Fico u Rašiho: Informatizácia musí pokračovať. Ja mobil nemám, ale ľudia by v ňom mali nájsť všetko

Kabinet premiéra Roberta Fica (Smer) by sa mal v nasledujúcich mesiacoch vrátiť k zasadnutiam v regiónoch, uviedol po stretnutí s novým ministrom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richardom Rašim. Výjazdové rokovania vlády by sa mali opakovať v rozpätí šiestich až ôsmich týždňov. Okrem toho chce iniciovať stretnutie V4, keďže lídri by mali mať podľa neho rovnaký postoj k revízii rozpočtu Európskej únii (EÚ). Zopakoval, že Ukrajina je najskorumpovanejšia krajina a aj keď nemá mobil, informatizácia spoločnosti by mala postupovať systémom všetko v mobile.

EÚ navrhuje urobiť revíziu rozpočtu na ďalšie roky. „Musíme túto príležitosť využiť na to, aby sme čo najviac peňazí dostali z centrály smerom dole na regióny, samosprávy a VÚC,“ povedal Fico s tým, že ide o poľský model a revíziu v tomto duchu využijú.

Fico navštívil MIRRI Video Zdroj: TV Pravda

Ukrajina musí ukázať záruky

Úradnícka vláda rozhodla, že sa do regiónov presunie 2,3 miliardy eur, čo znamená 19 percent prostriedkov z nových eurofondov. Fico nepovedal, o koľko chcú túto sumu zvýšiť. Raši uviedol, že nebudú prijímať žiadne rozhodnutia bez konzultácie so samosprávami.

„Revízia je spojená s rizikami. Navrhuje sa objem 50 miliónov eur ako pomoc pre Ukrajinu. Môj názor poznáte, stratégia financovania Ukrajiny nefunguje. Nemá absolútne žiadny vplyv na väčšie výsledky vo vojenskom konflikte s Ruskou federáciou,“ uviedol premiér.

Podľa Fica nemôže ísť 50 miliárd eur pre Ukrajinu v rokoch 2024 až 2027 na úkor peňazí, ktoré sú určené pre Slovensko v oblasti odstraňovania regionálnych rozdielov a na úkor spoločnej poľnohospodárskej politiky. „Nemôžeme si dovoliť ešte nižšiu obálku na poľnohospodárstvo, ako máme teraz,“ uviedol.

Fico a Tomáš o 13. dôchodku vo výške priemerného Video Zdroj: TV Pravda

Peniaze musia byť použité na budovanie kritickej infraštruktúry v prihraničných oblastiach, ktoré boli sekundárne dotknuté vojnou na Ukrajine. „Hovoríme o východnom Slovensku. Chceme, aby sa dali peniaze dali použiť pri obnove Ukrajiny tak, že by sa na tom zúčastnili slovenské firmy. A chceme vidieť záruky, že peniaze nebudú spreneverené, lebo hoci je to politicky nekorektné, ale je to pravda, Ukrajina je jednou z najskorumpo­vanejších krajín na svete,“ uviedol.

Priznal, že V4 má rozdielne názory na Ukrajinu. „Mala by však byť v jednej línii, čo sa týka revíziu rozpočtu EÚ,“ povedal premiér. Chce osloviť premiérov, aby zvážili stretnutie na úrovni premiérov alebo príslušných ministrov, aby dosiahli spoločný postoj V4 k revízii európskeho rozpočtu.

Internet všade, všetko mobile

Fico uviedol, že informatizácia musí pokračovať tempom „všetko v mobile“ aj keď sám nemá mobil a ani ho nechce mať. Podľa neho by mal každý to, čo potrebuje, nájsť a vybaviť čo najrýchlejšie cez mobil. „Ja vám želám, aby sa vám to darilo, pretože ja už naozaj mobil nechcem v živote ani vidieť, ale mám na to, samozrejme, svoje dôvody,“ povedal po stretnutí s ministrom Rašim.

Z hľadiska digitalizácie nový minister potvrdil, že chce dostať všetko do mobilu. „Chceli by sme sa vrátiť k projektu, ktorý na tri roka zaspal. Aby bol internet dostupný na celom Slovensky, aby sme nemali biele miesta alebo vysídľovanie z regiónov preto, že tam nie je prítomný signál,“ uviedol Raši. Z hľadiska globálneho trhu a zamestnávateľov chce Raši myslieť na digitálnu revolúciu a transformáciu a dosiahnuť to, aby bolo Slovensko pripravené na zmeny.

Výjazdové rokovania už tento rok

Pokiaľ bude schválené programové vyhlásenie vlády v nastavenom termíne okolo polovice novembra, prvé výjazdové zasadnutie by sa mohlo uskutočniť už v tomto roku, uviedol premiér. Vláda podľa neho bude chodiť aj na výjazdové rokovania do regiónov, má to byť v intervale šesť až osem týždňov. „Chceme pomôcť malým projektom, na ktoré malé samosprávy zväčša nemajú dostatok zdrojov, a súčasne robiť všetko pre to, aby sa štartovali veľké investície v jednotlivých regiónoch,“ uviedol Fico.

Čítajte viac Čo bude riešiť nové ministerstvo pre turizmus a šport? Danko chce štíhly rezort, úrad bude rozdeľovať rekordné peniaze

Do ktorého regiónu zamieri vláda najskôr, však nespresnil. Privítal, že štátnym tajomníkom na MIRRI sa stal bývalý hovorca Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Michal Kaliňák (Hlas). Fico sa s Rašim dohodol na prerozdelení kompetencií k eurofondom. Tie doteraz patrili okrem MIRRI aj pod Úrad vlády SR a podpredsedu vlády Petra Kmeca (Hlas).

„Dohodli sme sa, že do konca roka urobíme všetko pre to, aby tu nebola žiadna dvojkoľajnosť, aby sa ministerstvo, na pôde ktorého teraz stojím, zaoberalo predovšetkým európskymi fondmi, aby pán podpredseda Kmec mal na starosti plán obnovy a všetko ostatné, čo je na úrade vlády, bude presunuté buď k podpredsedovi vlády, alebo k ministrovi,“ povedal Fico.

Čítajte viac Ficova demonštrácia sily. Počet migrantov síce klesá, no na hraniciach čakajú psy, kone aj vodné delo

Rezort investícií sa bude podľa ministra Rašiho usilovať o presunutie financií do regiónov do takej miery, pokým budú schopné prostriedky čerpať. Výhodou podľa ministra je, že regióny si samy zadefinujú priority. „Chceme však aj vytvárať národné projekty, ktoré budú zase smerovať do regiónov, ako je národný plán dobudovania vodovodov a kanalizácií, a chceme v novom programovom období priniesť zásadné zjednodušenie eurofondov,“ dodal Raši.

Rezort má podľa ministra aj problémy, ako napríklad nevyriešený presun 450 miliónov eur z rezortu životného prostredia na kompenzácie cien energií, ale aj nadkontrahovanie zmlúv v regionálnom operačnom programe.