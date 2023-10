Nové vedenie nemôže stiahnuť „Čurillovcov". Získali status chránených oznamovateľov

Kollár o NAKA: Kto sa im postavil do cesty, bol odstránený Video

„Znamená to, že patronát nad nimi získal Úrad na ochranu oznamovateľov, na ktorého čele je Zuzana Dlugošová," uviedol denník s tým, že status chráneného oznamovateľa v praxi znamená, že zamestnávateľ nemôže urobiť akýkoľvek pracovnoprávny úkon voči oznamovateľovi, s ktorým oznamovateľ nesúhlasí, bez súhlasu úradu. „Ak by teda chcelo nové vedenie polície siahnuť na vyšetrovateľov, prípadne by sa nová politická garnitúra snažila zbaviť sa vedenia inšpekcie, musela by im to odobriť Dlugošová a jej úrad," vysvetlilo SME.

Zároveň denník poukazuje na to, že rovnakým statusom disponuje aj Diana Santusová, ktorá v minulosti viedla inšpekčný tím Oblúk, ktorý začal vyšetrovateľov stíhať. „Keď sa neskôr Santusová dostala do problémov, aj ona požiadala o tento typ ochrany a potom sa dala preložiť na východ Slovenska," pripomenulo SME.