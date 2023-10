Ak Fico chce ísť na samit EÚ, musí byť premiérom do stredy. Podľa politológa vymenovanie zdržuje Čaputová

Robert Fico k nevymenovaniu Huliaka Video

Vo štvrtok sa však začína samit Európskej únie. Ak je pre Fica cieľom zúčastniť sa na rokovaniach, musí do prezidentského paláca čo najskôr doručiť meno Huliakovho náhradníka. Ak sa mu to nepodarí, do Bruselu poletí súčasný premiér Ľudovít Ódor, alebo ešte môže poveriť inú krajinu, aby Slovensko zastupovala. Podľa premiérovho hovorcu Petra Majera je však úradnícky predseda vlády pripravený na samit vycestovať. Rokovanie je zvolané pre premiérov a prezidentov členských krajín.

Smer zatiaľ nechce k samitu zaujať stanovisko, no z pohľadu tém sa zdá byť pre Fica lákavým. Na októbrovom stretnutí budú mať lídri na programe okrem migrantov aj situáciu na Ukrajine či finančný rámec únie do roku 2027.

Kameňom úrazu nie je nominácia Roberta Kaliňáka na ministra obrany, no Fica brzdí post ministra životného prostredia a odmietnutie Huliaka hlavou štátu. Predseda strany Život-NS, ktorý sa do parlamentu dostal na kandidátke SNS, Tomáš Taraba pripustil viacero alternatív v prípade nominácie na túto stoličku. „Jeden plán je, že SNS bude musieť vymeniť nominanta,“ skonštatoval Taraba. Nevylučuje, že sa bude diskutovať aj o jeho mene.

Možnosťou by podľa jeho slov mohlo byť aj rokovanie v rámci SNS o požiadavke na prerozdelenie rezortov. „Dohoda bola ešte pred voľbami, že ak SNS bude mať post ministra životného prostredia, tak my naň navrhneme Rudolfa Huliaka,“ doplnil. Očakáva, že otázka nominácie sa vyrieši do utorka.

Huliak: Vedeli sme, že prezidentka bude robiť problémy. Nezaprela svoj pôvod

Politológ Radoslav Štefančík je presvedčený, že skladanie vlády naťahuje prezidentka. „Pani prezidentka by mala rešpektovať parlamentnú formu vlády a výsledky volieb. A tie ukázali, že ľud chce mať hulváta nielen v parlamente, ale aj vo vláde. Či sa nám to páči alebo nie, suverén – v tomto prípade slovenský volič – jednoznačne rozhodol,“ ozrejmil pre denník Pravda politológ.

Problém vidí najmä v tom, že nie je podľa neho úplne jasné, či pani prezidentka môže alebo nemôže odmietnuť kandidáta na ministra.

„Pokiaľ je kandidát voliteľný do Národnej rady a pokiaľ má dokonca oprávnenie od suveréna, tak nevidím dôvod, prečo by pani prezidentka mala robiť pri menovaní obštrukcie. Iste, môže sa oprieť o určité precedensy z minulosti a tie zatiaľ hovoria v prospech prezidentky. Takže máme na stole právny problém, ktorý zrejme vyrieši len Ústavný súd,“ zdôraznil.

No to, že nie je vymenovaná vláda, žiadnym spôsobom neovplyvňuje parlament. Ten môže mať ustanovujúcu schôdzu aj bez vymenovaných ministrov.

Štefančík len pripomenul, že na Slovensku je legislatívna moc oddelená od moci výkonnej. „Teda aspoň čisto teoreticky,“ dodal.