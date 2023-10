Starostovia žiarskych obcí vyzvali vládu, aby pre medvede zmenila zákony. Situácia je kritická, tvrdia

Na zmenu legislatívy, v ktorej by boli ukotvené zásadné riešenia pre zaistenie bezpečnosti obyvateľov obcí, ktorí sú neustále ohrozovaní návštevami medveďa hnedého, vyzvali vládu SR a členov parlamentu starostovia ôsmich najviac postihnutých obcí okresu Žiar nad Hronom.

„Premnožený medveď a zmeny jeho správania nadobudli v poslednom období nevídané rozmery s priamym dopadom na tamojších obyvateľov,“ uvádzajú starostovia Trnavej Hory, Pitelovej, Ihráča, Hronskej Dúbravy, Jastrabej, Kunešova, Slaskej a Lutily.

Huliak: Populácia medveďov je vo fantastickej kondícii, sú časovaná bomba pre slovenský vidiek. (Archívne video)

Video

„Situácia je dnes tak kritická, že obyvatelia sa pri pohybe obcou, pri dochádzke detí do školy, na nákup do obchodu či pri ceste do zamestnania obávajú o svoju bezpečnosť aj cez deň, pretože s medveďom sa stretávajú v intravilánoch obcí,“ približujú.

„Sme presvedčení, že je čas pristúpiť k adresnej regulácii problémových medveďov, žijúcich v kritických a pre ľudí nebezpečných oblastiach, podobne, ako je tomu v Chorvátsku, kde pri tisíc žijúcich jedincoch povoľujú odstrel 70 až 140 jedincov ročne, alebo v Slovinsku, v ktorom na 800 žijúcich jedincov bol povolený odstrel od 47 do 183 medveďov a aj napriek každoročnému odstrelu časti populácie tam nie je medvedia populácia ohrozená,“ pripomínajú.

Ako minimalizovať riziko stretu s medveďom. Pozrite si video, ako sa správať v lese.

Video

Signatári sú si vedomí, že nie je odstrel ako odstrel. „Nepodporujeme preto odstrel medveďov, žijúcich hlboko v lesoch, ale stotožňujeme sa s názorom odborníkov, ktorí upozorňujú, že je potrebné, aby sa lov realizoval na rozhraní ľudských sídiel a jadra biotopu,“ dodávajú.