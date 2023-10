Seizmológ: K zemetraseniu, aké bolo na východe, môže dôjsť aj v budúcnosti

K podobnému zemetraseniu, aké bolo na východe Slovenska, môže dôjsť aj v budúcnosti. Mohlo by vzniknúť v jednej z ohniskových zón, ako Pernek, Dobrá Voda, Žilina, Komárno, Vihorlatské vrchy, alebo na strednom a východnom Slovensku. Uviedol to seizmológ Univerzity Komenského a Slovenskej akadémie vied Peter Moczo.

Takto sa na Slovensku triasla zem Video

Pravdepodobnosť budúceho zemetrasenia sa podľa seizmológa časom zvyšuje, pretože od roku 1906 narastá deficit energie uvoľnenej vo forme zemetrasení. „Už niekoľko desaťročí zdôrazňujeme, že ak by aj došlo zajtra k zemetraseniu porovnateľnému s tými, ktoré vznikli v minulosti, nebolo by to v rozpore so seizmologickým poznaním a skúsenosťou,“ povedal Moczo.

Seizmológovia zároveň poukázali na to, že Slovensko je vnútri litosférickej platne. Nie je preto podľa nich vylúčené ani zemetrasenie na mieste, kde dosiaľ nevzniklo.

Historické zemetrasenia nie sú podľa Mocza preskúmané. Na Slovensku je zdokumentovaných 804 zemetrasení od roku 1034, ktoré sa prejavili makroseizmickými účinkami. „Tento počet je nízky, možno dvoj- až trojnásobne v porovnaní s tým počtom, ktorý by bol skutočný, ak by od roku 1034 lepšie fungovala miestna správa a vytváranie dobových dokumentov,“ skonštatoval Moczo. Dodal, že dokumentovanie sa zmenilo po reformách miestnej správy, ktoré zaviedla Mária Terézia, a po zemetrasení v roku 1763 v Komárne.

Slovenským seizmológom sa podľa vlastných slov dlhodobo nedarí presvedčiť na spoluprácu historikov, bez ktorých nie je možné historické zemetrasenia preskúmať.