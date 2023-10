Blanár: V zahraničnej politike musíme brať do úvahy národno-štátne záujmy

V zahraničnej politike musíme brať do úvahy najmä národno-štátne záujmy Slovenska. Uviedol to minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár (Smer) po tom, ako ho premiér Robert Fico (Smer) v pondelok oficiálne uviedol do funkcie. Obaja zároveň deklarovali, že zahranično-politické smerovanie krajiny sa nezmení a Slovensko si bude naďalej plniť všetky záväzky voči členským organizáciám.