Šimkovičovej diplomatické styky. Bojovala za slobodu slova, nakoniec kvôli listu o Masarykovi obmedzila komentovanie

Šimkovičová: Kto o nás povedal, že sme dezinformátori? Video

Stalo sa tak pri príležitosti 105. výročia vzniku samostatného spoločného štátu Čechov a Slovákov vyzdvihla predovšetkým zásluhy Tomáša G. Masaryka. Poukázala pritom na jeho talent, myslenie, vzdelanie, tvorivosť, čestný charakter i nebojácnosť. Práve na Masarykov charakter má nadväzovať aj jej vízia ako šéfky rezortu kultúry.

Status o liste začala oslovením „vážená spoločnosť“. Následne vysvetľuje, ako ten list poslala a ako na to reagovala česká strana.

„Aj keď dnes už každý z našich národov patrí do vlastného samostatného štátu, naďalej žijeme vedľa seba s rešpektom a úctou. Ako predstaviteľka rezortu kultúry si však dovolím tvrdiť, že vo svete kultúry naďalej žije duch Česko-Slovenska,“ skonštatovala.

„Uvedomujem si, že okrem Tomáša G. Masaryka stáli za vznikom prvej Československej republiky aj ďalšie, nie menej významné osobnosti. Ale práve zacielenie na osobnosť Masaryka má osobitý význam prepojenia našich bratských národov,“ odkázala Šimkovičová.

Všetko by bolo v poriadku, keby nová ministerka nenapísala list plný gramatických a štylistických chýb. Na sociálnej sieti sa rozhodla opraviť vedúca oddelenia etnológie z Ústavu manažmentu kultúry a turizmu kulturológie a etnológie FF UKF v Nitre Jana Ambrózová. V texte je podľa nej s prehľadom viac ako 20 chýb a výslednú známku dala Šimkovičovej „päťku“.

„A prosím, ešte jedna maličkosť: Všetko, čo píšete mne ako čelnému reprezentantovi kultúry na Slovensku, je, akoby ste písali všetkým v oblasti kultúry, ktorú zastupujem. Sú to moji ľudia a budem ich chrániť najviac, ako to pôjde, aj keď sa názorovo mimo profesie niekedy nezhodneme,“ reagovala Šimkovičová.

Podľa nej vraj český minister Baxa aj prisľúbil „vyjadrenie k tejto dôležitej udalosti v dohľadnom čase prostredníctvom svojho kabinetu“.

Poslankyňu Vladimíru Marcinkovú (SaS) „štve, že zrazu všetci vedia kto je ministerkou kultúry“. „ Teraz?! Lebo je to nevydarená nominácia,“ uviedla. Následne spomenula bývalú šéfku kultúry na Slovensku. Za úradníckej vlády sedela v kresle ministerky kultúry Silvia Hroncová.

Šimkovičová v liste päť krát zdôraznila, kto je šéfom kultúry na Slovensku. V texte, ktorý si údajne dala aj skontrolovať korektorkou, sa nachádzali okrem štylistických prešľapov aj gramatické chyby. „Kľudne mi hoďte draft nabudúce do správy, ja Vám to napíšem tak, aby to dávalo zmysel," komentovala speváčka a kandidátka za stranu Demokrati Dorota Nvotová.

Na Šimkovičovej list reagoval aj bývalý minister obrany Jaroslav Naď. „Je nám veľmi ľúto, že ste pri príležitosti Vášho štátneho sviatku dostali od novej slovenskej ministerky kultúry naozaj najtrápnejší list, aký som kedy v celej svojej 20-ročnej kariére v štátnej správe čítal,“ uviedol.

Ministerka v nedeľu večer reagovala na kritiku za gramatické a pravopisné nezrovnalosti. „Vážim si kritiku, ktorou ste ma priam zaplavili. Dodávate mi tým veľa energie, aj keď to možno tak nevyzerá,“ napísala v ďalšom príspevku na sociálnej sieti, ktorým chcela svoje vetné konštrukcie dovysvetliť. „Nepochopenie“ kritikov podľa jej slov považuje za nedorozumenie. Zároveň sľúbila, že sa bude snažiť nedorozumenia trpezlivo vysvetľovať.

„Čo sa týka Prvej česko-slovenskej republiky, je to akoby v súčasnosti zaužívané pomenovanie 1. ČSR, podobne ako Prezidentský palác sa nepíše s veľkým P, volá sa inak, ale v mnohých redakciách sa to zaužívalo takto, kým v iných sa stále pridŕžajú písania s malým p.,“ ozrejmovala ministerka.