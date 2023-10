Čaputová odmietla Huliaka. V rukách má tromf, no Fico už má riešenie a mohol by ju obísť. Aké sú možnosti?

Šéf Smeru Robert Fico odovzdal prezidentke Zuzane Čaputovej finálny zoznam mien členov jeho vlády vrátane nominantov za Smer, ktorých predstavil vo štvrtok podvečer. Jej sitom nakoniec neprešiel len jeden kandidát. Ide o nominanta Slovenskej národnej strany (SNS) na ministra životného prostredia Rudolfa Huliaka. Prezidentka je presvedčená, že na rozdiel od ostatných existujú v jeho prípade ústavnoprávne dôvody. Ficov návrh mien novej vlády je však pre prezidentku záväzný až potom, čo bude vymenovaný za predsedu vlády. Podľa politológov by mala ústavnoprávne dôvody špecifikovať. V rukách má síce tromf, no nie veľmi populárny. Aké sú možnosti?

Prezidentka požiadala Fica, aby jej priniesol novú nomináciu, no SNS odmieta navrhnúť nového kandidáta a na svojej nominácii trvá. Huliak v ostrej reakcii obvinil prezidentku, že ju riadi jej priateľ Juraj Rizman a mimovládky. Cez prezidentku tak prešli okrem Huliaka aj Robert Kaliňák ako minister obrany či Martina Šimkovičová ako ministerka kultúry.

Návrh bude záväzný, až keď bude Fico premiér

Čaputová je presvedčená, že na rozdiel od ďalších nominantov v prípade Rudolfa Huliaka existujú ústavnoprávne dôvody. „A to v takej intenzite, že nemôže zastávať post ministra životného prostredia, a to vzhľadom na zverené úlohy a poslanie ministerstva. Jeho vymenovanie by nedávalo záruku riadneho chodu tohto ústavného orgánu,“ uviedol hovorca prezidentky Martin Strižinec s tým, že Huliak svojimi vyjadreniami dlhodobo neguje platnú environmentálnu politiku Slovenska a medzinárodné záväzky.

Prekážkou je aj verejné schvaľovanie násilného vysporiadania sa s názorovými oponentmi, čím Čaputová narážala na video, v ktorom sa vyjadroval na adresu ochranára Mariána Hletka. Prekážkou sú aj Huliakove výroky, že „žiadna skutočná klimatická kríza neexistuje“.

SNS v reakcii uviedla, že na svojom nominantovi trvá a nemieni ho meniť. „SNS, poslanecký klub ako aj vedenie strany nomináciu Rudolfa Huliaka nezmení,“ uviedla hovorkyňa strany Zuzana Škopcová. Huliak sa obhajoval tým, že nie je súdne trestaný a nedá sa mu vytknúť žiadna ekonomická ani iná trestná činnosť. Potvrdil, že na svojej nominácii trvať bude.

„Prezidentka nezaprela mimovládkový pôvod. Nezaprela to, že v prezidentskom paláci je hlavným rozumom pán Rizman a ona je len „bezduchou“ hovorkyňou,“ hovorí Huliak. Starosta Očovej na margo svojich výrokov povedal, že nikdy nepopieral klimatické zmeny. „Ja som povedal, že na základe klimatických zmien si z toho jedna strana spravila ideológiu, na základe ktorej chce zničiť národné hospodárstvo Slovenska, chce nás doslova a do písmena uvrhnúť späť do jaskyne,“ reagoval pre Pravdu.

Fico si prezidentkine výhrady k Huliakovi vypočul a nesúhlasí s nimi. Už včera ich odmietol. „Povedať na kandidáta za člena vlády, že má iný názor na klimatické zmeny, ako sa patrí, nie je pre mňa ústavný dôvod na nevymenovanie,“ povedal. Včera poslal oficiálny zoznam, v ktorom je aj Huliak. Prezidentke podľa neho slúži ku cti, že verejne povedala tie isté argumenty ako šéfovi Smeru osobne.

Foto: Pravda, Robert Hüttner Fico, Danko, Pellegrini Peter Pellegrini, Robert Fico a Andrej Danko

Šéf Smeru očakáva, že vláda bude vymenovaná budúci týždeň v stredu 25. októbra počas ustanovujúcej schôdze parlamentu. Termín ešte Čaputová oficiálne neoznámila. Ústavný právnik Eduard Bárány v súvislosti s krokmi prezidentky Čaputovej uviedol, že podľa ústavy prezidentka vymenúva vládu na návrh predsedu vlády.

Fico v súčasnosti ešte nebol predsedom vlády menovaný. „Až po jeho menovaní sa stáva jeho návrh pre prezidentku záväzný,“ vysvetlil. „Dovtedy ho nemusí rešpektovať,“ uviedol s tým, že prezidentka sa tak oprela o príliš úzky doslovný výklad jedného článku ústavy.

Bolo to správne aj nesprávne rozhodnutie

Za činnosť vlády zodpovedá jej predseda, nie prezidentka. „Má zodpovedať za činnosť vlády, keď v nej nesedia ľudia, ktorých on chcel? Dochádza tu k oddeleniu zodpovednosti od moci. Hlava štátu bude mať moc rozhodnúť, kto bude ministrom, ale za ich činnosť bude zodpovedať niekto iný, to znie zvláštne. Práve k tomu vedie tento úzky výklad,“ konštatuje ústavný právnik.

Podľa politológa z Ústavu politických vied Slovenskej akadémie vied (SAV) Juraja Marušiaka by mala prezidentka konkretizovať ústavnoprávne dôvody, ktoré jej vymenovanie Huliaka neumožňujú. „Bolo by dôležité, aby ich konkretizovala. V zásade totiž platí, že kto je zvoliteľný za poslanca NR SR, spĺňa kritériá pre menovanie za ministra. V danom prípade nemôžu teda rozhodovať sympatie alebo antipatie časti verejnosti ani hlavy štátu,“ uviedol.

Rozhodnutie Čaputovej bolo podľa politológa z Prešovskej univerzity Michala Cirnera v súlade s nastavením jej priorít a s hodnotami. „Myslím, že použila dostatočné argumenty, aby bolo možné nomináciu odmietnuť,“ uviedol. Politológ z Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Jozef Lenč vidí prezidentkino rozhodnutie v dvoch rovinách.

„Z hľadiska argumentov, ktorými podporila svoje rozhodnutie, že Rudolf Huliak by v pozícii ministra životného prostredia mohol ohroziť funkčnosť ústavného orgánu, ktorým je ministerstvo, bolo jej rozhodnutie správne. Tak ho isto budú vnímať aj odborníci na oblasť životného prostredia. Z hľadiska potenciálneho porušenia ústavy a možného prekročenia kompetencií, prípadne podkopania systému parlamentarizmu a ducha zastupiteľskej demokracie, si myslím, že toto rozhodnutie nebolo správne,“ zhodnotil.

Tri možnosti, Ficov scenár a Čaputovej nepopulárny tromf

Aktuálne tak môžu nastať tri scenáre a svoju verziu už predstavil aj Fico. Buď kandidáta SNS vymení, alebo bude rezort viesť dočasne niekto iný a Huliak by sa naň mohol vrátiť, alebo bude prezidentka ešte naťahovať čas. Podanie na Ústavný súd by bolo pomerne zbytočné.

1. SNS predstaví nového kandidáta

SNS síce potvrdila, že za Huliakom bude stáť, no sám líder SNS Andrej Danko i ďalší poslanec za SNS Tomáš Taraba pred pár dňami uviedli, že išlo len o prvé kolo. Napokon Fico Huliaka dal aj do finálneho zoznamu s tým, že nebude „kádrovať“ nominantov svojich koaličných partnerov. S Huliakom vo vláde však neráta ani Fico a od SNS očakáva, že navrhnú nového kandidáta, aj preto je to aktuálne veľmi pravdepodobná možnosť.

Foto: TASR, Ján Krošlák SNS, kandidátka, Andrej Danko, Tomáš Taraba, Michal Radačovský, Rudolf Huliak Na snímke zľava Rudolf Huliak, predseda SNS Andrej Danko a Tomáš Taraba.

V spojitosti s vedením rezortu sa spomínal aj Filip Kuffa, vylúčená nie je ani nominácia Tomáša Tarabu. Blízko k rezortu má aj Gabriela Matečná, ktorá sa však do parlamentu nedostala. „Reakcia SNS bola očakávateľná. Ak by s rozhodnutím prezidentky súhlasili, priznali by, že ich výber bol vskutku zlý. Akože aj bol. Z nominácie je zrejmé, že Andrej Danko a SNS sa chce zbaviť „voľných radikálov“ v poslaneckom klube a nahradiť ich straníkmi z SNS,“ uviedol Lenč s tým, že ak to bol cieľ, líder SNS by nemal by ustupovať a mal by vybrať iného kandidáta zo súčasného klubu SNS.

„Je to taká povinná jazda pána Danka, že stojí za svojimi ľuďmi, ale všetci aj v koalícii sú radi, že pán Huliak cez prezidentku neprešiel,“ skonštatoval Cirner. Ak by SNS teoreticky prišla s iným kandidátom, ktorý by takisto nebol u prezidentky priechodný, situácia je rovnaká. „Bolo by to to isté pri druhom aj päťdesiatom druhom kandidátovi,“ vysvetlil ústavný právnik Bárány.

2.Rezort životného prostredia dočasne povedie iný minister, Fico by mohol Čaputovú obísť

Ak SNS nepredstaví kandidáta, môže nastať situácia, že prezidentka vymenuje predsedu vlády a následne aj vládu s tým, že envirorezort dočasne povedie niektorí z ministrov. Keď bude Fico vymenovaný za predsedu vlády, návrh sa stáva záväzným. „Podá sa návrh, ktorý hlava štátu môže okomentovať tým, že ja by som tam videla radšej niekoho iného, ale som týmto návrhom viazaná,“ uviedol Bárány.

V situácii, kedy by už bola vláda vymenovaná, by SNS aj Fico mohli prezidentku obísť a Huliaka znova dosadiť. SNS by dosiahla svoje. „Môj názor je, že keď prídu s Huliakovou nomináciou až po vymenovaní vlády, tak prezidentka by jeho zablokovaním porušila ústavu,“ spresnil Bárány.

3. Čaputovej tromf znamená naťahovanie času

Poslednou, veľmi nepravdepodobnou možnosťou je naťahovanie času. Prezidentka má podľa politológa SAV v rukách tromf. „Pre nomináciu Huliaka môže blokovať menovanie celej vlády. Po vymenovaní vlády sú však jej možnosti obmedzené,“ povedal.

Foto: Pravda, Ivan Majerský danko, čaputová Prezidentka Zuzana Čaputová privítala predsedu SNS Andreja Danka.

Ústavný právnik predpokladá, že za prípadným naťahovaním času zo strany prezidentky by mohol byť aj blížiaci sa summit Európskej únie, kde sa má konať dôležité hlasovanie ohľadom migračnej krízy a na ktorý sa už Fico chystá. „Je jasné, že pán Ódor aj pán Fico na to majú odlišné názory,“ skonštatoval Bárány.

Fungovanie štátu bez riadne vymenovanej vlády však nie je v záujme ani jednej zo strán a prezidentka je viazaná zachovať riadny chod štátu. Vláda nepotrebuje dôveru prezidentky, ale parlamentu. „Povinnosťou hlavy štátu je zabezpečiť, aby sa vláda opierala o riadnu podporu parlamentu a aby bol zabezpečený riadny chod ústavných orgánov. Riadny chod ústavných orgánov neznamená, že vláda musí zodpovedať politickým preferenciám hlavy štátu, ale vláda zodpovedá parlamentnej väčšine,“ ozrejmil ústavný právnik Bárány.

4. Ficov scenár

Šéf Smeru má však jasno v tom, čo bude nasledovať. Predpokladá, že nastane situácia, kedy bude vláda vymenovaná bez Huliaka. „Ak tento postoj SNS bude platiť aj naďalej, po vymenovaní za predsedu vlády oficiálne predložím prezidentke návrh na vymenovanie členov vlády, vrátane pána Huliaka. Prezidentský palác mi takmer isto oznámi, že vláda bude vymenovaná, ale bez pána Huliaka, a pani prezidentka vymenuje niektorého z ministrov, aby dočasne riadil aj ministerstvo životného prostredia do doby, kým mi SNS neoznámi nové meno ministra,“ ozrejmil.

Huliak potom bude podľa neho môcť podať návrh na ústavný súd. „Očakávali sme, že všetko nepôjde ľahko,“ povedal Fico. „Predstava, že sa pôjde na Ústavný súd SR a bude nejaké vzájomné naťahovanie sa, to je tak trochu časovo mimo reality. Nebol by problém návrh napísať, ale vláda by mala fungovať do pár dní alebo týždňov, nie do pár mesiacov,“ zhodnotil Bárány.

Ostatní nominanti prešli, prekryl ich Huliak?

Huliak nebol jediným nominantom, ktorého kritizovali. Kultúrna obec sa ohradila aj voči nominácii Martiny Šimkovičovej, ktorá je tvárou proruskej televízie Slovan. Na sociálnej sieti uviedla, že nomináciu prijala s plnou vážnosťou. „Môžem o sebe s určitosťou povedať, že som charakterovo konzistentná,“ napísala budúca ministerka.

Foto: Pravda, Robert Hüttner Robert Fico, Peter Pellegrini, Andrej Danko, Robert Kaliňák, koaličná zmluva, podpis Robert Kaliňák má byť ministrom obrany.

„Akúkoľvek spojitosť s nálepkou dezinformátora z hĺbky duše odmietam. Prepáčte mi, ale vnímam to ako hlboké nedorozumenie,“ dodala na margo kritiky. „Verím, že slovenská spoločnosť sa vie zhodnúť na tom, že sa nechceme medzi sebou hádať. Som presvedčená, že hádky pramenia z nedorozumenia a z nerešpektovania. Som pripravená diskutovať a konať tak, aby dochádzalo k vzájomnému pochopeniu a rešpektu,“ dodala.

Problém nemala prezidentka ani s nominantami za Hlas ani za Smer. Otázniky v Hlase vyvoláva najmú potenciálny minister vnútra Matúš Šutaj Eštok a svoje nominácie potvrdil už aj Robert Fico. Spravil tak vo videu na sociálnej sieti s dovetkom, že chce informovať verejnosť, nie médiá. Ministrom obrany sa stane Robert Kaliňák, aktuálne vyšetrovaný v dvoch prípadoch v kauze Súmrak a v kauze doplácania platu Františkovi Imreczemu a otvorený ostáva aj únos vietnamského občana z roku 2017, kedy bol ministrom vnútra.

Rezortu financií bude šéfovať Ladislav Kamenický, ministerstvo pôdohosodárstva povedie Richard Takáč, ministrom spravodlivosti bude Boris Susko, šéfom diplomacie Juraj Blanár a rezort dopravy povedie Jozef Ráž mladší, syn speváka skupiny Elán. Fico o ňom hovorí ako o šikovnom chlapcovi. Za podpredsedu parlamentu nominuje Smer Ľuboša Blahu.

Podľa Lenča nemala na blokovanie ostatných adekvátne dôvody. „A keďže som presvedčený o tom, že prezident republiky by v kontexte systému parlamentnej republiky nemal aktívne zasahovať do kreovania vlády, tak nemala,“ uviedol. Je možné, že rozruch okolo Huliaka prekryl aj ostatné sporné nominácie ako napríklad v prípade Kaliňáka či Šutaja Eštoka. „No tiež je tu možnosť, že nemal čo zakrývať,“ dodal Lenč. Politológ Cirner dodal, že nikto z ostatných ministrom nenarúša štábnu kultúru.