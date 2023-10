Politológ: Nominácie SNS? Je to hanba aj hrozba. Fico Dankovu „radikálnu deviatku“ ustráži, otázny je klub Hlasu

Slovenská národná strana včera predstavila svoje dve nominácie. Ministrom životného prostredia by sa mal stať Rudolf Huliak a ministerkou kultúry Martina Šimkovičová. Obaja sú známy šírením dezinformácií a nenávistným komentárom voči rôznym menšinám. Líder SNS Andrej Danko sa svojich nominantov zastal. Proti obom menám sa strhla vlna nevôle. Nominácia Huliaka je podľa politológa z Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave hanbou pre Slovensko. Šimkovičová môže byť v čele rezortu hrozbou.

Naopak nominácie Hlasu nie sú síce prekvapením. Kontroverzným je jedine nominant na rezort vnútra Matúš Šutaj Eštok.

Hlas neprekvapil

Pellegrini bude nominantom Hlasu na predsedu parlamentu a sám uznal, že ho čaká neľahká práca. Ak bude parlament viesť, bude sa snažiť o návrat k politickej kultúre. „Ak budem mať tú česť opäť sa stať predsedom Národnej rady SR, tak sa bude snažiť znova voviesť tam nejakú kultúru, aj keď s pár exotmi, ktorí sú tam, to bude extrémne náročné,“ povedal.

Čítajte viac Výmeny na kľúčových postoch sa zrejme Hamranom neskončia. Na rade sú štátne podniky

Pellegrini uviedol, že myslel najmä lídra OĽaNO Igora Matoviča či poslanca za SaS Alojza Hlinu. Čo sa týka poslancov SNS, tých ešte nepozná. Za nominácie podľa neho zodpovedá vedenie strany a zdôraznil, že koaličným partnerom je pre Hlas SNS a nie žiadna iná strana. „Uvidíme nakoniec, ako budú pani poslankyne a páni poslanci v parlamente pracovať a fungovať. Spolieham sa na jednotu klubu a na jednoznačnú podporu programového vyhlásenia vlády všetkých troch partnerov vrátane SNS.

Pred voľbami Pellegrini Republiku zo spolupráce vylúčil. Dnes je v koalícii s bývalými kandidátmi za ĽS NS. Problém v tom dnes nevidí. „Pre nás je partnerom SNS, nie jednotliví poslanci,“ dodal líder Hlasu. „Peter Pellegrini a Hlas-SD nechceli Republiku a pred voľbami sa zaštiťovali tým, že nebudú spolupracovať s Kotlebovcami a nakoniec s ich pohrobkami skončili vo vládnej koalícii. O čom to svedčí? O tom, že Hlas-SD nie je súci robiť politiku. Naplnil slová politického bonmotu, že „robili sme to najlepšie, ako sme vedeli a dopadlo to ako vždy“,“ zhodnotil politológ.

Fico o rozdelení rezortov medzi koaličné strany Video Zdroj: TV Pravda

SNS sa pred voľbami spojila so krajne pravicovými stranami Národná koalícia, ktorej predsedom je Huliak, so stranou Život, ktorú zastupuje Taraba, a so Slovenským patriotom na čele s bývalým sudcom Michalom Radačovským.

Podľa Lenča nominácie Hlasu nie sú prekvapením. „Tieto mená sa v prípade ministerstiev, ktoré získal Hlas spomínali už od začiatku. Ak by sme medzi týmito menami chceli hľadať „kontroverzie“, tak by sme ich našli možno v prípade budúceho ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka, ktorý sa najmä v predvolebnej kampani príkro vyjadroval k niektorým zložkám, ktoré spadajú do portfólia ministerstva vnútra, no doposiaľ sa nevyjadroval ku komplexnosti agendy tohto ministerstva,“ myslí si.

Otázkou podľa politológa je, či okrem osobnej zášti voči konkrétnym vyšetrovateľom má vedomosti a predstavu o tom, ako riadiť toto dôležité a mimoriadne komplexné ministerstvo. „Podobné otázky môže vyvolávať aj nominácia Denisy Sakovej, no na druhej strane v jej prospech hovorí minulá vládna skúsenosť. Z tohto dôvodu si nemyslím, že by s nominantmi Hlasu mala mať prezidentka nejaká problém, obzvlášť ak vo vládnej zostave pravdepodobne budú omnoho kontroverznejšie mená,“ zhodnotil.

Radikálna deviatka

V prípade SNS je však situácia iná. „Nominácia Rudolfa Huliaka na post ministra životného prostredia je hanbou pre Slovensko. Z tohto hľadiska by ju mal Andrej Danko stiahnuť, no neurobí tak, pretože si to v kontexte toho, ako voľby dopadli nemôže dovoliť,“ uviedol Lenč.

„Po prvé preto, že Rudolf Huliak je zjavne ambiciózny politik, ktorý chce zo svojho „víťazstva“ vyťažiť, čo možno najviac. Po druhé preto, že si je Andrej Danko vedomý, že je závislý na hlasoch „radikálnej deviatky“, ktorú priviedol do parlamentu. A po tretie preto, že potrebuje posilniť poslanecký klub o vlastných straníkov a tak akákoľvek vládna nominácia (ministerská či na štátneho tajomníka) znamená parlamentný mandát pre člena SNS,“ povedal.

Nomináciu Šimkovičovej hodnotí politológ podobne, ako nomináciu Huliaka. „Obaja sú politici z „rovnakého cesta“ a obe nominácie majú naplniť ich ambície a poslúžiť záujmom SNS a Smeru,“ skonštatoval.

Danko svojich nominantov bránil Video Zdroj: TV Pravda

SNS už pred voľbami uviedla, že plánuje „urobiť poriadok“ s verejnoprávnou televíziou RTVS. Tú chce rozdeliť na dve samostatné inštitúcie – Slovenskú televíziu a Slovenský rozhlas. Hoc sa tak podľa politológa zrejme nestane hneď, s veľkou pravdepodobnosťou sa tak stane v priebehu volebného obdobia a nebude sa to týkať len médií.

„Nemyslím si, že by táto nominácia mala hneď znamenať to, že z TV Slovan sa stane „alternatívna RTVS“ alebo z Hlavných správ „provládne TASR“, no v medziach predvolebných vyjadrení Andreja Danka je zrejmé, že SNS (a nehovoriac o jeho radikálnom parlamentno-ministerskom krídle) má záujem ovládnuť verejnoprávne média a primäť ich k tomu, aby im slúžili,“ uviedol s tým, že útoky nielen SNS, ale aj Smeru na médiá a mimovládky sú hrozbou.

Dankov klub zrejme vydrží, otázny je Hlas

Šéf Smeru Robert Fico sa včera stretol s prezidentkou Zuzanou Čaputovou a predložil jej finálny zoznam mien, nominácie na ministrov za Smer zatiaľ neprezradil. Čo sa týka ostatných nominácií, Fico nechcel komentovať, či prezidentka mala výhrady voči navrhnutým menám.

Čítajte viac Danko zatienil Hlas. Nominácie na ministrov za SNS pobúrili, s výstupmi Šimkovičovej mal problém aj Pellegrini

„Ak bude chcieť niekoho odmietnuť bude to musieť riadne vysvetliť. Ak menovala za predsedu vlády Matoviča, ktorý ukradol vysokoškolský titul a jednotku neschopnosti pani Remišovú. Neviem, čo by mala mať proti kandidátom, ktorí sa objavujú v éteri. Ani neukradli tituly, ani nie sú psychiatrickí pacienti a ani jednotky neschopnosti,“ spresnil. Rokovania zatiaľ pokračujú za zavretými dverami.

Huliak v minulých voľbách kandidoval za krajne pravicovú Ľudovú stranu Naše Slovensko, rovnako ako Tomáš Taraba, Štefan Kuffa a jeho syn Filip. Pred voľbami hovoril, že medveď je „biologickou zbraňou na vyhubenie vidieka“ a šíril aj hoax, že líder PS má v pláne po voľbách zdražiť pivo. Šimkovičová je tvárou proruskej TV Slovan, ktorú založil a vlastní ďalší poslanec za SNS Peter Kotlár.

Parlamentná SNS je dnes podľa Lenča stranou Andreja Danka, krajne pravicových zoskupení. „S týmto Robert Fico počítal pri vyjednávaní vládnej koalície a rozhodne verí, že sa mu ich podarí „ukočírovať“, alebo adekvátne motivovať, aby až do konca volebného obdobia zostali súčasťou koalície,“ skonštatoval.

Vydrží Dankov klub štyri roky? Podľa Lenča v prípade správnej motivácie áno. „Možno bude mať paradoxne dlhšiu než životnosť poslaneckého klubu či vládneho pôsobenia Hlasu. Najmä v prípade, ak si Peter Pellegrini alebo niektorí členovia uvedomia, ako im spolupráca s „exotmi“ škodí,“ dodal s tým že útoky Smeru aj SNS na médiá aj mimovládky sú hrozbou. Čo sa týka vzťahov Smer, Hlasu a SNS a trvácnosti budúcej koalície, tá je zatiaľ vo hviezdach, no začína na pomerne tenkom „vzťahovom“ ľade.