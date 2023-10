Kéry: Ministri pracujú na programe. Nič sa nezmení, mieni Krúpa

Ministri dostali úlohu a pracujú na programovom vyhlásení vlády. V diskusnej relácii V politike televízie Ta3 to uviedol poslanec Smeru Marián Kéry.

Očakáva, že schôdza Národnej rady SR by sa mohla konať 15. novembra. „Igor Matovič nesklamal a jeho vyjadrenia pred voľbou predsedu NR SR boli naozaj pod úroveň," skonštatoval Kéry na margo situácie v parlamente. Vyjadril tiež obavu, že to takto bude pokračovať aj naďalej.

Ani poslanec za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) Juraj Krúpa si nemyslí, že by prichádzala nová politická kultúra. Poukázal pri tom na viaceré nominácie vládnej koalície. Zároveň spomenul ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas), ktorý odvolal policajného prezidenta Štefana Hamrana z jeho postu niekoľko dní pred tým, než sa Hamran chystal odísť do civilu. Kéry mu oponoval tým, že poukázal na nominácie predošlej vlády. Poslanec Smeru je tiež toho názoru, že vládna koalícia je konzistentná a robí to, čo avizovala pred voľbami.