Môže Čaputová odmietnuť problematických kandidátov na ministrov? Ústavní právnici v tom majú jasno

Ako o sporných kandidátoch sa vo verejnosti hovorí v prípade Rudolfa Huliaka, ktorý má obsadiť post ministra životného prostredia a Martine Šimkovičovej, ktorá má viesť rezort kultúry. Takmer okamžite sa voči nim zdvihla vlna odporu a kritiky z radov ochranárov, umelcov a občianskej spoločnosti. No a podľa medializovaných informácií aj tretia nominácia národniarov nebude bez odozvy. Podľa televízie Markíza by mala strana nominovať na ministra cestovného ruchu a športu svojho podpredsedu Jána Krišandu, známeho tým, že si s Mariánom Kočnerom tri roky písal o ovplyvňovaní súdov a obchodoch so štátom. Má prezidentka právomoc takýchto kandidátov odmietnuť? Čo bude v tom prípade nasledovať? A mala by prezidentovi taká právomoc vôbec prináležať? Názory expertov na ústavné právo Vincenta Bujňáka a Mareka Domina si vypočujte v podcaste denníka Pravda.

