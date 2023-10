Fico túži po nálepke „zahraničný agent” pre mimovládky. Ukazuje na zákon z USA, no inšpiruje sa Putinovým bičom na kritikov režimu

Predseda Smeru Robert Fico pred voľbami ohlásil viaceré prioritné ciele, ktoré chcel riešiť ako člen budúcej vlády. Jedným z predvolebných hesiel sociálnych demokratov bolo „ukončiť vládu mimovládnych organizácií“. Líder Smeru to chce spraviť zavedením pojmu „zahraničný agent” pre neziskové organizácie, ktoré sa zaoberajú politicky citlivými témami ako korupcia či ľudské práva, a zároveň dostávajú peniaze od sponzorov z iných krajín. Riešiť by to vraj chcel predložením takzvaného amerického zákona.