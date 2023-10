Ministerstvo spravodlivosti sa ospravedlnilo Kaliňákovi za nezákonné stíhanie

Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR sa ospravedlnilo exministrovi vnútra a zvolenému poslancovi parlamentu za Smer Robertovi Kaliňákovi za nezákonné vedenie trestného stíhania i za väzobné stíhanie. TASR to potvrdil Kaliňák.

Upozornil na to portál Aktuality.sk.

„Ospravedlnenie za štát bolo poskytnuté štandardným postupom za zásahy štátnej moci do práv občana, ktorých nezákonnosť konštatovali na to príslušné orgány, teda za vznesenie obvinenia a vzatie do väzby,“ reagoval hovorca MS SR Timotej Lauko. Doplnil, že ministerstvo vo všetkých prípadoch postupuje v medziach zákona o zodpovednosti štátu za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci.

„Zároveň Ministerstvo spravodlivosti SR musí rešpektovať zákonom zverenú kompetenciu posudzovať žiadosti o predbežné prerokovanie nároku, ak základom nároku je čo i len v časti rozhodnutie súdu,“ doplnil s tým, že lehota na vybavenie žiadosti je šesť mesiacov a v Kaliňákovom prípade uplynula 20. októbra.

„Vo všetkých prípadoch poskytuje ospravedlnenie v mene štátu Ministerstvo spravodlivosti SR (nie konkrétna osoba, ktorá v súlade s internými predpismi oznámenie podpísala), keďže zo zákona vyplýva, že má prerokovať nároky na náhradu škody za nezákonné rozhodnutia štátu a štátnych orgánov, ku ktorým došlo väzobným stíhaním,“ ozrejmil hovorca MS SR. Oznámenie o výsledku predbežného prerokovania nároku podpísal štátny tajomník ministerstva Peter Sepeši, a to po schválení postupu ministerkou spravodlivosti Janou Dubovcovou.

Generálna prokuratúra (GP) SR zrušila vlani obvinenie šéfovi Smeru Robertovi Ficovi, Robertovi Kaliňákovi a ďalším z kauzy Súmrak. Dôvodom boli zistené porušenia ustanovení Trestného poriadku a zákona. Okrem iného čelili obvineniu zo zosnovania zločineckej skupiny. Úrad špeciálnej prokuratúry na sociálnej sieti informoval, že trestné konanie vo veci pokračuje.