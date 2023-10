Danko v Ide o pravdu: Nebili sme sa o funkcie, chceli sme vládu len s Ficom. Kyjevu by sme nemali dať žiadne zbrane

Pozrite si debatu Petra Bielika a Andreja Danka v relácii Ide o pravdu Video Zdroj: TV Pravda

Ako úspešný príklad uviedol Maďarov, ktorí podľa Danka zvýšili podiel cestovného ruchu na tvorbe hrubého domáceho produktu zo štyroch percent v roku 2016 na 12 percent v súčasnosti. Chce, aby šport a cestovný ruch mali svojho „gazdu“, aj kvôli peniazom z eurofondov. Tvrdí, že keď pritiekli peniaze z eurofondov na ministerstvá, k športu či cestovnému ruchu, ktoré rezorty tiež zastrešovali, sa ani nedostali, školstvo ich minulo na digitalizáciu a doprava na cesty.

Ak by to bolo na ňom, útočné zbrane by na Ukrajinu nedodával vôbec, ani od súkromných firiem, a verí, že sa tak raz stane. „Žiadne peniaze z vojny za to nestoja, aby tá vojna eskalovala“. „Verím, že naši koaliční partneri dodržia dohody a že tie zbrane už zo Slovenska na Ukrajinu chodiť nebudú,“ uviedol Danko. Uvedomuje si, že to nie je gescii SNS, ale keby to v nej bolo, tak by tok zbraní zastavil. Vyžaduje si to podľa neho hlbšiu analýzu, keďže nedisponuje dátami a môžu byť rozbehnuté kontrakty. Tvrdí však, že „signál bol vyslaný“ a verí, že jedného dňa dodávky zbraní Kyjevu ukončené budú.

Ako sa utvárala koaličná vláda, prečo urobila SNS také kroky, aké spravila? Čo čaká nominantov strany SNS na ministerstvách, ktoré budú mať – kultúry a životného prostredia? Pozrite si reláciu Ide o pravdu.