o migrantov postarať štát, no nechce sa len prizerať. „Preto sme sa pustili do poskytovania nejakej základnej humanitárnej pomoci aj my. Poskytli sme aj v spolupráci s mimovládnymi organizáciami prikrývky, jedlo, lieky, prípadne zabezpečujeme tlmočenie,“ dodal hovorca Bratislavy Peter Bubla.

Migračná vlna na jej začiatku v auguste zasiahla najmä mestá Veľký Krtíš a Nové Zámky. Štát v nich musel provizórne zabezpečovať dočasné útočisko. Dnes je v nich však pokoj a v Nových Zámkoch nie je ani vyhlásená mimoriadna situácia.

Petronela Bernáth z mestského úradu v Nových Zámkoch zopakovala, že bolo zriadené dočasné pracovisko Cudzineckej polície v priestoroch Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru na Komárňanskej ceste, čím sa migračný tlak presmeroval z centra mesta na jeho perifériu. „Chod pracoviska, personálne zabezpečenie prináleží štátnej správe, Mestská polícia Nové Zámky je súčinná pri zabezpečovaní verejného poriadku v okolí a mesto poskytuje súčinnosť pri nakladaní s komunálnym odpadom,“ ozrejmila.

Prednosta mestského úradu Veľký Krtíš Marián Balko skonštatoval, že ich mesto nebolo ani na trase migrantov, pretože tam nie je zriadená pobočka cudzineckej polície. „Nebol teda nikdy dôvod, aby sa v našom meste migranti koncentrovali. Vzniknutá situácia bola spôsobená privážaním migrantov z prihraničných oblastí,“ podotkol. Odkedy vypršala zmluva štátu s prenajímateľom prázdnej haly na konci mesta sa migranti v okrese ani nezdržiavajú. Dodal však, že mimoriadna situácia je naďalej vyhlásená v celom okrese Veľký Krtíš.