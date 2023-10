Šutaj Eštok zrušil policajných viceprezidentov, čurillovcov postavil mimo službu. Neplatný a nezákonný pokus, reaguje advokát

Zastupovaním riaditeľa Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru poveril minister Jozefa Masnicu, ktorý dlhodobo pôsobí vo funkcii riaditeľa Riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície Banská Bystrica. Dôvodom je neprítomnosť dosluhujúceho riaditeľa Roberta Guckého.

Šéf rezortu rozhodol aj o dočasnom pozbavení výkonu štátnej služby šiestich policajtov. Odvolal sa na zákon o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, podľa ktorého sa policajt musí dočasne pozbaviť výkonu štátnej služby, ak je dôvodne podozrivý zo spáchania trestného činu. Ide o obvinených vyšetrovateľov Jána Čurillu a jeho kolegov. Všetci pritom majú status chránených oznamovateľov.

Predsedníčka Úradu na ochranu oznamovateľov Zuzana Dlugošová priblížila, že úrad v priebehu tohto týždňa nedostal žiadnu žiadosť o udelenie súhlasu s pracovným úkonom od žiadneho zamestnávateľa. „Treba podčiarknuť, že prípadný úkon voči chránenému oznamovateľovi bez súhlas nášho úradu je zo zákona neplatný. V prípade, ak zamestnávateľ urobí takýto úkon bez nášho súhlasu, možno mu uložiť peňažnú pokutu,“ uviedla.

Advokát Peter Kubina pokus ministra zasiahnuť proti vyšetrovateľom označil za neplatný a nezákonný. Rozkaz o dočasnom pozbavení štátnej služby je podľa jeho slov zneužitím právomoci verejného činiteľa.

„Keďže Ján Čurilla, Pavol Ďurka, Milan Sabota, Štefan Mašin, Robert Magula a Branislav Dunčko sú nedôvodne stíhaní (podľa súdu) už viac než dva roky a doteraz neboli postavení mimo službu, ide o jasné odvetné opatrenie, ktoré nijako nesúvisí s vývojom ich trestného stíhania. Presne pre takýto prípad žiadali a aj dostali ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti,“ uviedol advokát na sociálnej sieti a dodal, že na situáciu budú reagovať zákonnými prostriedkami.

Rezort tiež pripomenul, že Policajný zbor od piatka vedie dočasne poverený policajný prezident Rastislav Polakovič. Doterajšieho šéfa polície Štefana Hamrana odvolali z funkcie.

Polakovič má za sebou 23-ročné pôsobenie v Policajnom zbore. Ako priblížil rezort, v roku 2000 získal špecializované policajné vzdelanie na Akadémii Policajného zboru v Bratislave. Pôsobil na viacerých útvaroch, napríklad od roku 2010 zastával funkciu riaditeľa Okresného riaditeľstva Poprad. V roku 2011 bol zástupcom riaditeľa okresného riaditeľstva Stará Ľubovňa, od roku 2018 pôsobil ako riaditeľ Okresného dopravného inšpektorátu v Poprade a od roku 2021 pôsobil vo funkcii zástupcu riaditeľa okresného riaditeľstva v Starej Ľubovni.

Šimečka považuje personálne zmeny v Policajnom zbore za demonštráciu moci

Šéf Progresívneho Slovenska a podpredseda Národnej rady (NR) SR Michal Šimečka považuje „zemetrasenie“ v Policajnom zbore za demonštráciu moci. Nový minister vnútra koná podľa šéfa progresívcov na príkaz premiéra Roberta Fica (Smer).

„Zemetrasenie v Policajnom zbore naozaj neprinesie ani lepšiu bezpečnosť a ochranu ľudí na Slovensku, ani lepšie vyšetrenie všetkých korupčných káuz. Jediné, čo to prinesie, je demonštrácia moci a lepší spánok tým, ktorí by mali čeliť spravodlivosti,“ zdôraznil Šimečka.

Hovorí tiež o pokračujúcej degradácii politickej kultúry na Slovensku. „Odvolať policajného prezidenta tri dni predtým, ako mu na vlastnú žiadosť končí služobný pomer, spraviť to bez osobného stretnutia a zo dňa na deň ho preveliť na druhý koniec republiky, je úbohé a dospelí politici by takto konať nikdy nemali,“ dodal.

Mikulec: Šutaj Eštok konal „chrapúnsky“

Nový minister vnútra „chrapúnsky“ odvolal policajného prezidenta Štefana Hamrana a zároveň zrušil pozície viceprezidentov policajného zboru. Povedal to na tlačovej konferencii bývalý minister vnútra Roman Mikulec (Slovensko). „Pred malou chvíľou som sa dozvedel, že došlo aj k zrušeniu pozícií viceprezidentov. Nie k odvolaniu, ale policajný zbor od dnešného dňa nebude mať viceprezidentov. Ja som veľmi zvedavý, ako pán Polakovič bude zvládať bez viceprezidentov výkon tak vážnej funkcie,“ povedal Mikulec. „Máme informácie, že z policajného zboru sa chystá odísť pomerne veľké množstvo slušných policajtov,“ dodal Mikulec.

Poukázal na to, že Hamranovi nový minister neoznámil odvolanie do očí, dostal iba písomný rozkaz s tým, že má ísť do Popradu tri dni predtým, ako by odišiel do civilu na vlastnú žiadosť. Exminister zdôraznil, že ľudia dali Hamranovi za jeho prácu také vysvedčenie, že dôvera občanov v Políciu SR dosiahla rekordných 66,4 percenta. Podotkol, že on po nástupe do kresla ministra vnútra nechal vtedajšieho policajného prezidenta Milana Lučanského z čias predošlej vlády vo funkcii od marca do augusta, a našiel si čas nielen na to, aby s ním komunikoval, ale udelil mu aj medailu za zásluhy. „Poslať končiaceho policajného prezidenta tri dni predtým, ako sa mu končí výkon služby v Policajnom zbore, na druhý koniec republiky, nie je nič iné ako priamy dôkaz pomstychtivosti, detinskosti a malichernosti. Toto nie je žiadna nová politická kultúra, to je politická nekultúra,“ povedal Gábor Grendel (Slovensko). Zdôraznil, že dôležité je, aby políciu skutočne riadil policajný prezidenta nie rôzne tieňové štruktúry z podnikateľského prostredia.

Podľa Grendela sa súčasné čistky dejú v duchu Ficovho hesla „nezostane po nich ani mastný fľak“. Nový kabinet hneď na prvom zasadnutí odvolal dvoch splnomocnencov vlády bez náhrady. Vo funkcii končí splnomocnenec pre národnostné menšiny László Bukovszký, ako aj splnomocnenec vlády pre rómske komunity Ján Hero. „Aký je to signál pre menšiny, keď nová vláda chce radšej nemať nikoho, ako týchto splnomocnencov. Pritom pán Bukovszký nebol nominantom vlády Igora Matoviča alebo Eduarda Hegera, ale my sme ho zdedili po tretej Ficovej vláde a vo funkcii sme ho nechali,“ podčiarkol Grendel. Zároveň poukázal na to, že zatiaľ čo drvivá väčšina opozičných poslancov v tajnom hlasovaní podporila kandidatúru Petra Pellegriniho (Hlas) na predsedu parlamentu, koalícia sa už tak veľkoryso k opozičnému kandidátovi na podpredsedu parlamentu Michalovi Šimečkovi (Progresívne Slovensko) nezachovala. „Drvivá väčšina koaličných poslancov ho nepodporila. Navyše, nová koalícia absolútne ignoruje zvyklosti a obrala opozíciu o výbory, ktoré jej podľa výsledkov parlamentných volieb patria,“ uviedol Grendel.