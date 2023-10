Upratovanie v klube SNS? Danko môže vymeniť stabilitu za reputačné riziko. V klube je stále v menšine

Líder Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko postupne presúva svoju „radikálnu deviatku“ na posty ministrov či štátnych tajomníkov. Ťah so starostom Očovej Rudolfom Huliakom mu síce nevyšiel, no netají sa tým, že ho chce do čela rezortu v budúcnosti dostať. Zatiaľ prišli do parlamentu oficiálne dvaja náhradníci za dvoch ministrov. V najbližšom čase prídu ďalší dvaja za Kuffovcov, ktorí budú pôsobiť ako štátni tajomníci. Tým sa však nič nekončí, SNS má podľa koaličnej zmluvy miesta pre ďalších štyroch štátnych tajomníkov. Je otázne, koho tam Danko nominuje, no vo svojom klube je zatiaľ stále v menšine.

SNS strávila minulé volebné obdobie mimo parlamentu. Danko sa preto funkcie predsedu vzdal a šéfom strany už byť nechcel. Nakoniec nabral druhý dych, spojil sa s troma menšími krajne pravicovými stranami, ktoré ho dostali cez päť percent.

Danko: Verím, že SNS bude prínosom v parlamente Video Zdroj: TV Pravda

Nováčikovia predbehli stálice

Zástupcovia Národnej koalície, ktorej predsedom je Huliak, dostali miesta prevažne na konci kandidátky. Okolo stovky bolo niekoľko členov Slovenského Patriota vrátane bývalého sudcu Miroslava Radačovského, exposlankyne OĽaNO Heleny Mezenskej či syna bývalého policajného prezidenta Milana Lučanského Adam Lučanský.

Čítajte viac Gašpar, Kuffovci či Krišanda. Mali by lídri stiahnuť sporné nominácie? Systém „našich ľudí“ stále trvá, tvrdí politológ

Celkom vysoko sa dostal Tomáš Taraba, Štefan Kuffa a Filip Kuffa a niekoľko ďalších členov strany Život, bývalých kotlebovcov, členov strany Vlasť bolo roztrúsených medzi stálicami SNS. Po voľbách prišlo prekvapenie a z desiatich zvolených poslancov bol zástupcom SNS len Andrej Danko, čo vyvolalo otázky o stabilite jeho klubu, keďže koalícia v zložení Smer, Hlas a SNS má 79 poslancov, čo je krehká väčšina.

Poradie po zohľadnení prednostných hlasov Poradie na hlasovacom lístku Poslanec Počet platných prednostných hlasov zvolený/náhradník 1 1 Andrej Danko 68 726 zvolený 2 5 Tomáš Taraba 63 883 zvolený 3 150 Rudolf Huliak 58 875 zvolený 4 12 Martina Šimkovičová 27 615 zvolený 5 15 Roman Michelko 25 872 zvolený 6 148 Ivan Ševčík 25 639 zvolený 7 20 Filip Kuffa 22 664 zvolený 8 21 Štefan Kuffa 21 159 zvolený 9 130 Peter Kotlár 13 252 zvolený 10 140 Pavel Ľupták 13 046 zvolený 11 2 Milan Garaj 11 318 náhradník 12 101 Adam Lučanský 8 749 náhradník 13 100 Miroslav Radačovský 8 401 náhradník 14 13 Karol Farkašovský 7 435 náhradník 15 3 Dagmar Kramplová 6 867 náhradník 16 4 Ján Krišanda 5 630 náhradník 17 6 Zdenko Čambal 3 873 náhradník 18 7 Milan Kováč 2 219 náhradník 19 8 Mário Maruška 2 047 náhradník 20 9 Peter Deďo 2 119 náhradník

Stačia štyria nespokojní a vytúžená koaličná väčšina šéfa Smeru Roberta Fica by bola ohrozená. Rozpaky cítili aj v strane, no viacerí si uvedomovali, že bez tvári známych aj na alternatívnej scéne by sa do parlamentu nedostali. Líder SNS preto začal poslancov rozmiestňovať na dve získané ministerstvá a na posty štátnych tajomníkov a odôvodňoval to najmä ziskom krúžkov vo voľbách.

Nestabilného klubu sa však Danko oficiálne neobáva. Čiastkové vyjadrenia členov však svedčili o nie veľmi jednotnom postoji. Napríklad, keď Huliak povedal, že chce iniciovať referendum o vystúpení z Európskej únie a NATO, čo priamo odmieta koaličná zmluva. Predseda Hlasu Peter Pellegrini to odmietol, uviedol, že by to u neho narazilo na odpor a pripomenul znenie koaličnej dohody.

Štyria náhradníci, Danko stále v menšine

Prvé kolo obmeny už má klub SNS za sebou. Ministerku kultúry Martinu Šimkovičovú nahradil Adam Lučanský, syn zosnulého bývalého šéfa polície Milana Lučanského. Lučanský pôsobil ako poradca bývalého sudcu a europoslanca Miroslava Radačovského a v októbri 2021 sa stal členom strany Slovenský Patriot, ktorej Radačovský šéfuje. V Brne študoval informačné technológie a momentálne sa zaujíma o témy spojené s právnym štátom, políciou či prokuratúrou.

Foto: FB/SNS klub, SNS, pôvodne zvolení poslanci, šimkovičová, taraba, michelko, huliak, kuffa, Prvá zasadnutie poslaneckého klubu SNS, kde sa stretlo desať pôvodne zvolených poslancov.

Ministrom životného prostredia sa nakoniec stal Tomáš Taraba. Prezidentka Zuzana Čaputová odmietla vymenovať Rudolfa Huliaka a hoci SNS spočiatku na nominácii trvala, nakoniec však musela ustúpiť. Čaputová odmietla vymenovať nekompletnú vládu a SNS hľadalo možnosti. Dokonca sa hovorilo aj o tichej podpore Smeru a Hlasu, nakoniec však Huliaka nahradil Taraba.

V parlamente bude miesto Tarabu sedieť starosta obce Obyce a podpredseda SNS Milan Garaj, ktorý sa v predvolebnej kampani takisto vyjadroval k problematike okolo medveďov. Po tom, čo SNS nominovala na posty štátnych tajomníkov Kuffovcov, sa v parlamente uvoľnili ďalšie dve stoličky. Štefana Kuffu, ktorý bude sekundovať Šimkovičovej, a Filipa Kuffu, Tarabovho štátneho tajomníka, by mali v parlamente nahradiť Miroslav Radačovský a Karol Farkašovský.

Foto: TASR, Jakub Kotian Karol Farkašovský Na snímke poslanec NR SR Karol Farkašovský (SNS) počas rokovania 33. schôdze NR SR 25. júna 2018 v Bratislave.

Farkašovský je bývalý moderátor a dlhoročný člen SNS. V parlamente už stranu zastupoval vo volebnom období 2016 – 2020. Čo sa týka Radačovského, zatiaľ nie je isté, či si uplatní poslanecký mandát, povedal poslanec Roman Michelko (SNS) v relácii O 5 minút 12. Radačovský je europoslanec, zvolený v roku 2019 ešte za Kotlebovu ĽSNS, ak by sa vzdal miesta, jeho náhradníkom v europarlamente by mal byť Milan Mazurek. Ak by si Radačovský mandát v NR SR neuplatnil, ďalšou náhradníčkou je Dagmar Kramplová, podpredsedníč­ka SNS.

Radačovský v roku 2018 rozhodoval v prípade sporu o pozemky vo Veľkom Slavkove, v ktorom figuroval exprezident Andrej Kiska. Po pojednávaní na margo Kisku uviedol, že by sa vzhľadom na závažnosť zistení v prípade na jeho mieste vzdal funkcie prezidenta a neuchádzal by sa o žiadnu inú politickú funkciu. Po kritike nakoniec na post sudcu rezignoval. „Ja si nezoberiem na zodpovednosť to, aby niekto využil moje vyjadrenie,“ povedal vtedy pre Pravdu.

Foto: TASR, Ján Krošlák SNS, kandidátka, Andrej Danko, Tomáš Taraba, Michal Radačovský, Rudolf Huliak Na snímke Miroslav Radačovský, líder Slovenského patriotu.

Zo štyroch nových poslancov sú tak dvaja zo SNS a dvaja zo Slovenského Patriota. Danko je zatiaľ vo svojom klube stále v menšine. Čo sa týka SNS, strana ešte podľa koaličnej zmluvy nemá obsadené štyri posty štátnych tajomníkov – po jednom na rezortoch obrany, pôdohospodárstva a práce a druhého do partie ku Kuffovi staršiemu by ešte mali nájsť na rezort kultúry. Od januára budú mať k dispozícii ďalšie tri posty – ministra športu a cestovného ruchu, ktorý bude mať takisto dvoch tajomníkov.

Pozície môžu nájsť aj pre ďalších poslancov

V klube SNS ostáva ešte päť potenciálnych kandidátov. Huliak sa stal v parlamente šéfom výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Nie je vylúčené, že by zaujal miesto štátneho tajomníka na rezorte pôdohospodárstva, no sám Danko sa netajil tým, že chce, aby sa starosta Očovej stal ministrom.

Huliak nebude ministrom životného prostredia Video Zdroj: TV Pravda

„To neznamená, že Rudo Huliak raz nebude ministrom. Urobím všetko pre to, aby sa Rudo Huliak dotkol výkonu,“ vyhlásil Danko. Huliak však v Na telo uviedol, že nie je najpravdepodob­nejším kandidátom SNS na štátneho tajomníka ministerstva pôdohospodárstva. Či môže byť ministrom v budúcnosti, nepovedal. „Teraz hovoriť do budúcnosti o nejakých plánoch je zbytočné. Ako povedal predseda nášho klubu, fakt nie je všetkým dňom koniec,“ dodal.

Keďže je už vláda vymenovaná, prezidentka by jeho potenciálnu nomináciu na ministra už blokovať nemohla. Podľa politológa z Prešovskej univerzity Michala Cirnera si v SNS zrejme počkajú na nového prezidenta. „Pán Taraba by potom napríklad prešiel na nové ministerstvo cestovného ruchu a novým kandidátom na ministra životného prostredia by bol pán Huliak, je to jedna z možností,“ pripustil.

Šéfom výboru pre kultúru a médiá sa stal Roman Michelko, bývalý novinár a spisovateľ, ktorý v minulosti pôsobil v parlamente ako asistent poslanca HZDS Augustína Mariána Húsku, ale aj poslanca Smeru Jána Podmanického, ktorý krátky čas pôsobil v strane Život Tomáša Tarabu. Pravidelne prispieva do dezinformačných médií Zem a Vek či Hlavné správy a vystupoval aj v Slobodnom vysielači. Vo voľbách 2020 kandidoval za stranu Vlasť Štefana Harabina. V minulosti vyzýval na dekriminalizáciu Jozefa Tisa, kvôli čomu v roku 2015 tretia vláda Roberta Fica stiahla jeho nomináciu do správnej rady Ústavu pamäti národa.

Foto: SITA, Milan Illík Ustanovujúca schôdza parlamentu, michelko, huliak, ľupták Zvolení poslanci NR SR za SNS Roman Michelko (vpravo), Rudolf Huliak (uprostred) a Pavel Ľupták (druhý vľavo) prichádzajú na ustanovujúcu schôdzu Národnej rady SR.

Ani Michelko nepochyboval o stabilite rôznorodého klubu SNS. „Nie sú deštruktívni. Nie sú to egomaniaci, ktorí sa budú hádzať o zem a vydierať,“ hovoril o členoch klubu. Huliak a Michelko zrejme štátnymi tajomníkmi nebudú, no v parlamente pôsobia ešte traja poslanci za SNS. Generál vo výslužbe Ivan Ševčík, bývalý člen SKDH či SNS a v súčasnosti nestraník Pavel Ľupták a zakladateľ dezinformačnej Televízia Slovan Peter Kotlár.

Ševčík si prešiel viacerými policajnými funkciami a kedysi viedol elitný policajný útvar, ktorý bojoval proti mafii, Úrad boja s organizovanou kriminalitou (dnešná NAKA) a bol aj súčasťou špeciálneho tému, ktorý vyšetroval trestnú činnosť bývalého mafiánskeho bosa Mikuláša Černáka.

Bol blízkym spolupracovníkom Lučanského, ktorý spáchal samovraždu vo vyšetrovacej väzbe. Ševčík o jeho smrti aj po skončení vyšetrovania hovorí ako o vražde a organizuje spomienkové akcie na jeho počesť.

Spolu s Huliakom sa zúčastnil na debate v Slobodnom vysielači, bol aj hosťom u Šimkovičovej v TV Slovan. Bol blízkym priateľom Milana Lučanského, pred voľbami šíril dezinformácie o mimovládkach a ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského nazval „vrahom ukrajinského národa“. Aj on bol pred voľbami za vystúpenie z NATO.

Danko v Ide o pravdu Video Nebili sme sa o funkcie, chceli sme vládu len s Ficom / Zdroj: TV Pravda

Pavel Ľupták je v súčasnosti dôchodcom z Turčianskych Teplíc, ktorý má dve firmy. Za SNS sa prekrúžkoval zo 140. miesta ako kandidát Huliakovej Národnej koalície. Po Nežnej revolúcii pôsobil v KDH, neskôr v SKDH, ktorú založili odídenci od kresťanských demokratov a do roku 2001 bol členom SNS. ĽS NS ani Republika podľa neho nie sú fašistické strany, lebo boli v parlamente a ide len o „hlúpu nálepku“ mainstreamových médií, hovoril v jednom zo svojich videí na YouTube. Niektorí novinári sa podľa neho správajú ako „previerkové komisie po roku 1969“.

Peter Kotlár je lekár a ortopéd z Martina, ktorý počas pandémie verejne odmietol očkovanie proti koronavírusu. Je majiteľom a zakladateľom TV Slovan, v ktorej sa pred voľbami objavili viacerí politici vrátane nitrianskeho župana Branislava Becíka. Líder Hlasu Peter Pellegrini účasť odmietol a neskôr to zatrhol aj Becíkovi.

Ak by ich Danko nominoval na posty štátnych tajomníkov, do parlamentu by sa podľa poradia náhradníkov dostala Dagmar Kramplová, Zdenko Čambal a Milan Kováč. Všetci traja sú podpredsedami SNS. Danko by mal v klube šesť členov predsedníctva vrátane seba. Zatiaľ nie je jasné, kedy budú vymenovaní ďalší štátni tajomníci, náhradníci za nich by mali byť zvolení na ďalšej schôdzi parlamentu, ktorá by mala byť okolo 15. novembra.

Záchranná akcia

V strane je však aj bývalá ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná a exminister obrany Peter Gajdoš, ktorí by takisto mohli ašpirovať na posty štátnych tajomníkov. Danko sa podľa politológa jednoznačne snaží dostať do parlamentu viac členov SNS.

„Je to záchranná operácia predsedu Danka, aby klub SNS bol pod kontrolou a dodržiaval stranícku disciplínu,“ zhodnotil. „Budú však členovia SNS spokojní, keď v exekutíve budú za SNS predstavitelia iných politických strán, respektíve persóny bez straníckeho preukazu SNS? Budú noví ministri a štátni tajomníci presadzovať program a návrhy SNS?“ pýta sa politológ.

Foto: Pravda, Ľuboš Pilc Peter Gajdoš, Gabriela Matečná, SNS Gabriela Matečná a Peter Gajdoľ počas odvolávania Roberta Fica v septembri 2016.

Isté však je, že pre všetkých je to skok smerom hore. Šimkovičová sa z alternatívnej scény prebojovala do ministerského kresla a štátni tajomníci si takisto prilepšia o niekoľko stoviek eur, dostanú svoje auto, šoféra a budú môcť zastupovať ministra.

Pre poslanecký klub SNS aj koalíciu by mohli byť rizikom straty stability, akou hrozbou však budú na postoch ministrov či štátnych tajomníkov? „Uvidíme či narobia nejaké reputačné straty pre SNS, na druhej strane môžu ministri nominovaní za SNS prekonať v popularite a mediálnej pozornosti predsedu SNS Danka, ktorý bude „iba“ podpredsedom parlamentu,“ myslí si.

Ak by aj zo spomínaných poslancov nestali štátni tajomníci, v štátnej správe je pozícií veľa. „Niečo môžu vyriešiť aj voľby do európskeho parlamentu a vznik nového ministerstva pre SNS,“ hodnotí Cirner. Je otázne, či bude chcieť Danko vymeniť aj Lučanského a Radačovského, aby mal klub zložený len z poslancov SNS. Dobrou správou pre šéfa SNS je, že ďalší náhradníci minimálne do 30. miesta už pochádzajú čisto z jeho strany.

Vážnou konkurenciou pre Danka je nepochybne Taraba, ktorý vystupuje ostro na sociálnych sieťach, no pragmaticky na verejnosti. Nie je vylúčené, že by mohol Danka v strane predbehnúť. „Má na to všetky predpoklady, ale on si to vyhodnotí. Môže si budovať vlastnú politickú stranu (ktorú už má) alebo sa môže pridať napríklad k strane Smer-SD. Rozhodne sa pragmaticky a podľa kariet, ktoré bude mať v rukách,“ dodal politológ.