Čo bude riešiť nové ministerstvo pre turizmus a šport? Danko hovorí o štíhlom rezorte, ale chce rekordné peniaze

Štvrtá Ficova vláda bude kompletná až od januára. Vtedy sa právomocí ujme aj šéf nového ministerstva cestovného ruchu a športu. Podľa koaličnej dohody tento rezort povedie nominant SNS. Šéf národniarov Andrej Danko ubezpečuje, že na jeho čele bude stáť „profík”. Nové ministerstvo podľa neho spôsobí revolúciu a pre ňu by bolo potrebné štedré financovanie. To bude hľadať v eurofondoch, ale viac chce ťažiť aj z hazardu.

Danko v Ide o Pravdu: Chcem dostať do cestovného ruchu veľa peňazí Video Zdroj: TV Pravda

Zriadenie ministerstva pre šport a turizmus strana SNS navrhovala ešte v roku 2019. Nápad sa podarilo presadiť až po voľbách 2023 a Danko sa ani netají, že podpora cestovného ruchu je jeho „srdcovkou”. „Je to budúcnosť a verím, že sa nám podarí vytvoriť niečo relevantné,“ vysvetlil šéf SNS. Koho vidí na čele ministerstva, zatiaľ neprezradil, ale vraj už má vhodného nominanta. „Bude to človek z brandže, je profík,“ ubezpečil Danko v rozhovore v relácii Ide o pravdu.

Štíhle ministerstvo, tučný rozpočet

SNS už má podľa slov Danka aj rozpracovaný návrh zákona o zriadení nového ministerstva, v ktorom je rozpísaná aj štruktúra rezortu či model financovania. Ako bude rezort fungovať, sa zatiaľ zistiť nedá a verejnosť sa môže dozvedieť viac len z mediálnych vyhlásení šéfa SNS. „Chceli by sme ministerstvo, ktoré by malo byť obsadené dvoma štátnymi tajomníkmi. Jeden pre šport a druhý pre cestovný ruch. Mal by vzniknúť fond na podporu športu a tiež osobitný fond na podporu cestovného ruchu. Chceli by sme tam dosiahnuť historický objem financií,“ popísal šéf národniarov. Akým rozpočtom by malo nové ministerstvo disponovať, neuviedol, ale spomenul, že náklady na výstavbu a obnovu športovísk by sa mali zvýšiť zo súčasných 20 miliónov eur na zhruba 70 miliónov eur ročne.

Danko už má nápad, z akých zdrojov tieto výdavky financovať. „Môj cieľ je, aby peniaze z hazardu vo veľkom objeme išli do športu,“ povedal v Ide o pravdu. Nepriblížil, akú sumu by chcel ročne získať z gamblingu, ale peniaze z lotérií od roku 2015 aj tak smerujú na podporu športu. Lotériové spoločnosti totiž platia odvod z prevádzkovania hazardu. Celá suma týchto príjmov štátneho rozpočtu je určená na financovanie športu. Podľa dát ministerstva financií ročne ide o sumy viac ako 40 miliónov eur. Len štátna lotériová spoločnosť TIPOS v rokoch 2018 až 2020 na podporu športu poslala na odvodoch vyše 115 miliónov eur. Danko nešpecifikoval, či by chcel zvýšiť sadzbu odvodu alebo iným spôsobom zväčšiť príjmy rozpočtu na podporu športu.

Foto: Ľuboš Pilc, Pravda Ide o pravdu, Andrej Danko

Ešte menej šéf SNS povedal k zdrojom financií pre ďalší fond na podporu cestovného ruchu. „Chceme štíhle ministerstvo, ktoré bude čerpať financie pre cestovný ruch z eurofondov,“ uviedol. Danko sa len opakovane odvolával na skúsenosti susedných krajín. „My sme v mnohých veciach motivovaní tým, čo dosiahli Maďari. Zo štyroch percent pri tvorbe HDP z príjmu z cestovného ruchu sa dostalo na dvanásť percent HDP. Považujem cestovný ruch za budúcnosť, v Rakúsku takéto strategické rozhodnutie urobili ešte v osemdesiatych rokoch,“ argumentoval.

Agenda nového ministerstva vyzerá rozsiahlo, ale rezort bude mať aspoň v prvých mesiacoch k dispozícii veľmi skromný rozpočet. Naznačil to aj predseda vlády Robert Fico (Smer), ktorý ešte pri podpise memoranda o porozumení medzi koaličnými stranami vyhlásil, že vznik nového rezortu nebude stáť „takmer nič“.

Analytik Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz Radovan Ďurana súhlasí, že zriadenie úradu nie je žiadnou katastrofou pre štátny rozpočet. Ministerstvo v podstate preberie agendu, ktorú dnes už riešia iné rezorty. Šport má na starosti ministerstvo školstva, za cestovný ruch je zodpovedné ministerstvo dopravy. Na financovanie projektov v týchto oblastiach majú pridelené peniaze zo štátnej pokladnice. Tento rok napríklad v rámci národného programu rozvoja športu bolo alokovaných 107 miliónov eur, vyše 35 miliónov má ísť na podporu cestovného ruchu.

„To, čo ale bude stáť viac, sú náklady byrokracie, ktorá na tomto ministerstve bude musieť vzniknúť,“ uviedol Ďurana pre portál Startitup. Ide napríklad o nákup softvérových licencií, prenájom priestorov, v ktorých má rezort sídliť, či evidenciu zamestnancov.

Čítajte viac Potrebuje cestovný ruch samostatné ministerstvo? Podľa historika malo vzniknúť už po revolúcii

Najdrahšie bude sídlo

Najväčšou položkou výdavkov by malo byť nájomné. V minulosti sa to potvrdilo tiež pri zriadení nového rezortu v rámci vlády. V roku 2020 totiž vzniklo ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, do vlastných priestorov sa naťahovalo až po roku. Prenájom plôch a parkovacích miest v budove Tower 115 vyšiel rozpočet na 30 miliónov eur za desať rokov. Za túto sumu ministerstvo zohnalo pracovné priestory pre vyše tisíc úradníkov a takmer 250 parkovacích mi­est.

Koľko zamestnancov má mať nové ministerstvo pod vedením nominanta SNS, nie je známe. Ministerstvo školstva, rezort dopravy ani úrad vlády neodpovedali na naše otázky o počtoch úradníkov, ktorí by sa mali od januára presunúť na nové pracovné miesta. Podľa zistení Pravdy predmetné rokovania ešte neprebehli ani s predstaviteľmi príspevkových organizácií či štátnych agentúr, ktoré dnes pracujú v oblasti štátnej podpory športu či cestovného ruchu. Danko vopred avizoval, že vedúce pozície obsadí vlastnými nominantmi.

Čítajte viac Taraba prijal predstaviteľa Slovalca. Spoločnosť má podľa ministra zámer rozvoja výroby v Žiari

Tým by mali patriť aj slušné platy, ktoré sú ďalšou významnou položkou výdavkov na nový rezort. Mzdy nových vysokopostavených úradníkov, teda ministra a jeho poradcov a štátnych tajomníkov, majú vychádzať na státisíce ročne. Prepočty nákladov na novovzniknuté ministerstvo pred niekoľkými rokmi prezentoval súčasný šéf rezortu investícií Richard Raši (Hlas), ktorý vtedy kritizoval zriadenie nového rezortu vo vláde. Z rozpočtu totiž bude platený nielen minister, ktorého výška mzdy sa pohybuje nad päťtisíc eur, ale aj jeho tajomníci či poradcovia.

Raši v roku 2020 tvrdil, že náklady na dvoch štátnych tajomníkov by mohli mesačne stáť približne 12-tisíc eur. Každý z nich môže mať poradcu alebo niekoľkých, náklady na jedného Raši odhadoval vo výške tritisíc eur mesačne. Ďalšie výdavky tvoria platy asistentov pre vedúcich zamestnancov. Spolu by tak náklady štátu na mzdy vedenia a kancelárie nového ministerstva mohli predstavovať vyše 400-tisíc eur ročne.