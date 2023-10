Danko zatienil Hlas. Nominácie na ministrov za SNS pobúrili, s výstupmi Šimkovičovej mal problém aj Pellegrini

Ministerstvo životného prostredia by mal viesť Rudolf Huliak a ministerstvo kultúry Martina Šimkovičová. Rezort cestovného ruchu a športu by mal vzniknúť k 1. januáru 2024 a meno nominanta na tento post zatiaľ známe nie je.

Hlas: Predstavenie kandidátov na ministrov Video Zdroj: TV Pravda

Ministri za Hlas by mali byť priechodný

Ak prezidentka nominácie za stranu Hlas schváli, rezort práce povedie Erik Tomáš, ministerstvo zdravotníctva Zuzana Dolinková, ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši, rezort hospodárstva Denisa Saková, do čela ministerstva vnútra sa postaví Matúš Šutaj Eštok, rezort školstva povedie Tomáš Drucker a vicepremiérom pre plán obnovy sa stane Peter Kmec.

Foto: Ivan Majerský, Pravda Pellegrini, Hlas, pdsedníctvo strany, ministerstvá Predsedníctvo strany Hlas predstavuje nominácie na post predsedu parlamentu a na posty ministrov

Jednotlivé nominácie odsúhlasilo predsedníctvo Hlasu. „Našich nominantov sme vyberali s maximálnou zodpovednosťou – tak, aby každý nový minister nebol nováčikom vo svojej oblasti, ale mal s ňou už skúsenosť,“ hovoril Pellegrini. Hlas preberá zodpovednosť za najväčší počet rezortov vo vláde. „Sú to aj ministerstvá nesmierne náročné, ktoré sa dlhodobo potýkajú s vážnymi problémami a najviac sa dotýkajú reálneho života občanov. Je to ťažká misia, pred ktorou máme veľký rešpekt,“ povedal Pellegrini. Na najťažšie misiu v novej vláde sa podľa neho vydáva Zuzana Dolinková v rezorte zdravotníctva.

Sedem kľúčových ministerstiev v novej vláde je podľa neho jasnou odpoveďou na všetky politické či mediálne komentáre, ako Hlas niekoho zradil, zahodil svoju historickú šancu alebo odmietol ponuku, ktorá sa vraj nedala odmietnuť. Opäť odmietol aj špekulácie, že by post premiéra obetoval kvôli podpore v prezidentskej kampani. „Mrzí ma to, že to všade šumí, tu v centrále Hlasu to zatiaľ nešumí. Keď začne šumieť, tak vám potom poviem,“ uviedol Pellegrini. Priznal však, že pokiaľ by bol v spoločnosti dopyt na jeho kandidatúru, tak to zrejme začne zvažovať.

Fico o rozdelení rezortov medzi koaličné strany Video Zdroj: TV Pravda

Smer zatiaľ oznámil len to, že predsedníctvo odsúhlasilo nominantov na ministerské posty, mená strana bližšie nešpecifikovala. „Problém nebol, všetci sú ochotní pracovať na tom, s čím sme išli do volieb,“ zhodnotil člen predsedníctva Robert Kaliňák.

Už v pondelok šéf Smeru Robert Fico oznámil, že najprv ich predstaví prezidentke Zuzane Čaputovej na neoficiálnom stretnutí, potom na oficiálnom. Prezidentka v utorok poobede informovala, že Fico jej odovzdal kompletný zoznam členov novej vlády. „Prezidentka sa s nomináciami oboznámi a následne bude informovať o svojom ďalšom postupe,“ uviedol hovorca prezidentky Martin Strižinec.

Zem prežila dobu ľadovú, prežije aj Huliaka

No a svojich nominantov pre prvé kolo rokovania s Čaputovou oznámil aj líder SNS Danko. Ministrom životného prostredia sa má stať Rudolf Huliak a ministerkou kultúry Martina Šimkovičová. Nominácie potvrdil v ta3 aj Tomáš Taraba, o ktorom sa takisto hovorilo ako o potenciálnom šéfovi kultúry, no neskôr to označil za hoax. „Je to verzia, ktorá ide do prvého zoznamu pani prezidentke na schválenie. Myslím, že je to v súlade s očakávaniami aj dohodami, ktoré boli pred voľbami,“ uviedol Taraba. V kuloároch sa spomínalo aj meno Karola Farkašovského.

Huliakovo meno sa spomína už niekoľko dní. Proti starostovi Očovej sa ozvali minulý týždeň ochranárske združenia a odborníci z oblasti ochrany prírody. Vznikajúcej vláde a budúcim poslancom adresovali otvorený list, v ktorom upozorňujú na jeho problematické názory, agresívne vyjadrenia voči ochranárskej komunite či šírenie hoaxov a konšpiračných teórií. Huliak sa preslávil najmä výrokom, že „medveď je využitý ako biologická zbraň na likvidáciu vidieka“.

Starosta Očovej hovorí o mediálnom lynči a zastal sa ho aj predseda SNS Danko. „Ohradzujem sa voči útokom na jednotlivých kandidátov. Nechápem ani návštevu polície u pána Huliaka dnes (v pondelok, pozn. red.) ráno o desiatej,“ hovoril Danko. Okrem toho v pondelok absolvoval výsluch na NAKA, dôvodom ktorého boli jeho vyjadrenia o LGBTI+ komunite.

Danko bránil Huliaka Video Zdroj: TV Pravda

Kvôli výsluchu podľa svojich slov nestihol prísť do Bratislavy na podpis koaličnej dohody. NAKA dodala, že informácie predsedu SNS sa nezakladajú na pravde a nešlo o policajný zásah. Termín výsluchu si Huliak dohodol sám ešte 13. októbra a potvrdil ho v to ráno. Aktivista Erik Baláž pre Pravdu uviedol, že veľká časť odborníkov nebude chcieť pracovať pod vedením Huliaka. „Pán Huliak kritizuje mimovládky, pričom asi nechápe že takými organizáciami sú aj poľovné združenia, športové kluby či cirkev,“ ozrejmil. Na Huliakovu nomináciu v utorok reagovala aj organizácia Greenpeace.

„Mysleli sme si, že nominácia Rudolfa Huliaka na post ministra životného prostredia je iba zlý vtip zo strany novovznikajúcej vlády. Dnes je jasné, že sa vláda Roberta Fica rozhodla vysmiať do tváre ochrane životného prostredia, miliónom ľudí vo svete, ktorí čelia dôsledkom klimatickej krízy a tiež tisíckam domácností na Slovensku, ktoré už dnes pociťujú následky povodní, silného vetra, extrémneho sucha, či ničivých teplôt,” uviedla pre Pravdu riaditeľka Greenpeace Slovensko Katarína Juríková.

SNS je podľa predsedu Lesoochranárskeho zoskupenia Vlk Juraj Lukáč známa svojim výberom ministrov životného prostredia, ich kvalitou a výsledkami práce v oblasti ochrany krajiny. „Preto je úplne jedno či ministrom životného prostredia bude pán Huliak alebo iný ich nominant. Zem prežila počas svojej histórie dopady kozmických telies, prudké klimatické zmeny, prepólovanie zemských magnetických pólov, extrémne výbuchy sopiek, desiatky dôb ľadových, prežije aj pána Huliaka alebo iného nominanta strany SNS,“ uviedla.

So Šimkovičovou mal problém aj Pellegrini

Prekvapivým oznamom bola nominácia Martiny Šimkovičovej, ktorá síce v politike nie je žiadnym nováčikom, no s riadením rezortu ani s inou riadiacou funkciou skúsenosti nemá. V minulosti pôsobila ako dlhoročná moderátorka televízie Markíza.

„Už idú. Pripravte im nejaké ubytovanie, plnú penziu, vreckové a vyfešákujte dcérenky, nech sa u nás nenudia. Ešte taká poznámka… kde majú ženy a deti?“ písala pred ôsmimi rokmi. Šírila aj obrázky či videá, ktoré boli zmanipulované alebo staré. Televízia s ňou nakoniec v roku 2015 ukončila zamestnanecký pomer pre šírenie hoaxov.

Foto: Pravda, Robert Hüttner, Robert Huttner Robert Fico, Andrej Danko, Peter Pellegrini, podpis, koaličná zmluva Robert Fico, Peter Pellegrini a Andrej Danko podpísali koaličnú zmluvu.

Bez práce dlho nebola a rozhodla sa vstúpiť do politiky. Prvýkrát sa o miesto v parlamente uchádzala v roku 2016, kedy kandidovala z tretieho miesta za hnutie Borisa Kollára Sme rodina. Získala takmer 39-tisíc krúžkov a dostala sa do parlamentu, kde pôsobila vo výbore pre ľudské práca a práva menšín. Po dvoch mesiacoch ju však Kollár z klubu spolu s Rastislavom Holúbkom a Petrom Marčekom, ktorý stranu Kollárovi daroval, vylúčil zo strany. Dôvodom bolo to, že sa nezúčastňovali rokovaní poslaneckého klubu a opakovane hlasovali inak ako zvyšok strany.

V politike to skúšala aj vo voľbách v roku 2020. Do volieb viedla ďalšiu Marčekovu stranu Hlas ľudu, no neúspešne. Hlas ľudu volilo 0,06 percenta, čo je necelých dvetisíc hlasov. Po neúspechu sa Marček rozhodol stranu darovať odídencom z ĽS NS na čele s Milanom Uhríkom, ktorí ju pretransformovali na Republiku. Šimkovičová mala byť jednou z tvári Republiky, no nakoniec sa tak nestalo. Neskôr sa stala tvárou proruskej TV Slovan, ktorú založil a vlastní ďalší z budúcich poslancov za SNS ortopéd Peter Kotlár.

V televízii sa objavoval aj Andrej Danko, Robert Kaliňák, ale aj Robert Fico, ktorý v televízii šíril teóriu, že za protestmi z roku 2018 stojí známy finančník George Soros. Pellegrini sa mal podľa Fica postaviť proti tomu, aby o tom verejne hovoril. Líder Hlasu pre denník Postoj v rozhovore povedal, že Fico chodí po „pokútnych médiách“.

Dvakrát bol hosťom aj úspešný kandidát na nitrianskeho župana Branislav Becík. Pellegrini mu to zatrhol, pretože médium, ktorého tvárou je práve Šimkovičová, nepovažuje za najoptimálnejšie a pozvánku na rozhovor odmietol. „Hlas do žiadnych konšpiračných médií nechodí a môžem vás uistiť, že ani Braňo Becík do žiadnych konšpiračných médií, ak sa niekde objavil, tak sa viac neobjaví,“ povedal Pellegrini pre Aktuality.sk.

Zachovanie slobody slova je pre Šimkovičovú prioritou. „Chceme sa venovať slobode slova, takže žiadne vypínanie webov. Žijeme v demokratickej spoločnosti a mali by sme v nej mať právo na názor. Samozrejme, že v slušnej podobe a mali by sme medzi sebou hľadať diplomaciu. Ak máš iný názor v poriadku, ale hľadajme konsenzus,“ skonštatovala.

No okrem ochrany slova by sa primárne chcela venovať deťom a mimovládnym organizáciám na školách. „Brožúrky typu sexuálna výchova pre deti od desať do pätnásť rokov by nemali čo robiť na základných školách. My sme sa učili v siedmej triede v rámci biológie, kto je to žena a kto je to muž. Ja neuznávam žiadne iné pohlavia iba tieto dve a s týmto bude veľa práce,“ ozrejmila.

S členstvom v európskych štruktúrach problém nemá, no chce, aby Slovensko neplnilo diktát Bruselu. „Mali by sme byť svojprávny štát, ktorý si riadi veci podľa seba a aby sa schvaľovali veci v parlamente a až potom v Európskej únii,“ podotkla. Nevie však aký význam má pre Slovensko členstvo v NATO.

Kultúrna obec nie je jej nomináciou nadšená podobne, ako nebola nadšená Tarabom. „Neočakávala som nič, ale je mi jasné, že bude veselo a že to bude fraška. Tú pani vôbec nepoznám ani som o nej nikdy nepočula,“ reagovala pre Pravdu herečka Emília Vášaryová.

Herečka Táňa Pauhofová uviedla, že minister kultúry by mal v sebe kultúru aj obsahovať. „Nikto, kto túži deštruovať, nepočúva, nevníma, nie je ochotný porozumieť, nikto, kto vníma akúkoľvek skupinu obyvateľstva ako nepriateľa, rozširuje alebo podporuje hoaxy a nepravdy, obsahuje zlosť alebo túžbu po pomste, na tomto poste nemá čo robiť,“ uviedla.

Politológ hovorí o hrozbe

Pellegrini bude nominantom Hlasu na predsedu parlamentu a sám uznal, že ho čaká neľahká práca. Ak bude parlament viesť, bude sa snažiť o návrat k politickej kultúre. „Ak budem mať tú česť opäť sa stať predsedom Národnej rady SR, tak sa bude snažiť znova voviesť tam nejakú kultúru, aj keď s pár exotmi, ktorí sú tam, to bude extrémne náročné,“ povedal, čím narážal aj na poslancov SNS.

Za nominácie podľa neho zodpovedá vedenie strany a zdôraznil, že koaličným partnerom je pre Hlas SNS a nie žiadna iná strana. „Uvidíme nakoniec, ako budú pani poslankyne a páni poslanci v parlamente pracovať a fungovať. Spolieham sa na jednotu klubu a na jednoznačnú podporu programového vyhlásenia vlády všetkých troch partnerov vrátane SNS. Pre nás je partnerom SNS, nie jednotliví poslanci,“ dodal. SNS sa pred voľbami spojila so stranami Národná koalícia, ktorej predsedom je Huliak, so stranou Život, ktorú zastupuje Taraba, a so Slovenským patriotom na čele s bývalým sudcom Michalom Radačovským.

Kým nominácie Hlasu neprekvapili, nominácie Hlasu rozvírili vody aj medzi lídrami ostatných strán. „Je moderátorka TV Slovan, ktorá šíri dokázateľné konšpirácie. Ak si ministerka kultúry nevie overiť informácie, tak nemá čo hľadať na ministerstve. Môže tak šéfovať kultúrnemu domu aj to s jedným zamestnancom, ktorým bude ona,“ hovorí podpredseda SaS Branislav Gröhling.

Merašický z KDH: Ak by bol Huliak ministrom, mohol by to byť pre Slovensko problém aj v zahraničí Video Zdroj: TV Pravda

Líder Progresívneho Slovenska Michal Šimečka vyzval Pellegriniho, aby týmto nomináciám zamedzil. „Aj z tejto nominácie je očividné, že kultúra a médiá budú tým, čo sa nastupujúca vládna koalícia bude pokúšať ovládnuť, prípadne pošliapať a zničiť,“ reagovala expertka na kultúru a kreatívny priemysel Zora Jaurová. „Na ministerstvo životného prostredia nastúpi človek, ktorého cieľom je vlastný rezort rozobrať zvnútra,“ uviedla na adresu Huliaka Tamara Stohlová, odborníčka PS na životné prostredie a pripomenula, že súčasťou programu bol aj zákaz 5G sietí.

Nominácie skritizovalo aj hnutie OĽaNO. Sú podľa neho hanbou, výsmechom a návratom Slovenska o vyše 15 rokov späť. Poslanec parlamentu Michal Šipoš vyzval prezidentku, aby využila svoje kompetencie a nominácie zastavila.

Bude Peter Pellegrini kandidovať za prezidenta? Video Zdroj: TV Pravda

Podľa politológa z Univerzity sv. Cyrila a Metoda Jozefa Lenča nominácie Hlasu nie sú prekvapením. V prípade SNS je však situácia iná. „Nominácia Rudolfa Huliaka na post ministra životného prostredia je hanbou pre Slovensko. Z tohto hľadiska by ju mal Andrej Danko stiahnuť, no neurobí tak, pretože si to v kontexte toho, ako voľby dopadli nemôže dovoliť,“ uviedol s tým, že Danko si je vedomý toho, že je závislý od „radikálnej deviatky“.

Okrem toho odchodom niektorých poslancov sa Dankov klub posilní aj o ďalších zástupcov SNS. „Akákoľvek vládna nominácia (ministerská či na štátneho tajomníka) znamená parlamentný mandát pre člena SNS,“ zhodnotil Lenč. Čo sa týka Šimkovičovej, je z „rovnakého cesta“. „Obe nominácie majú naplniť ich ambície a poslúžiť záujmom SNS a Smeru,“ skonštatoval Lenč. SNS už pred voľbami uviedla, že plánuje „urobiť poriadok“ s verejnoprávnou televíziou RTVS. Tú chce rozdeliť na dve samostatné inštitúcie – Slovenskú televíziu a Slovenský rozhlas. Zo strany Šimkovičovej podľa Lenča hrozia, aj keď nie hneď, negatívne zásahy nielen v oblasti médií.

„Nemyslím si, že by táto nominácia mala hneď znamenať to, že z TV Slovan sa stane „alternatívna RTVS“ alebo z Hlavných správ „provládne TASR“, no v medziach predvolebných vyjadrení Andreja Danka je zrejmé, že SNS (a nehovoriac o jeho radikálnom parlamentno-ministerskom krídle) má záujem ovládnuť verejnoprávne média a primäť ich k tomu, aby im slúžili,“ dodal.

Vydrží Dankov klub štyri roky? Podľa Lenča v prípade správnej motivácie áno. „Možno bude mať paradoxne dlhšiu než životnosť poslaneckého klubu či vládneho pôsobenia Hlasu. Najmä v prípade, ak si Peter Pellegrini alebo niektorí členovia uvedomia, ako im spolupráca s „exotmi“ škodí,“ dodal s tým že útoky Smeru aj SNS na médiá aj mimovládky sú hrozbou. Čo sa týka vzťahov Smer, Hlasu a SNS a trvácnosti budúcej koalície, tá je zatiaľ vo hviezdach, no začína na pomerne tenkom „vzťahovom“ ľade.