Dolinková prisľúbila, že zatočí so ziskami zdravotných poisťovní. Nie sú to obchodné spoločnosti, tvrdí

Ak prezidentka Zuzana Čaputová vymenuje nové vládu, nič nebude Zuzane Dolinkovej stáť v ceste, aby sa stala ministerkou zdravotníctva. Líder Hlasu Peter Pellegrini ju nominoval aj napriek tomu, že strana má dvoch bývalých ministrov zdravotníctva – v rokoch 2008 až 2010 to bol Richard Raši a od roku 2016 do 2018 to bol Tomáš Drucker. Obaja boli ministrami za stranu Smer.