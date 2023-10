Podľa Šipoša Fico s KDH za ústavný zákaz adopcií detí homosexuálmi zobchoduje zmenu volebného systému

Robert Fico (Smer) s Petrom Pellegrinim (Hlas) chcú zmeniť volebný systém. Tvrdí to poslanec hnutia Slovensko (predtým hnutie OĽaNO) Michal Šipoš. Povedal to v relácii Na telo Televízie Markíza.

Je toho názoru, že plánujú zmenu volebného systému vymeniť s poslancami Kresťanskodemo­kratického hnutia (KDH) za ústavný zákaz adopcií detí homosexuálmi. Šipoš následne obhajoval to, že hnutie OĽaNO (v súčasnosti hnutie Slovensko) malo v programe zmenu volebného systému, no neskôr ústavne zaistilo zachovanie jedného volebného obvodu tým, že si keď nechali urobiť analýzy, z nich im vyšlo, že aj súčasný systém umožňuje volenie regionálnych osobností.

Poslanec Rudolf Huliak (SNS) poznamenal, že predošlá vláda mala ústavnú väčšinu, a preto nerozumie, prečo to nevyužili a „nezapiekli" sa tam, ak mali takú možnosť a teraz z tohto zámeru vinia iných. Doplnil, že oni majú v programe zmeny volebného systému, a to zrušenie jedného volebného obvodu, a tiež imperatívny mandát.

Poslankyňa Progresívneho Slovenska (PS) Lucia Plaváková zdôraznila, že v prípade adopcií detí homosexuálnymi pármi ide o ľudskoprávne témy, nie kultúrnoetické otázky. Doplnila, že ju mrzí, že sú vo vzduchu takéto témy, ktoré nikomu nepomôžu, no mnohým ľudom môžu ublížiť. K adopciám podotkla, že si nevie predstaviť, ako by sa v adopčnom procese posudzovala sexuálna orientácia. SNS je podľa Huliaka konzervatívna strana a pravdepodobne by takýto návrh podporili. V prípade ústavného zákazu adopcií detí homosexuálmi by Michal Šipoš počkal na konkrétny návrh a potom sa rozhodol, či ho podporí.

Huliak tiež odmietol, že by bol najpravdepodob­nejším kandidátom na štátneho tajomníka na ministerstve pôdohospodárstva. Rozhodnutie prezidentky Zuzany Čaputovej nevymenovať ho za ministra životného prostredia neplánuje napadnúť na Ústavnom súde.

Mala dať Čaputová Kaliňákovi stopku?

Šipoš a Plaváková sa zhodli, že prezidentka sa mohla pokúsiť odmietnuť menovať do funkcie ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer). „Mohla to určite vyskúšať a ústavný súd by to nejakým spôsobom vyhodnotil,“ skonštatovala Plaváková. Obaja poslanci si vedia predstaviť spoluprácu ich strán v rámci opozície, napríklad pri odvolávaní ministrov.

Šipoš nepredpokladá, že by sa uchádzal o post predsedu hnutia Slovensko (OĽANO). Plaváková si zatiaľ nevie predstaviť, že by PS podporilo ako prezidentského kandidáta niekoho iného ako exministra zahraničných vecí Ivana Korčoka.