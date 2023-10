Sudcovia a rezort spravodlivosti odsúdili útok na sudkyňu

Členovia Súdnej rady SR odsúdili násilie či pokus o násilie voči fyzickej či psychickej integrite každého človeka. Zároveň tvrdia, že útok na sudcu pre jeho rozhodovaciu činnosť je útokom na základy fungovania našej spoločnosti, ktoré by mali byť založené na úcte k právnemu poriadku.

Podľa nich je neprijateľné, aby štát nezabezpečil ústavným činiteľom primerané záruky na ochranu ich života pri výkone rozhodovacej činnosti. Zároveň apelujú na bezodkladné zdržanie sa šírenia verejných i neverejných nenávistných prejavov voči sudcom, najmä na také, ktoré by mohli podnietiť násilie.

V súvislosti s utorkovou streľbou na Albrechtovej ulici v bratislavskom Ružinove obvinili 55-ročného Igora F. z Bratislavy zo zločinu útoku na verejného činiteľa. V utorok 24. októbra, obvinený vystrelil z krátkej expanznej zbrane na zem vedľa ženy, ktorá zaklopala na dvere jeho bytu z dôvodu vykonávania úkonov do spisového materiálu. Žena po streľbe utiekla na prízemie bytového domu. Následne na miesto privolali policajné hliadky, ktoré sa pokúšali dostať z bytu strelca. Ten s políciou nespolupracoval a z okna si spustil lano, po ktorom sa im pokúsil uniknúť. To sa mu však nepodarilo a policajti ho zadržali. Muža eskortovali na policajné oddelenie. Po vykonaní potrebných procesných úkonov ho umiestnili do nemocnice na psychiatrické oddelenie.

„Vyzývame relevantné autority, aby útok na sudcu pri výkone jeho rozhodovacej činnosti verejne odsúdili a v závislosti od kompetencií prijali legislatívne a iné opatrenia systémového charakteru na nielen nezávislý, ale aj bezpečný výkon rozhodovacej činnosti všetkých sudcov SR,“ píše sa vo vyhlásení členov súdnej rady.

Útok na sudkyňu odsúdilo aj ministerstvo spravodlivosti. „Rezort odsudzuje akýkoľvek násilný zásah do fyzickej či psychickej integrity ktoréhokoľvek občana SR. O to viac, pokiaľ je takou osobou sudca pri výkone svojej rozhodovacej činnosti,“ uviedlo ministerstvo v stanovisku. Tvrdí, že zváži prijatie potrebných legislatívnych či iných zmien tak, aby bol zabezpečený riadny a bezpečný výkon rozhodovacej činnosti slovenských sudcov.