Debata s Ficom bola vecná, uviedla Čaputová: Toto nie je moja vláda

Uviedla to hlava šátu v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy. „Debata s Ficom bola vecná, pokiaľ išlo o naše osobné alebo telefonické stretnutie. Aj vďaka tomu bolo možné vymenovať vládu v relatívne skorom termíne,“ povedala.

Takto bola vymenovaná štvrtá Ficova vláda Video

Prezidentka sa s Ficom počas stretnutí nerozprávala o ich vzájomnom spore. Hlava štátu v minulosti podala trestné oznámenie na predsedu Smeru za to, že ju označoval za americkú agentku. Fico zas avizoval podanie trestného oznámenia na prezidentku za to, že mala údajne porušiť ústavu. „Témou povolebných debát bolo iba zostavenie vlády,“ tvrdí Čaputová. Taktiež informovala, že v prípade podania žaloby na Fica nenastal žiaden posun. Útoky a vyhrážky však po voľbách na jej adresu stále prichádzajú. „Nechcem sa tejto téme viac venovať. Je to, žiaľ, smutný fakt našej politickej situácie,“ dodala.

Problém len s Huliakom

Dôvodom odmietnutia vymenovať Rudolfa Huliaka za ministra životného prostreda bolo podľa prezidentky to, že práve pri ňom identifikovala ústavnoprávne nedostatky pre vymenovanie, čo v prípade ostatných nominantov „nevzhliadla“. Kľúčová bola teda absencia ústavných dôvodov na to, aby nominanta nemohla vymenovať do funkcie.

Prezidentka však vníma polemiku o viacerých menách nových ministrov. Argumentuje však tým, že toto nie je jej vláda. „Toto je vláda, ktorá vzišla z volieb na konci septembra a prezident tu nie je na to, aby korigoval vôľu občanov. Je tu na to, aby zatiahol ručnú brzdu v prípade, keby hrozila kolízia s ústavou z hľadiska riadneho výkonu povinností,“ vysvetlila. Keby prezidentka odmietla aj ďalšie nominácie na ministrov, skĺzla by do svojvôle či nesympatie občianskeho politického názoru.

Huliak oznamuje, že Taraba bude ministrom Video

Hlava štátu taktiež nespochybnila Huliakov poslanecký mandát, avšak ak ide o výkon a menovaciu právomoc hlavy štátu vymenovať niekoho za ministra akéhokoľvek rezortu, do toho vstupuje posudzovanie ústavných nárokov.

Prezidentka tiež uviedla, že je pripravená na vecnú a konštruktívnu debatu s vládou, podobne ako pri predchádzajúcich kabinetoch. +Sme povinní spolu komunikovať, spolupracovať, pretože sme povinní slúžiť verejnosti, našim občanom, musíme prekonať naše osobné záťaže, ak sú prítomné," povedala prezidentka k spolupráci s vládou.