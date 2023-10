Huliak: Brusel nám chce vytrhnúť prírodu z rúk a vytlačiť nás z nej

Rudolf Huliak v realácii Téma na ta3 Video

Líder Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka kandidátku predsedu SNS Andreja Danka ostro kritizoval s tým, že do svojich radov „berie partičku dezinformátorov a sám je len vodičom mikrobusu, ktorý ich doviezol do parlamentu“. No vládu skladá Fico a nie Šimečka a hoci nie je nič potvrdené, už dnes dochádza k stretu dvoch svetov – na jednom brehu národniari, na druhom progresívci.

V relácii Téma televízie ta3 sa stretli dva pohľady na vedenie ministerstva životného prostredia – Tamara Stohlová za PS a Rudolf Huliak za SNS.

Huliak priznal, že je na zozname mien ministrov, ktorých šéf Smeru Robert Fico predložil prezidentke Zuzane Čaputovej. Fico po stretnutí lídrov na pôde parlamentu k dátumu ustanovujúcej schôdze nechcel komentovať, či mala prezidentka výhrady voči navrhnutým menám. „Ak bude chcieť niekoho odmietnuť bude to musieť riadne vysvetliť. Ak menovala za predsedu vlády Matoviča, ktorý ukradol vysokoškolský titul a jednotku neschopnosti pani Remišovú. Neviem, čo by mala mať proti kandidátom, ktorí sa objavujú v éteri. Ani neukradli tituly, ani nie sú psychiatrickí pacienti a ani jednotky neschopnosti,“ spresnil Fico.

Huliak otvorene a ostro kritizuje mimovládne a neziskové organizácie. Hovorí o tom, že „akademici a neziskové organizácie boli nacicané na ministerstve životného prostredia“.

Sám je proti tomu, aby bolo na Slovensku „toľko chránených území“. „Dnes máme toľko zón bez zásahu a so zvýšeným stupňom ochrany až, že to likviduje vidiek a výstavbu,“ spresnil. Podľa neho je aj v západných štátoch Európskej únie štandardom, že len dve percentá krajiny sú považované za chránené.

„Chcú nám vytrhnúť prírodu z rúk a vytlačiť nás z nej,“ vyhlásil s tým, že mu prekáža diktát Bruselu. Huliak sa chce, v prípade vymenovania, pozrieť na „chápadlá mimovládnych organizácií, vyhodnotiť projekty a chce začať s kompletným auditom“.

„Som neodmysliteľnou súčasťou Podpoľania,“ zdôraznil Huliak či už ako starosta alebo vysoký poľovnícky funkcionár. Prekáža mu diktát Bruselu a zároveň odmieta tvrdenia, že hovorí o klimatickej zmene ako o podvode, no vysvetľuje, že mu prekáža ideológia.

„Je to ideológia strán ako sú PS a ničia naše hospodárstvo. Nepovedal som, že to je podvod, ale že to je ideológia,“ spresnil s tým, že podľa neho to je ako keď sa bývalý predseda SNS Ján Slota oháňal Maďarmi. Pýtam sa, ideme obetovať národné hospodárstvo, autá so spaľovacími motormi a vrátime sa späť do jaskýň len preto, aby sme na vidieku nekúrili drevom? Popri tom nemáme skanalizované obce pri národných parkoch. Tu musia ísť peniaze z envirorezortu,“ dodal Huliak.

Stohlová uviedla, že ako hnutie vyzvali predsedu Smeru Fica a lídra Hlasu Petra Pellegriniho, aby nominácie národniarov zastavili. „Dôvodom má byť zachovanie imidžu, že Slovensko berie tieto nominácie vážne“. Prekážajú jej Huliakove tvrdenia o tom, ako je medveď biologickou zbraňou Bruselu na zničenie vidieka či jeho vyhlásenia o tom, že letné požiare v Grécku boli úmyselne založené, aby sa zvýšil počet oxidu uhličitého v atmosfére.

„Klimatická zmena je fenomén, na ktorom vládne vedecký konsenzus. Ak to tvrdíte, musíte mať dôkazy,“ odkázala Huliakovi.

Nerozumie jeho pohľadu v otázke prechodu na zelenšiu energiu. Zdôraznila, že progresívci takúto transformáciu berú ako príležitosť. „Nechceme byť na chvoste týchto snáh, keď sa budeme na poslednú chvíľu prispôsobovať,“ ozrejmila.

Odmieta taktiež Huliakove tvrdenia o tom, že mimovládne organizácie sú napojené na rezort a nič nerobia. Zdôraznila, že práve tieto organizácie spravili dosť na ochranu klímy na Slovensku, pretože mnohokrát aj v oblasti ochrany prírody suplujú štát.

„Aktivity, ktoré by mal robiť štát, no štát nemá dostatočné kapacity, pretože to bolo zanedbávané,“ dodala s tým, že je presvedčená, že financovanie týchto aktivít je efektívne využívanie financií.

Téma sa samozrejme dotkla aj medveďa hnedého. Ako býva pri vyhrotených názoroch zvykom, debata sa nikam nedostala a budúci politici sa len dohadovali a odkazovali sa na svoje štúdie, ktorým veria a tie druhé spochybňovali.

Podľa Stohlovej sa problém s medveďom nafukuje, pretože si politické strany na téme naháňali politické body a šírili kvôli tomu strach a nenávisť. Podľa nej treba pri riešení medvedej otázke dbať na prevenciu, zabezpečovanie smetiakov či posilnenie zásahových tímov.

„Zásahové tímy sú nefunkčné. Dnes máme tri, chcú spraviť štvrtý a pritom náklady idú do miliónov eur, ktoré chýbajú v zdravotníctve či školstve,“ kontroval jej Huliak.

„Nechcem vyvraždiť medvede, chcem, aby ľudia na vidieku mohli pestovať, hubárčiť,“ zdôraznil s tým, že šelma ovplyvňuje zaužívaný život na vidieku.

Stohlová upozornila, že podľa nej nedáva plošný odstrel zmysel. „Zásahový tím rieši problémových jedincov,“ spresnila.