Vlastnia domy v zahraničí, šperky a privyrábajú si v státisícoch. Aké sú majetkové pomery nových ministrov?

Na čerstvé verzie majetkových priznaní politikov si verejnosť musí ešte chvíľu počkať. Ich zverejnenie musí prebrať parlamentný výbor pre nezlučiteľnosť funkcií. Jeho novú zostavu schválili v stredu, ale dátum prvého zasadnutia zatiaľ neurčili. Aj posledné dostupné informácie z roku 2021 odkrývajú verejnosti veľa zaujímavostí.

Premiér bez domova, minister s haciendou

Pred dvadsiatimi rokmi Robert Fico (Smer) presadzoval čo najskoršie schválenie zákona o preukazovaní majetku a predkladanie majetkových priznaní kandidátmi na poslancov do NR SR. Od roku 2004, keď legislatíva vstúpila do platnosti, predseda Smeru pravidelne zverejňuje aj svoje majetky. Dôvod je jednoduchý – nepretržite zastáva verejné funkcie, buď v parlamente, alebo vo vláde.

Počas prvej vlády mal Fico vo vlastníctve dva byty, rekreačnú chatu a vinicu. Časom sa však s nehnuteľnosťami lúčil a od roku 2010 oficiálne nemá ani vlastné bývanie. Vlastní len ornú pôdu a vinice v okolí rodných Topoľčian. Čiže formálne je štvornásobný premiér bezdomovec a býva v podnájme. Zákon ale nariaďuje v majetkovom priznaní uvádzať aj to, či politik využíva cudzie nehnuteľnosti, alebo majetky vo svoj prospech. Fico však v dokumentoch ani raz nepriznal, že býva v bytoch, ktoré nie sú jeho.

Sedem rokov obýval apartmán v bytovom komplexe Bonaparte, ktorý vlastnil odsúdený daňový podvodník Ladislav Bašternák. Neskôr sa ubytoval v byte straníckeho kolegu Dušana Muňka v centre hlavného mesta, kde má bývať doteraz. Nájom bytu síce obaja politici potvrdili, ani jeden z nich túto skutočnosť neuviedol v majetkovom priznaní. Zrejme na to využili háčik v zákone, podľa ktorého verejní činitelia musia informovať len o majetkoch a príjmoch, ktorých hodnota prevyšuje 35-násobok minimálnej mzdy. Ak nájomné za luxusný byt pod Slavínom vychádza pod 1 500 eur mesačne, premiér jeho užívanie priznávať nemusí.

Ficov opak, aspoň v otázke majetkov, je nový minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS), ktorý sa do vlády dostal na poslednú chvíľu. Do vysokej politiky prišiel z podnikateľského prostredia a spomedzi ministrov má jedno z najväčších portfólií nehnuteľností, a to nielen na Slovensku. Pred zvolením do parlamentu vo voľbách 2020 Taraba zastával rôzne riadiace funkcie vo viac ako desiatke firiem, dve boli zaregistrované v americkom štáte Florida. Cez jednu z nich rodina politika vlastnila pozemok v Pezinku, ktorý využívala na vlastné bývanie. V roku 2021 sa Taraba a jeho manželka funkcií v zahraničnej spoločnosti vzdali a odkúpili od nej aj nehnuteľnosti v podkarpatskom mestečku.

Rodina politika tak býva na rozsiahlom pozemku, ktorý tvoria dve parcely s celkovou rozlohou viac ako 10 árov. Na ňom je postavený dom aj bazén. Podľa najčerstvejších dostupných údajov Taraba tiež vlastní byt s garážou v bratislavskom Starom Meste, vinice v Pezinku a Limbachu a pôdohospodársky pozemok vo Vištuku.

Nový minister životného prostredia má nehnuteľnosti aj za oceánom. Podľa majetkového priznania Tarabovi patrí aj dom so záhradou v blízkom okolí kanadského Montrealu. Podľa zistení Pravdy ide o dvojpodlažný tehlový dom v klasickom štýle, umiestnený v tichej štvrti v blízkosti jazera. Disponuje troma spálňami, dvojgarážou a nachádza sa na lesnatom pozemku s rozlohou vyše 1 600 metrov štvorcových. Podľa odhadov sa cena tejto nehnuteľnosti momentálne pohybuje okolo 500-tisíc eur.

V zahraničí býva ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS), aj keď nie až tak ďaleko od slovenských hraníc. Ešte v roku 2014 sa vtedajšia televízna moderátorka s rodinou odsťahovala do rakúskej obce Prellenkirchen, ktorá leží dvadsať kilometrov od Bratislavy. Tam si kúpili vilu v provensálskom štýle so šiestimi izbami a s bazénom. Podľa znalca sa cena nehnuteľnosti v čase nákupu pohybovala okolo milióna eur. Neskôr rodina musela vilu predať, no Šimkovičová naďalej preferuje bývanie v Rakúsku. Denník Plus jeden deň v roku 2020 informoval, že si bývalá poslankyňa Sme rodina kúpila menší dom v obci Kitsee za cenu okolo 250-tisíc eur. Pred tým istým domom čerstvú ministerku minulý týždeň odfotil Nový čas.

Aj nová ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas) býva v podnájme. Aspoň to tak vyplýva z jej majetkového priznania za rok 2021. Pritom má vo vlastníctve byt a dve garáže v hlavnom meste a tiež dom v obci Svätoplukovo. Od roku 2015 je ministerka spoločníčkou vo firme, ktorá taktiež vlastní nehnuteľnosti v hodnote viac ako 350-tisíc eur.

Rozmanitým portfóliom nehnuteľností sa môže pochváliť nový minister pôdohospodárstva Richard Takáč (Smer). V zozname jeho majetkového priznania je zhruba 40 položiek, z čoho polovica sú podiely na lesných, pôdohospodárskych pozemkoch a záhradách. Takáč v minulom volebnom období vykonával naraz tri poslanecké funkcie. Okrem NR SR pôsobil v zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja a bol mestským zákonodarcom v Prievidzi. Po nástupe do vlády sa však musí všetkých ďalších funkcií vzdať, nakoľko ministerský post je nezlučiteľný s výkonom poslaneckého mandátu či prácou v inom orgáne verejnej moci.

Zberatelia funkcií

Ďalšie funkcie, teda okrem tej poslaneckej, majú aj iní noví ministri. Napríklad čerstvý šéf rezortu práce Erik Tomáš (Hlas) v majetkovom priznaní dlhé roky uvádza, že je zamestnancom na Úrade vlády, ale z pozície je dlhodobo uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce. Pracovný pomer na úrade uviedol aj v majetkovom priznaní za rok 2021. Tlačové oddelenie vlády doteraz neodpovedalo na otázky Pravdy, či bol Tomáš evidovaný ako ich zamestnanec aj v rokoch 2022 a 2023.

Zákon totiž verejným funkcionárom umožňuje udržať si pracovné miesto na čas, ktorý budú pôsobiť v parlamente či vláde. V práci si čerpajú akési voľno a nemajú nárok na žiadne odmeny či benefity. Po ukončení verejnej funkcie majú možnosť sa k práci vrátiť. Tento “plán B” využíva napríklad aj vicepremiér pre plán obnovy Peter Kmec (Hlas), ktorý má podľa majetkového priznania pracovné miesto na ministerstve zahraničných vecí. Úradníkom je aj premiér Fico, ktorý je od roku 2000 uvoľnený z pracovného pomeru na ministerstve spravodlivosti. Ak by sa rozhodol s politikou skončiť, rezort mu musí nájsť adekvátnu pracovnú pozíciu.

Ďalšie zamestnanie v priznaní uvádzal aj novovymenovaný minister regionálneho rozvoja Richard Raši (Hlas). Popri poslaneckom mandáte a funkcii podpredsedu Hlasu pôsobil v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura Košice a bol členom predstavenstva vo Východoslovenskej investičnej agentúre. Nový šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár (Smer) uvádzal pracovný pomer v spoločnosti Váhostav, v ktorej si čerpal voľno pre výkon verejnej funkcie. Naposledy v nej Blanár zastával funkciu riaditeľa odboru marketingu a technického rozvoja.

Čerstvý minister spravodlivosti Boris Susko (Smer) popri práci zákonodarcu viedol aj vlastnú advokátsku kanceláriu. Z informácií Obchodného registra vyplýva, že bol jej jediným spoločníkom a konateľom od roku 2008. V posledných rokoch však v majetkovom priznaní neuvádzal žiaden iný príjem okrem poslaneckého platu.

Advokátsku kanceláriu vlastní aj ďalší minister za Smer Robert Kaliňák, ktorý tentokrát vo vláde povedie ministerstvo obrany. Po voľbách 2020 sa exšéf vnútra od politiky vzdialil a venoval sa podnikaniu. Právnická eseročka bola pre Kaliňáka najprínosnejším biznisom. Od momentu jej vzniku generuje tržby v státisícoch eur. Po nástupe do vlády sa síce bude musieť vzdať konateľskej funkcie vo firme, no z jej ziskov môže profitovať aj naďalej – napríklad vo forme výplaty dividend či odmien.

Zákon to nezakazuje a Kaliňák si takto privyrábal aj v minulosti. Napríklad za rok 2017 si vtedajší minister vnútra priznal “iné” príjmy v sume vyše 300-tisíc eur. Vtedy do zoznamu majetkov uviedol tri byty v Bratislave a darovaný motocykel, ktorý podľa medializovaných informácii stál okolo 200-tisíc eur.

Podobne mal dodatočné príjmy popri ministerskej funkcii aj Tomáš Drucker (Hlas). Dnes je ministrom školstva, no ešte pred piatimi rokmi, ako člen vládneho kabinetu Petra Pellegriniho, zarobil 37-tisíc eur. Z iných zdrojov mal finančné výnosy v sume nad 300-tisíc eur. Tvorili ich dividendy a peniaze z predaja cenných papierov. Dnes vlastní v Chorvátskom Grobe rodinný dom s plochou 406 metrov štvorcových, stojaci na pozemku s rozlohou takmer 30 árov.

Milovníci umenia Politici v majetkových priznaniach uvádzajú nielen nehnuteľnosti a výšku príjmov, ale aj menšie majetky ako sú autá, finančné úspory či pôžičky a ďalšie cennosti. Nemusia popísať každú vec, ktorú si kedysi kúpili, ale treba ohlásiť vlastníctvo majetku s hodnotou nad 35-násobok minimálne mzdy za príslušný rok. V posledných zverejnených priznaniach za rok 2021 tak politici mali uviesť majetky s cenou nad 21-tisíc eur. Šéf rezortu financií Ladislav Kamenický (Smer) každý rok v majetkových priznaniach uvádza zbierku umeleckých diel. Ministerka hospodárstva Saková priznáva vlastníctvo šperkov, obrazov a zbrane. Šéf rezortu spravodlivosti Susko uviedol v priznaní aj finančný majetok v podobe pohľadávok voči tretím osobám alebo zbierky osobných cenností či umeleckých predmetov.

Vládni nováčikovia

Minister dopravy Jozef Ráž mladší (nominant Smer) síce v minulosti pôsobil na ministerstve obrany a v rezorte zdravotníctva, no členom vlády je prvýkrát. V roku 2018 sa jeho meno skloňovalo v súvislosti s rezortom vnútra a vtedy média informovali o jeho majetkoch v miliónových hodnotách. V tom čase napríklad vlastnil hotel a reštauráciu v bratislavskej Petržalke, v Devíne mu patrili dva domy, chata a množstvo pozemkov, ktoré boli predtým pod Slovenským pozemkovým fondom. Dnes však takmer nič z toho nevlastní. Nehnuteľnosti a firmy, na ktoré boli zapísané apartmány a pozemky, po novom patria ministrovej manželke. Podľa portálu Aktuality.sk vlastní Rážová majetky vysoko prevyšujúce hodnotu päť miliónov eur a samotný minister má len jednu rekreačnú chatu a pár menších pozemkov.

Skromné majetky v priznaní uvádza šéf rezortu vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas). Minister vlastní byt v rezidenčnom komplexe v Záhorskej Bystrici, jeho nákup financoval predajom starších nehnuteľností v Bratislave a tiež si naň zobral úver. Realitní makléri dnes v inzerátoch označujú za výhody bývania v tejto štvrti blízkosť novopostavenej nemocnice Bory, ako aj prírodu Malých Karpát, ktorá „ponúka výborné možnosti na prechádzky so psom, turistiku a šport“.

Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas) je jedinou členkou vlády, ktorá doteraz nepodávala majetkové priznanie. Do politiky vstúpila len pred pár rokmi a prvýkrát ju zvolili do parlamentu pred necelým mesiacom. Z verejne prístupných registrov sa ale dá zistiť, že šéfka rezortu vlastní byt v paneláku v bratislavskej Karlovej Vsi a tiež dve eseročky. Jedna z nich pred pár rokmi čelila podozreniam Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou kvôli tendrom na obhliadky mŕtvych.

Štátna inštitúcia sa domnievala, že Dolinkovej firma je súčasťou kartelu, keďže v priebehu troch rokov súťaže v jednotlivých župách vyhrávalo len niekoľko firiem bez toho, aby v nich mali konkurenciu. Úradu sa tiež nepáčilo, že štát platí za obhliadky výrazne viac súkromným firmám, ako platil obvodným lekárom, ktorí ich robili do roku 2018. Vtedajší minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO) preto právomoc vrátil lekárom a dnes je pre nich dobrovoľná. Dolinková podozrenia Úradu poprela.