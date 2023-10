Zastavenie dodávok zbraní na Ukrajinu? Danko nepočítal s prepúšťaním a medzinárodnými zmluvami

Rýchlo a zbesilo. Slovenská húfnica Zuzana 2 na fronte na Ukrajine Video

Predvolebné sľuby by sa mali plniť a predseda SNS Andrej Danko nie je ochotný v otázkach dodávok zbraní na Ukrajinu uhnúť ani o milimeter. Dokonca je taký rázny, že okrem vojenskej pomoci by zastavil aj súkromné objednávky vojenskej techniky.

Takéto konanie by však podľa ministerstva obrany znamenalo nielen ekonomické dosahy, takýto scenár by „predstavoval pre Slovensko aj stratu reputácie ako spolupracujúceho a kooperujúceho partnera“. „Úplné zastavenie takejto spolupráce by nebolo vôbec jednoduché. Slovenské zbrojárske podniky totiž majú s partnermi podpísané dlhodobé kontrakty, na ktoré sa viažu miliónové investície a stovky pracovných miest,“ ozrejmil Matúš Pačinda z tlačového oddelenia rezortu.

Miliónové straty

Smer ako aj SNS v kampani hovorili jasné nie zbraniam na Ukrajinu. O zásielkach ako aj o významnej časti výroby rozhoduje ministerstvo obrany, a to by podľa plánov šéfa Smeru Roberta Fica mal viesť Robert Kaliňák. On sám je konateľom v zbrojárskej fir­me.

Predseda SNS si je vedomý toho, že húfnice Zuzana sú vývozným artiklom. Sám sa tiež pýši, že nebyť SNS, tak by žiadne húfnice neboli. Napriek tomu chce, aby sa ich vývoz zastavil. „Z hľadiska rizika sú minimálnym príjmom pre štátny rozpočet. Principiálny postoj náš bude, že chceme, aby Slovensko zastavilo dodávky zbraní. Chceme pomáhať Ukrajine humanitárne a tam, kde bude v kontraktoch treba pokračovať, sa nájde riešenie tak, aby sme neprovokovali ani jednu zo strán,“ podotkol šéf národniarov v relácii televízie Markíza Na telo. Danko následne zopakoval, že je proti dodávkam – či už húfnic alebo nábojov a zdôraznil, že sa „zasadí o to, aby sa všetky dodávky a kontrakty zastavili“.

V takom prípade by vo vzduchu zostali visieť stámilióny eur, zrušené kontrakty a zahraničná reputácia. Príkladom je štátna akciová spoločnosť Konštrukta-Defence, ktorá v lete odovzdala Ukrajine dva kusy samohybných kanónových húfnic Zuzana 2 z balíka 16 kusov, ktorých výrobu financujú spoločne Dánske kráľovstvo, Nórske kráľovstvo a Spolková republika Nemecko. Všetkých 16 kusov v hodnote približne 92 miliónov eur má byť Ukrajine dodaných do konca roka 2024.

Denník Pravda oslovil SNS pre lepšie vysvetlenie pacifistického postoja predsedu, no otázka zostala bez reakcie. Nový koaličný partner SNS, strana Hlas, odmietol „v tejto chvíli tému komentovať“ a ticho zostal aj Smer.

Faktom zostáva, že najväčšia zbrojárska firma na Slovensku, štátna Konštrukta-Defence, ktorá vyrába známe húfnice Zuzana, navýšila v uplynulom roku medziročne tržby o 34 percent na 84,6 milióna eur. Jej čistý zisk išiel hore o 921 percent z necelých 1,4 milióna eur v roku 2021 na minuloročných takmer 13,9 milióna eur. „Nevyjadrujeme sa ku akýmkoľvek politickým vyhláseniam. Ako akciová spoločnosť v pôsobnosti štátu svojou zahraničnou obchodnou činnosťou kopírujeme zahraničné smerovanie a tzv. orientáciu Slovenska,“ ozrejmila pre Pravdu riaditeľka úseku generálneho riaditeľa a právnych služieb Zuzana Valenčíková.

Tržby rastú, vďaka Rusom

Práve súkromné objednávky vystrelili slovenské zbrojárstvo na výslnie a v regiónoch dali ľuďom prácu. Minister obrany Martin Sklenár ešte začiatkom septembra uviedol, že Slovensko plánuje v budúcom roku strojnásobiť výrobu munície. Okrem výroby novej munície sa podľa neho hľadajú možnosti predĺženia životnosti starých exspirovaných nábojov zo skladov niektorých krajín.

Slovenskí zbrojári sa taktiež môžu uchádzať o dotačný program v objeme 500 miliónov eur Európskej únie, ktorý má za cieľ doplniť chýbajúce zásoby munície v európskych skladoch.

„Okrem toho Európska únia vyčlenila stovky miliónov eur na podporu rozšírenia výroby predovšetkým delostreleckej munície, pričom spoločnosti, ktoré prisľúbia, že budú vyrábať aj na účel dodávok na Ukrajinu, majú možnosť získať finančný bonus nad rámec štandardnej miery podpory,“ pripomenul Pačinda z ministerstva obrany. Dodal, že obmedzenie prebiehajúcich výrobných procesov by teoreticky mohlo prísť z úrovne vlády. „Udržanie komerčnej časti pomoci a spolupráce je však v jasnom záujme slovenského obranného priemyslu, zvyšovania hospodárskeho rastu a zamestnanosti,“ uzavrel. Na Slovensku pôsobí v zbrojárskom priemysle vyše 40 spoločností.

Slovensko je známe predovšetkým vďaka výrobe munície. Okrem toho sú domáci zbrojári schopní vyrábať aj celý rad ťažkých a ľahkých zbraní. Napríklad kolesové a pásové obrnené vozidlá, delostrelectvo a ručné zbrane. V neposlednom rade aj informačné a komunikačné technológie pre armády a muníciu.

Príkladom sú zbrojári z Dubnice, ktorí hlásia rekordné zisky. Dubnický výrobca veľkokalibrovej munície, spoločnosť ZVS Holding, dosiahol za prvých sedem mesiacov tohto roka tržby na úrovni 44 miliónov eur. Za celý minulý rok dosiahla spoločnosť tržby 40 miliónov eur.

„Nárast tržieb súvisí najmä s ruskou agresiou na Ukrajine, ako aj s celkovou bezpečnostnou situáciou v Európe a vo svete. Predpokladaný plán tržieb na rok 2023 by mal dosiahnuť sumu 80 miliónov eur,“ priblížil generálny riaditeľ štátnej spoločnosti DMD Group Štefan Škultéty. Firma podľa neho zaznamená aj nárast zamestnanosti. Kým v roku 2022 dávala prácu 280 ľudom, v tomto roku plánuje zamestnať v Dubnici nad Váhom a v Snine celkovo až 480 zamestnancov.

ZVS Holding z Dubnice nad Váhom sa špecializuje na výrobu strednej a veľkokalibrovej munície pre mínomety, raketomety, tanky a delostrelectvo. Práve výroba delostreleckej munície kalibru 155 a 152 milimetrov patrí ku kľúčovým produktom spoločnosti. Kým väčšina z týchto striel sa už nevyrába, ako jeden z posledných závodov v Európe dokážu stále ponúknuť aj 152-milimetrovú muníciu, ktorú využívajú delá a húfnice vyrobené ešte v Sovietskom zväze slúžiace aj ukrajinskej armáde.

Modernizácia kvality

Dôležitosť zbrojného priemyslu na Slovensku si uvedomuje aj úradnícky premiér Ľudovít Ódor. „Obrana Ukrajiny a schopnosť čeliť ruskej agresii je záujmom nás všetkých. Svet, v ktorom neplatia pravidlá a nerešpektujú sa medzinárodné pravidlá, je pre nás neprijateľný. Je našou povinnosťou pomôcť tam, kde vieme a ako vieme,“ povedal Ódor začiatkom augusta pri odovzdávaní legendárnych húfnic na Ukrajinu.

Ako dodal, kvalita húfnic Zuzana 2 je zároveň dôkazom, že Slovensko vie vyrábať modernú techniku spĺňajúcu najprísnejšie medzinárodné požiadavky. Konštrukta-Defence podľa neho už rokuje s ukrajinskou zbrojárskou spoločnosťou o ďalšej spolupráci. Jej výsledkom by mal byť prototyp novej húfnice.

Novinkou v portfóliu produktov dubnickej Konštrukty je samohybná kanónová húfnicu BIA. „Projekt BIA spája výhody 155 mm húfnice Zuzana 2 a 155 mm húfnice Eva do jedného kompaktného delostreleckého systému. Do tohto nového typu húfnice sú pritom už zapracované aj poznatky získané z nasadenia Zuzany 2 na Ukrajine a na medzinárodnom cvičení v rámci predsunutej prítomnosti jednotiek NATO v Lotyšsku,“ priblížila hovorkyňa rezortu Mária Precner.

Generálny riaditeľ Konštrukty-Defence Alexander Gurský zdôraznil, že oproti húfnici Zuzana 2 je BIA ľahšia, mobilnejšia s vyššou priechodnosťou pri zachovaní rovnakej palebnej sily a ostatných parametrov. Oproti húfnici Eva zasa nesie BIA väčšiu zásobu munície, má vyššiu ochranu posádky a taktiež automatizáciu vedenia bojovej činnosti.