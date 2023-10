Gašpar, Kuffovci či Krišanda. Mali by lídri stiahnuť sporné nominácie? Systém „našich ľudí“ stále trvá, tvrdí politológ

Noví ministri si krátko po vymenovaní zvolili svoje „pravé ruky“. Štátni tajomníci môžu ministrov zastupovať v čase ich neprítomnosti, prípadne, ak má minister iné povinnosti, zaskočiť ich môžu aj na rokovaní vlády.

Premiér Robert Fico k nomináciám na štátnych tajomníkov Video Zdroj: TV Pravda

Nominácie, ktoré vyvolali vášne

Jedným z dvoch štátnych tajomníkov ministerstva spravodlivosti sa stal Pavol Gašpar. Vyštudovaný advokát absolvoval aj dôstojnícke a vyšetrovateľské skúšky a išiel v šľapajách svojho otca. V minulosti pôsobil ako vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva nitrianskej polície, neskôr ako starší vyšetrovateľ špecialista Národnej protizločineckej jednotky NAKA. Tri roky do roku 2016 bol štátnym radcom – asistentom sudcu a od roku 2021 doteraz poskytuje ako advokát právne služby najmä v oblasti trestného, obchodného či športového práva. Zastupoval svojho otca i oligarchu Norberta Bödöra.

Čítajte viac Nová vláda, nový parlament. Aké boli kľúčové momenty? Matovič útočil, z OĽaNO je Slovensko a Fico je späť

Spolu s Ficom, advokátom Marekom Parom, Robertom Kaliňákom a jeho otcom figuroval na nahrávkach z poľovníckej chaty, z ktorých vyplývalo, že Gašpar mladší a Para inštruovali Kaliňáka, ako má vypovedať na polícii o Ľudovítovi Makóovi. Minulý rok vo februári Gašpara mladšieho začali stíhať pre podozrenie zo zločinu krivej výpovede a krivej prísahy v štádiu prípravy, no obvinenie po dvoch mesiacoch zrušili.

Generálnym tajomníkom služobného úradu rezortu obrany sa stane Peter Krajčírovič. V tretej Ficovej vláde pôsobil ako šéf Úradu na ochranu ústavných činiteľov. Most-Híd ho v minulosti požadoval postaviť mimo služby pre škandál s únosom vietnamského občana.

PREMIÉR: Robert Fico (Smer) vedúci Úradu vlády SR: Juraj Gedra

Juraj Gedra generálna tajomníčka služobného úradu Úradu vlády Slovenskej republiky: Marcela Virágová

Marcela Virágová podpredseda vlády (a minister obrany): Robert Kaliňák

Robert Kaliňák podpredsedníčka vlády (a ministerka hospodárstva): Denisa Saková

Denisa Saková podpredseda vlády pre plán obnovy a odolnosti a využívanie eurofondov: Peter Kmec štátna tajomníčka: Alena Sabelová

Bývalý policajný prezident sa stal šéfom branno-bezpečnostného výboru. Gašpara staršieho začiatkom novembra 2020 zadržala NAKA v rámci akcie Očistec a vo väzbe strávil rok. Práve v tejto kauze ho čaká súd, obvinený je z viacerých trestných činov vrátane zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, korupčných trestných činov, ale aj trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa.

Podľa obvinenia chodil Gašpar aj s ďalšími funkcionármi na tajné stretnutia s nitrianskym podnikateľom Norbertom Bödörom, kde mu odovzdával pokyny aj úplatky. Podobnému obvineniu čelí aj v kauze Ezechiel 7, ktorá sa týka podplácania policajtov. Okrem iného čelil Tibor Gašpar spolu s Ficom a Kaliňákom aj obvineniu v kauze Súmrak, no to koncom novembra 2022 všetkým nakoniec cez paragraf 363 zrušili. Gašpara po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej z postu šéfa polície odvolali.

Líder PS Michal Šimečka k nomináciám na štátnych tajomníkov Video Zdroj: TV Pravda

Ku kontroverzným menám patrí aj Štefan Kuffa a jeho syn Filip. Starší Kuffa bude štátnym tajomníkom na ministerstve kultúry a jeho syn Filip na ministerstve životného prostredia. Ako informovala Pravda, oboch už v decembri 2022 obžalovali v prípade vyhrážania sa kežmarskému farmárovi, voči ktorému mali použiť aj fyzické násilie. Pred súd sa postavili tri dni pred voľbami. Kuffovci vinu odmietli, ďalšie pojednávanie sa bude konať 17. januára 2024 a vypovedať by mali poškodení a svedkyňa Henrieta Bagoňová.

Ku konfliktu malo dôjsť začiatkom júla 2021. Kuffa tvrdí, že trestných oznámení na nich bolo už zo strany rovnakého konkurenta podaných viacero. Rodina Kuffovcov sa snažila aj o zrušenie obvinenia u generálneho prokurátora Maroša Žilinku prostredníctvom kontroverzného paragrafu 363 Trestného poriadku, no so sťažnosťou nepochodili.

Foto: Pravda, Ivan Majerský SNS, nominácia Taraba, Huliak, Danko, Za rečníckym pultom Tomáš Taraba s Jánom Krišandom (vpravo) a ďalšími poslancami SNS.

Štátnym tajomníkom na rezorte školstva v oblasti športu sa stane Ján Krišanda, ktorého pred minulými voľbami líder SNS Andrej Danko stiahol z kandidátky. Dôvodom bola jeho komunikácia s kontroverzným a toho času odsúdeným podnikateľom Marianom Kočnerom. Danko ho vtedy hájil, že komunikácia nesúvisela so žiadnou trestnou činnosťou.

„Tá komunikácia nič závažné neriešila a ja som odstúpil, lebo som športovec a správam sa férovo,“ reagoval Krišanda v predvolebnom dueli ta3. Tvrdil, že vyvodil voči sebe zodpovednosť a kauza je uzavretá. S Kočnerom si od roku 2014 do roku 2017 vymenil viac ako sto správ. Písali si o ovplyvňovaní súdov a kšeftoch so štátom.

Sporné renomé má aj Igor Melicher, člen Mladých sociálnych demokratov, ktorý sa pred voľbami 2020 preslávil najmä videami, v ktorých parodoval exprezidenta Andreja Kisku, Igora Matoviča, Michala Trubana a ďalších. Melicher hovorí o hrozbe „liberálneho extrémizmu“ a pred predčasnými voľbami tvrdil, že ak bude Smer vo vláde, „rozprúdime krv v žilách Slovenska a porazíme chudobu“.

Niektorých by mohlo vyrušiť meno Lucie Kurilovskej, ktorá od roku 2014 viedla policajnú akadémiu. Skončila po tom, ako inštruktor nešťastne postrelil kadetku. Parlament ju zvolil za šéfku školského výboru, ale aj za štátnu tajomníčku rezortu vnútra. Keďže sa stane štátnou tajomníčkou, v parlamente ju budú musieť nahradiť. Za štátnych tajomníkov, ktorí sú aj poslancami, nastúpia do parlamentu náhradníci.

Pellegrini ani Fico problém nevidia

Premiér Fico nemal dôvod spochybňovať nominácie ministrov na posty jednotlivých štátnych tajomníkov. „Prečo si myslíte, že nie sú odborníci?“ pýtal sa v reakcii na kontroverzné mená ako Gašpar mladší či Kuffovci. „Vám neprekážalo, že za špeciálneho prokurátora bol zvolený právoplatne odsúdený zločinec. Nerobili ste nič, takže vás poprosím o korektnosť,“ povedal.

Foto: TASR/Adriána Hudecová Štefan Kuffa, Filip Kuffa, Kežmarok Súdne pojednávanie s Kuffovcami v Kežmarku.

MINISTERSTVÁ a štátni tajomníci 1. Ministerstvo obrany (SMER): Robert Kaliňák štátny tajomník (Smer) – Igor Melicher

štátny tajomník (SNS) – ?

generálny tajomník služobného úradu MO SR: Peter Krajčírovič 2. Ministerstvo spravodlivosti (SMER): Boris Susko štátny tajomník (Smer) – Pavol Gašpar

štátny tajomník (Smer) – Milan Hodás

generálny tajomník služobného úradu MS SR: Andrej Holák 3. Ministerstvo dopravy (SMER) štátny tajomník (Smer) – Igor Choma

štátny tajomník (Smer) – Denisa Žiláková

generálny tajomník služobného úradu MD SR: Juraj Lovásik 4. Ministerstvo vnútra (HLAS): Matúš Šutaj Eštok štátny tajomník (Hlas) – Lucia Kurilovská

štátny tajomník (Hlas) – Patrik Krauspe

generálny tajomník služobného úradu MV SR: Igor Tkačivský 5. Ministerstvo financií (SMER): Ladislav Kamenický štátny tajomník (Smer) – Radovan Majerský

štátny tajomník (Smer) – ?

generálny tajomník služobného úradu MF SR: ? 6. Ministerstvo zahraničných vecí (SMER): Juraj Blanár štátny tajomník (Smer) – Marek Eštok

štátny tajomník (Smer) – ?

generálny tajomník služobného úradu MZVaEZ SR: ? 7. Ministerstvo hospodárstva (HLAS): Denisa Saková štátny tajomník (Hlas) – Kamil Šaško

štátny tajomník (Hlas) – Vladimír Šimoňák

generálny tajomník služobného úradu MH SR: Ondrej Varačka 8. Ministerstvo pôdohospodárstva (SMER): Richard Takáč štátny tajomník (Smer) – Vladimír Vnuk

štátny tajomník (SNS) – ?

generálna tajomníčka služobného úradu MPaRV SR: Kristína Vavríková 9. Ministerstvo práce (HLAS): Erik Tomáš štátny tajomník (Hlas) – Branislav Ondruš

štátny tajomník (SNS) – ?

generálny tajomník služobného úradu MPSVaR SR: Peter Kostolný 10. Ministerstvo životného prostredia (SNS): Tomáš Taraba štátny tajomník (SNS) – Filip Kuffa

štátny tajomník (Smer) – Jozef Smatana

generálny tajomník služobného úradu MŽP SR: Marek Chovan 11. Ministerstvo školstva (HLAS): Tomáš Drucker štátny tajomník (Hlas) – Róbert Zsembera

štátny tajomník pre šport (SNS) – Ján Krišanda

generálny tajomník služobného úradu MŠ SR: Miroslav Kočan 12. Ministerstvo kultúry (SNS): Martina Šimkovičová štátny tajomník (SNS) – Štefan Kuffa

štátny tajomník (SNS) – ?

generálny tajomník služobného úradu MK SR: Tibor Bernaťák 13. Ministerstvo zdravotníctva (HLAS): Zuzana Dolinková štátny tajomník (Hlas) – ?

štátny tajomník (Hlas) – ? 14. MIRRI (HLAS): Richard Raši štátny tajomník (Hlas) – Michal Kaliňák

štátny tajomník (Hlas) – ?

generálny tajomník služobného úradu MIRRI: Ján Hrubý 15. Ministerstvo športu a cestovného ruchu (SNS): ? štátny tajomník (SNS) – ?

štátny tajomník (SNS) – ?

„Ministri sa rozhodli navrhnúť ľudí, s ktorými chcú spolupracovať. Je tu koaličná zmluva, kde boli stanovené podmienky. Nemal som dôvod nominácie spochybňovať,“ uviedol Fico. Platí totiž, že strany si nebudú kádrovať nominácie. Novinárov prosil, aby ich rešpektovali. „Štátnymi tajomníkmi sú ľudia, ktorí majú vlastný rozum na rozdiel od niektorých, ktorí boli v predchádzajúcej vláde. Rešpektujte tieto nominácie. Vláda bola vytvorená včera a už skáčete ako blchy,“ povedal a odišiel.

Foto: SITA, Ľudovít Vaniher marek para, Robert Fico, Pavol Gašpar Advokát Marek Para, predseda strany Smer Robert Fico a advokát Pavol Gašpar počas tlačovej besedy predsedu strany Smer a advokátov zaznamenaných na nahrávke z poľovníckej chaty.

Líder Hlasu a šéf parlamentu nominácie komentovať nechcel a rešpektuje ich. „Tak ako koaliční partneri rešpektujú menné nominácie našich štátnych tajomníkov, je mojou povinnosťou v zmysle koaličnej dohody rešpektovať nominácie ďalších strán a tie aj potom nesú za tie nominácie svoju politickú zodpovednosť,“ uviedol.

Nominácie by sa podľa neho mali vyhodnocovať po istom čase. „Je rétorika predvolebná, je rétorika povolebná. Preto by som dopredu nehodnotil niekoho len preto, lebo sa mi nepozdáva, počkajme si na reálny výkon. Myslím si, že predseda vlády bude nabádať koaličných partnerov, že ak by niektorý z ministrov a našich nominantov nerobil robotu ako má, dôjde k výmene na tomto poste,“ uviedol s tým, že nikto tam nie je navždy. „Dal by som týmto ľuďom čas, aby ukázali počas prvých 100 dní, ako to so Slovenskom myslia a či sú kompetentní svoje pozície zastávať,“ dodal Pellegrini.

Opozícia hovorí o uprataní svojich ľudí

Podľa strany SaS Ficova vláda hodila Slovensko cez palubu. „Vymenovanie viacerých štátnych tajomníkov je dôkazom toho, že Robertovi Fico nejde o Slovensko. Inak by sa v žiadnom prípade nestali štátnymi tajomníkmi otec a syn Kuffovci,“ uviedol predseda poslaneckého klubu Branislav Gröhling.

„Ich nominácia ukazuje, že Ficovi nejde o dobro Slovenska, ale o upratanie svojich a Dankových ľudí na vysoké pozície,“ dodal. Mária Kolíková má problém s Gašparom mladším. „Jeho vymenovanie za štátneho tajomníka rezortu spravodlivosti považujem za rezignáciu čo len predstierať, že ide o záujmy Slovenska. Arogancia moci Roberta Fica s Robertom Kaliňákom nemá hraníc. Červené čiary pre spravodlivosť už boli prekročené,“ doplnila.

Vladimíra Marcinková (SaS) k nomináciám na štátnych tajomníkov Video Zdroj: TV Pravda

Podľa Vladimíry Marcinkovej je časť štátnych tajomníkov problémom, lebo sú nekvalifikovaní na prácu. „Nemôže človek, ktorý napadol farmárov, ktorý napadol ľudí, za ktorých má rokovať a hájiť ich, byť štátnym tajomníkom na rezorte pôdohospodárstva, to je pre mňa nemysliteľné,“ povedala.

Ani podľa lídra Progresívneho Slovenska (PS) Michala Šimečku nemajú niektorí štátni tajomníci potrebnú odbornú spôsobilosť, kompetenciu ani skúsenosť. „Chcel by som povedať, že dajme im sto dní alebo nejaký čas, nech ukážu, čo vedia, čo dokážu a ako budú pôsobiť na týchto postoch, no niektoré nominácie sa zdajú byť čisto politickým kšeftom bez ohľadu na odbornosť alebo schopnosti vykonávať funkciu štátneho tajomníka,“ povedal. Nominácia Gašpara podľa neho nevzbudzuje dôveru ani vo verejnosti a ani v posilnenie dôvery v právny štát a spravodlivosť na Slovensku.

Systém „našich ľudí“ trvá…

Okrem mien, ktoré sa dali očakávať a sú zárukou odbornosti, sú tam aj mená, ktoré sa dajú podľa politológa z Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Jozefa Lenča označiť za rušivé. „Či už ide o duo Kuffovcov, ktorí sú zjavne politickým a nie odborným rozhodnutím, alebo o nominácie na ministerstve spravodlivosti (Pavol Gašpar) či ministerstve obrany (Igor Melicher), ktoré sú problematické v kontexte renomé nominantov a tiež ich odbornosti,“ skonštatoval.

Čítajte viac Obvinení či stíhaní, no aj tak kandidujú. Právne je to v poriadku, eticky nie: Lídri mali zvážiť ich nominácie

„Vidieť, že najmä Smer-SSD a SNS sa pri výbere štátnych tajomníkov zamerali na to, aby sa postarali o "svojich ľudí“,“ uviedol. Podľa Lenča politika „našich ľudí“ pokračuje kontinuálne od minulých vláda Roberta Fica cez vládu Igora Matoviča až po súčasnosť.

Niektoré nominácie sú podľa politológa do veľkej miery problémom. „Znižujú mieru dôvery v to, že štát bude spravovaný odborne a v záujme spoločnosti a nie partikulárnych potrieb politických strán a ich nominantov. Na druhej strane mnohé z nominácií boli očakávané, pretože korešpondujú s históriu vládnych strán a s výsledkom, ktorý dosiahli v ostatných parlamentných voľbách,“ zhodnotil.

Mali by lídri tieto nominácie zmeniť? „Ak by chcela vláda, resp. vládna koalícia zlepšiť svoj imidž, prípadne vyslať do verejnosti iný signál než ten, že „naši ľudia" sú na prvom mieste a zaslúžia si istoty, tak by mali tieto nominácie zmeniť,“ povedal. Lenč sa však obáva, že to nie je a nebude prioritou vládnej koalície. Súhlasí, že nominácie sú zodpovednosťou ministrov, ale aj koalície.