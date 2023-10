Kubiš v Ide o pravdu: Nie je záujem, aby začal horieť Blízky východ. Slovenské voľby boli aj o mieri na Ukrajine

Pozrite si debatu Petra Bielika a Jána Kubiša v relácii Ide o pravdu Video Zdroj: TV Pravda

„Slovenské voľby sa do určitej miery diali v kontexte medzinárodnej situácie, najmä toho, čo sa deje na Ukrajine. Jedno z posolstiev, ktoré väčšina voličov vydala, bolo posolstvo v mieru. Či chceme alebo nie, aj s touto tézou vystupovali strany, ktoré dnes vytvárajú vládnu koalíciu a možno aj ďalšie strany. Možno nie mieru za každú cenu, ale mieru, hľadanie nejakého politického riešenia,“ uviedol Kubiš.

Vláda chce robiť sebavedomú zahraničnú politiku. „Musíme si určiť v čom a ako. Sebavedomá politika nie je búchanie do stola alebo hovorenie nie. Aj to sme zažili, najmä u veľmocí a tiež to neviedlo k ničomu,“ uviedol Kubiš. Politika by mala byť založená na uvedomení si národnoštátnych záujmov a ich presadzovanie sebavedomo, odvážne, dôstojne a hľadanie spoločných riešení, dodal.

Čo hovorí skúsený diplomat Ján Kubiš na situáciu v dvoch krízových ohniskách – na Blízkom východe a na Ukrajine? Mierime ku globálnemu konfliktu veľmocí? Aké sú možné riešenia? Zmení podľa neho prípadný vstup Petra Pellegriniho do súboja o prezidentské kreslo jeho pozíciu a čo chce ľuďom ponúknuť? Pozrite si reláciu Ide o pravdu.