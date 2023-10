Analytici krotia ministerstvo. Meganákup amerických pušiek je zbytočný

Zbohom, Samopal vzor 58. Slovenskí vojaci si budú zvykať na pušky z USA Video Zdroj: US Army

Stanovený počet zbraní vychádza z plánu ministerstva zvýšiť počet vojakov do roku 2035 na 22 000. „Aktuálne plánuje MO SR ukončiť do roku 2026 nákup pušiek aj pre vojakov, ktorí by mali nastupovať až do roku 2035. Postupný nákup, napríklad formou rámcovej zmluvy alebo opcie, by umožnil prispôsobiť rozsah projektu skutočnému vývoju počtu vojakov. Prostriedky určené na nákup zbraní nad rámec súčasných počtov vojakov vo výške približne 75 miliónov eur by bolo možné využiť na skoršiu realizáciu iných modernizačných projektov,“ zhodnotil útvar.

Analytici tiež namietli, že rozsah potrebného príslušenstva nad rámec základnej výbavy pušky nie je jasne zdôvodnený. Odporúčajú rozdeliť nákup pušiek a príslušenstva do viacerých verejných obstarávaní. „Rozdelenie uľahčí vyhodnotenie a umožní obstarať všetky komponenty s najvýhodnejším pomerom kvality a ceny,“ zdôvodnili. Dodali, že v štúdii nie je zahrnutý nákup munície potrebný na plné operačné využitie pušiek.

Ako ďalej upozornili, zabezpečenie financovania bude vyžadovať rozloženie nákupu v čase alebo presun prostriedkov z iných plánovaných projektov, čo by malo byť v investičnom pláne zohľadnené pred vyhlásením verejného obstarávania. Zhodnotili tiež, že MO SR v štúdii neposudzovalo alternatívne kalibre a ich vhodnosť na účely Ozbrojených síl SR.

Nové pušky majú nahradiť morálne a technicky zastarané útočné pušky a doplniť modernejšie útočné pušky, ktoré však nie sú obstarané v dostatočných počtoch. Vyplýva to zo štúdie MO SR. Prostredníctvom financií amerického fondu už rezort obstaral 5 000 pušiek.