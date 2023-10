Vláda stále čaká na vymenovanie, no Kollár už odovzdáva parlament. Rozdeľujú sa aj parlamentné posty

Tá by sa mala konať 25. októbra no tento termín musí potvrdí prezidentka Zuzana Čaputová. O deň skôr by sa mala konať skúška hlasovacieho zariadenia, ktoré počas leta prešlo výmenou. Ustanovujúca schôdza sa musí konať mesiac od volieb, teda 30. októbra.

V stredu sa za jedným stolom v gremiálnej miestnosti v budove parlamentu stretli lídri parlamentných strán. Za jednou stranou stola sedeli predstavitelia budúcej koalície – Robert Fico (Smer), Peter Pellegrini (Hlas) a Andrej Danko (SNS). Oproti nim sedeli lídri opozície – za KDH Milan Majerský, za SaS Richard Sulík, za koalíciu OĽaNO a priatelia sa zúčastnil Michal Šípoš a líder Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka.

Po stretnutí šéf Smeru Fico zdôraznil, že nechce povedať mená ministrov za Smer, pretože chce mať všetky procesy hotové a v tomto štádiu vraj ešte nie sú.

Priznal, že sa včera stretol s prezidentkou a dnes očakáva ďalšie stretnutie. Nechcel komentovať, či mala prezidentka výhrady voči navrhnutým menám. „Ak bude chcieť niekoho odmietnuť bude to musieť riadne vysvetliť. Ak menovala za predsedu vlády Matoviča, ktorý ukradol vysokoškolský titul a jednotku neschopnosti pani Remišovú. Neviem, čo by mala mať proti kandidátom, ktorí sa objavujú v éteri. Ani neukradli tituly, ani nie sú psychiatrickí pacienti a ani jednotky neschopnosti,“ spresnil.

Rokovania tak pokračujú za zatvorenými dverami. „Teraz vám niečo poviem a dôjde k nejakej udalosti, ktorá to zmení a budete zo mňa robiť idiota,“ spresnil.

Šimečka priznal, že má záujem o kontrolné výbory ako aj o výbor pre ľudské práva. Sám ašpiruje na stoličku podpredsedu parlamentu, no priblížil, že nechce byť aj predsedom poslaneckého klubu. Priznal však, že si sám netrúfa odhadnúť kedy bude prvá schôdza parlamentu. „Je to rozhodnutie prezidentky aj to ako naloží so zoznamom mien, ktorý jej odovzdal Robert Fico, nechcem jej v tom radiť,“ ozrejmil pred stretnutím s Kollárom.

Podotkol, že niektoré medializované mená nových ministrov vníma kriticky. „Špeciálne mimoriadne neodborné nominácie na niektoré ministerstvá. Spomeniem pána Huliaka, to je absolútne zlý spôsob ako obsadzovať vládne rezorty,“ zdôraznil. Podľa neho „ide o človeka, ktorí je neskúsený a prekrýva to šírením hoaxov a dezinformácií“.

Pellegrini ozrejmil že opozícii dávajú k dispozícii celkovo sedem výborov. „Z nich bude päť kontrolných a dva riadne,“ ozrejmil. Dodal, že sa nechystajú robiť obštrukcie pri menovaní podpredsedu parlamentu. Sám však žiada aby bol podpredseda parlamentu aj Peter Žiga. Celkovo by však mali byť štyria podpredsedovia parlamentu – traja z koalície jeden z opozície. Strana SNS nominuje na post podpredsedu parlamentu Andreja Danka.

Pellegrini musel vysvetľovať aj jeho utorkové vyhlásenie o tom , ako chce vniesť do parlamentu kultúru, aj keď „s pár exotmi, ktorí sú tam,“ to bude podľa neho extrémne náročné. Hoci sa sprvu zdalo, že naráža na svojich nových koaličných partnerov z SNS, zdôraznil, že hovoril o parlamentných legendách.

„Myslel som tých starých a slávnych, ako je Matovič a Hlina. Tých z SNS ešte nepoznám, neviem ako sa budú správať“ priznal líder Hlasu. „Alojz sa už zmenil, ale pamätám si, keď som bol predseda parlamentu a on trieskal topánkami po pulte,“ ozrejmil