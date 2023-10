Pellegrini by mal mať na starosti výkon funkcií, nie kandidatúru na prezidenta, tvrdí diplomat Kubiš

Najneskorší termín prvého kola prezidentských volieb je 13. apríl 2024. Ide o posledný deň, keď sa musí podľa zákonných lehôt konať prvé kolo volieb. Uviedli to z tlačového odboru Ministerstva vnútra SR. Zákon neustanovuje, kedy najskôr sa môžu voľby konať. "Závisí to od politického rozhodnutia," pripomenul rezort vnútra.

Funkčné obdobie prezidentky Zuzany Čaputovej sa končí 15. júna 2024. Prvé kolo volieb sa musí podľa Ústavy SR konať najneskôr 60 dní pred uplynutím funkčného obdobia úradujúceho prezidenta. Termín prezidentských volieb vyhlasuje predseda Národnej rady SR.

„Ak by sa teda prvé kolo volieb prezidenta malo konať 13. apríla 2024, predseda NR SR by ich mal vyhlásiť najneskôr 18. februára 2024, čo však pripadá na nedeľu. Pochopiteľne ich môže vyhlásiť skôr,“ priblížilo ministerstvo vnútra.

Viaceré politické strany sa zatiaľ nevyjadrili, či postavia vlastného nominanta na prezidenta alebo podporia niektorého z kandidátov, ktorí sú už známi. Chcú si počkať na finálny zoznam. Najväčšie šance má podľa prieskumov zatiaľ nekandidujúci líder Hlasu Peter Pellegrini. Pellegrini však v tomto týždni vylúčil, že by súčasťou dohody so Smerom a SNS bola jeho kandidatúra na prezidenta. Rozhodnutie o prezidentskom kandidátovi za Hlas podľa neho zatiaľ nepadlo.

Zbierať podpisy začal aj bývalý minister zahraničných vecí a dlhoročný diplomat Ivan Korčok.

O prezidentské kreslo sa uchádza aj bývalý minister zahraničných vecí Ján Kubiš. Chce byť občianskym kandidátom na prezidenta, o post hlavy štátu sa nechce uchádzať ako kandidát konkrétnej politickej strany.

Myslí si, že ísť cestou zberu podpisov od občanov je v súčasnej situácii jediná správna cesta. Poznamenal, že ktokoľvek by išiel do boja o prezidentský mandát ako nominant niektorej strany, mal by zrejme sťažené pôsobenie aj vo výkone funkcie.

V relácii Ide o pravdu priznal, že keby sa Pellegrini pustil do prezidentskej súťaže, kampaň by to ovplyvnilo. „Hru to určite ovplyvní, pretože šéf politickej strany ktorá je súčasťou predpokladám vládnej koalície je predsa len dosť výrazný faktor,“ spresnil.

Priznal však, že by ho trochu prekvapilo, pretože si myslí, že šéf politickej strany, ktorá vstupuje do vlády by mohol mať aj iné starosti ako kandidatúru na prezidenta.

„Napríklad výkon vládnych funkcií, no do toho nechcem ďalej hovoriť. Ja mám stále záujem ponúknuť svoje služby Slovenskej republike a občanom Slovenskej republiky. Myslím, že moje skúsenosti z riešenia krízových situácií, bezprostredného riešenia aj takých krízových situácií kam teraz dochádza na Blízkom východe alebo na Ukrajine a podobne, sú pomerne unikátne a z tohto hľadiska by nemali žiadni ďalší kandidáti zapôsobiť proti môjmu presvedčeniu, že chcem ísť ako občiansky kandidát do tejto súťaže,“ zdôraznil pre Pravdu.

Hlavu štátu volia občania SR v priamych voľbách tajným hlasovaním na päť rokov. Ústava SR hovorí, že kandidátov na prezidenta navrhuje najmenej 15 poslancov Národnej rady SR alebo občania na základe petície s 15-tisíc podpismi. Návrhy na voľbu sa odovzdávajú predsedovi parlamentu najneskôr do 21 dní od vyhlásenia volieb.