Pri menovaní vlády som sa riadila zodpovednosťou, uviedla Čaputová. Odmietla, že by prekračovala svoje kompetencie

Rovnako zdôraznila imperatív postupovať v zmysle právomocí, ktoré jej dáva ústava. „Prezident tu nie je na to, aby korigoval výsledky volieb, je ale tým, ktorý môže zatiahnuť brzdu v situácii, keď sú na to ústavnoprávne dôvody,“ upozornila v súvislosti s odmietnutím nominácie Rudolfa Huliaka (SNS) na post ministra životného prostredia. Zároveň odmietla tvrdenia, žeby v tomto prípade prekračovala svoje kompetencie, opäť sa odvolala na ústavu.

Takto bola vymenovaná štvrtá Ficova vláda Video Zdroj: TV Pravda

Uviedla taktiež, že nedostala zatiaľ iné nominácie, ako kandidátov na ministerské posty. Teda ani meno kandidáta na šéfa Slovenskej informačnej služby (SIS). „Viem, že sa niečo objavilo v médiách, ale my sme o iných nomináciách nehovorili,“ zdôraznila.

Spory, ktoré má s novým predsedom vlády SR Robertom Ficom (Smer-SD) proces kreovania nového kabinetu podľa jej slov nepoznačili. Zdôraznila, že sa drží toho, aby prípadne spory ostali v právnej i vecnej rovine a neboli osobného charakteru. „Musím tiež povedať, že diskusie, ktoré sme v predchádzajúcich dňoch viedli, boli konštruktívne,“ uviedla.

Čítajte viac Povolebný prieskum SANEP: Ako sú ľudia spokojní s výsledkami volieb a novou koalíciou

K vyjadreniam nového premiéra, ktorým deklaroval zastavenie vojenskej pomoci Ukrajine, Čaputová povedala, že ju neprekvapili. „Takto to komunikoval aj pred voľbami. Je to postoj, ktorý sa dal čakať,“ poznamenala. Poukázala tiež na to, že po masívnej vojenskej pomoci, ktorú Slovensko poskytlo počas kabinetu Eduarda Hegera, už krajina nedisponuje výraznými kapacitami, ktoré by v rámci vojenských prostriedkov mohlo Ukrajine dodať. Zároveň ocenila, že aj z Ficových vyjadrení v Bruseli je zrejmé, že sa nezastaví humanitárna, resp. iná forma nevojenskej pomoci, napríklad pri odmíňovaní územia.

Hlava štátu sa tiež vyjadrila k štvrtkovému rozhodnutiu nového ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) odvolať prezidenta Policajného zboru Štefana Hamrana. „To, že si nová vláda vymení policajného prezidenta je na Slovensku štandard. Otázniky vznikajú pri spôsobe, akým sa to udeje,“ skonštatovala. „Spôsob, akým sa to udialo teraz, ma mrzí, nie je to šťastné riešenie. Nie je to riešenie, ktoré by som ja zvolila,“ dodala.

Čítajte viac Fico je späť v Bruseli. Ukrajine nechce dať zbrane a pre Orbána je ako vianočný darček

Rozhodnutie o svojej budúcnosti po uplynutí prezidentského mandátu ešte neurobila. „Teraz som ponorená do toho, čo robím,“ vysvetlila. Je si však istá v tom, že chce byť užitočná a vykonávať prácu, ktorá bude mať zmysel, bude prinášať osoh pre ľudí a verejný záujem. „To budú kritériá, ktorými sa pri rozhodovaní o mojej budúcnosti budem riadiť,“ dodala.