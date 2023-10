Štefunka šokoval Matovič: Mali ho vypnúť. Šéf mediálneho výboru obhajoval nevpustenie novinárov

Ivana Štefunka z hnutia Progresívne Slovensko (PS) vystúpenie Igora Matoviča (hnutie Slovensko) pri voľbe predsedu Národnej rady SR šokovalo. Poznamenal, že v inom štáte by Matoviča možno vypli. Uviedol to v diskusnej relácii Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) O 5 minút 12.

Ondrej Dostál zo strany Sloboda a Solidarita k predmetnej téme uviedol, že liberáli chcú byť tvrdou opozíciou, no zdôraznil, že sa nemienia uchyľovať k osobným urážkam. Podotkol, že so svojimi straníckymi kolegyňami Janou Bittó Cigánikovou a Vladimírou Marcinkovou počas Matovičovho vystúpenia odišli.

Video

„Bolo to absolútne nechutné a som rád, že sa za týmto stolom zhodneme, že niečo také do slovenskej politiky nepatrí," povedal poslanec strany Smer Marián Kéry. Dodal však, že na to je rokovací poriadok zrejme prikrátky a obáva sa, že sa to bude opakovať.

Poslanec Matovič označil nominanta, neskôr i zvoleného, predsedu parlamentu Petra Pellegriniho (Hlas-SD) za podvodníka, pretože podviedol dôchodcov. Vyjadril sa, že strana Hlas-SD hneď po voľbách zradila svojich voličov. Zároveň vyzval Pelleginiho, aby nebol zbabelec, prihlásil sa do rozpravy a povedal niečo dôchodkyniam. „Vy ste odpad a nie predseda parlamentu. Skúste byť konečne chlap. Nemám rád chlapov, ktorí si obliekajú červené tangáče, nemám rád chlapov, ktorí si pozývajú do svojho bytu rôzne pánske návštevy," kričal Matovič.

Michelko naznačil personálne presuny

V rovnakej relácii poslanec SNS Roman Michelko, ktorý sa stal predsedom mediálneho výboru NR SR, uviedol, že racionalita a to, že prospech krajiny je dôležitý, zvíťazilo, a preto Slovenská národná strana ustúpila z nominácie Rudolfa Huliaka na post ministra životného prostredia. Na margo vyjadrení predsedu SNS Andreja Danka o tom, že sa bude usilovať o to, aby sa Huliak v budúcnosti dotkol vládnutia a prípadne sa stal ministrom, Michelko uviedol, že Danko pravdepodobne narážal na to, že môžu nastať personálne presuny, napríklad po voľbách do Európskeho parlamentu, po ktorých by sa niektorí ľudia, ktorí boli zvolení za stranu, mohli presunúť na iné pozície.

Michelko tiež spochybňoval novinárov, ktorých na margo toho, že pred niekoľkými dňami SNS nevpustila na tlačovú besedu novinárov niektorých médií, označil za PR agentúry. Nemyslí si, že by im bránili v prístupe k informáciám, podotkol, že si môžu nájsť výstupy z ich tlačových besied. Poznamenal, že ide o nejakú tichú, dôvernú dohodu a ľudia z jednotlivých rezortov by s predmetnými médiami mali komunikovať. Dodal tiež, že on sám diferencuje novinárov z týchto médií.