Lídrom Slovenska je Matovič, OĽaNO existuje už len na webe. Zákon neporušilo, no odborníci hovoria o zlej reklame pre štát

Do vyhľadávača zadáte Slovensko a namiesto Tatier či Spišského hradu sa objaví tvár Igora Matoviča. Aj takto môžu vyzerať dôsledky zmeny názvu OĽaNO na Slovensko. Rozhodnutie hnutia zaskočilo aj poslancov parlamentu počas ustanovujúcej schôdze, pre ktorých sa zrazu lídrom Slovenska stal opozičný poslanec. Kritikou na neho nešetrili ani odborníci či strana s podobným názvom MySlovensko, ktorá sa obrátila na generálneho prokurátora. Na to, že si môžu liezť do kapusty zrejme u matovičovcov nemysleli. Zakladajúca členka OĽaNO Erika Jurinová hovorí, že o nej ani nevedela.

Líder Slovenska I. Matovič na ustanovujúcej schôdzi NR SR Video Zdroj: NR SR

„Doteraz som nepočula nič o existencii a aktivitách strany MySlovensko. Považujem to len za snahu zviditeľniť sa. Ministerstvo vnútra dalo jasné stanovisko a na nezaregistrovanie Slovenska nenašlo žiadny dôvod,“ uviedla pre Pravdu žilinská županka a zakladajúca členka Obyčajných ľudí Erika Jurinová.

Do úvahy pripadali aj názvy Česko a Maďarsko

Hnutie, ktoré kedysi spolu zakladala štvorica Igor Matovič, Erika Jurinová, Jozef Viskupič a Martin Fecko, len tento rok upravilo svoj názov štyrikrát. Kým najvýraznejšia zmena nastala pred predčasnými voľbami a voliči si mali zvyknúť na názov OĽaNO a priatelia, po nich pristúpilo k zmene celkom radikálne. Nový názov Slovensko označilo za prejav záväzku voči ľuďom, ktorým na krajine záleží. Hovorí, že bude stáť na strane čestných ľudí, bez ohľadu na majetok či materinský jazyk.

S riešením zmeny názvu podľa Jurinovej čakali až na povolebné obdobie, no v predsedníctve sa o novej značke hovorilo už dlhšie. „Zmena názvu bola najskôr odsúhlasená predsedníctvom. Až následne o zmene názvu rozhodovali členovia hnutia v tajnom hlasovaní tak, ako prikazuje zákon,“ podotkla. Ona so smenou súhlasila, postoj kolegov nepozná. „Zvažovali sa viaceré názvy, nakoniec predsedníctvo posunulo na hlasovanie iba väčšinový názor na zmenu názvu,“ pokračovala. V hre boli však aj iné mená. „Do úvahy pripadalo ešte Česko a Maďarsko,“ priblížil Pravde hovorca hnutia Matúš Bystriansky.

Novovymenovaný poslanec parlamentu Viliam Tankó z platformy Pačivale Roma, ktorá sa o hlasy voličov uchádzala na kandidátke OĽaNO, rozhodnutie zmeniť názov rešpektuje. Ak by mal však možnosť rozhodovať, možno by sa hlasovania zdržal. „Bolo to spomenuté, samozrejme, bol taký nápad alebo návrh, ale už pri tom samotnom rozhodovaní sme neboli – aspoň ja som nebol,“ uviedol v rozhovore pre Denník N.

Politológ Jozef Lenč z Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave sa domnieva, že elektorát hnutia má pre náhle zmeny porozumenie. „Voliči OĽaNO majú pochopenie pre všetko, čo robí Igor Matovič, guru politickej nekultúry. To je v podstate dôvod, prečo ho volia,“ skonštatoval. S dávkou sarkazmu uviedol, že výstižnejší by bol názov „Kocúrkovo alebo Ťapákovci“. Líder hnutia nezostal podľa neho svojej povesti nič dlžný. „Igor Matovič je povestný tým, že využije a zneužije čokoľvek. To, že zmena názvu jeho politickej eseročky je podmienená aj zneužitím značky Slovenska, je pochopiteľné,“ myslí si.

MySlovensko verzus Slovensko

Najhlasnejším kritikom kroku matovičovcov sa stala strana MySlovensko, ktorá vo voľbách získala menej ako tritisíc voličských hlasov a názov si registrovala ešte v júni. Jej predseda Štefan Panenka sa obrátil v tejto súvislosti na generálneho prokurátora Maroša Žilinku, ktorému navrhol, aby podal protest proti rozhodnutiu ministerstva vnútra, ktoré dalo novému názvu pre OĽaNO zelenú. Obáva sa nielen toho, že si ich politické subjekty ľudia budú zamieňať, ale aj zneužívania skráteného názvu štátu. „Názov „Slovensko“ je skrátený, krátky tvar Slovenskej republiky, čo vyplýva priamo z Ústavy SR, kde okrem iného sa v preambule uvádza aj „národ slovenský“,“ načrtol v stanovisku.

Foto: TASR Štefan Panenka, MySlovensko Štefan Panenka, predseda strany MySlovensko.

Ministerstvo vnútra stojí so svojím rozhodnutím na strane matovičovcov a argumentuje, že všetko prebehlo v súlade so zákonom. Ten podľa neho neobmedzuje slová alebo pojmy, ktoré nemôžu byť použité v názve politickej strany. Obsahuje len jediné obmedzenie, podľa ktorého stanovy musia obsahovať názov a jeho skratku, ak sa má používať, a názov strany alebo jeho skratka sa musí líšiť od názvu alebo skratky strany, ktorá už bola zaregistrovaná. Navyše, názov štátu nepatrí medzi štátne symboly, ktorými sú znak, vlajka, pečať a hymna.

V reakcii na otázky Pravdu priložilo aj zoznam z registra politických strán, ktoré majú vo svojom mene zahrnuté „Slovensko“. Názov krajiny používa celkom 15 subjektov, vrátane Progresívneho Slovenska, Pirátskej strany – Slovensko, či krajne pravicovej Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko. Ani jedna zo strán nepoužíva názov krajiny ako osamotené slovo, ale s prívlastkom či v združenom pomenovaní. „Pripomíname, že štátny orgán, v tomto prípade Ministerstvo vnútra SR, môže konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon,“ upozornil rezort.

Strany, ktoré používajú v názve Slovensko: Alternatíva pre Slovensko

Hnutie za demokratické Slovensko – v likvidácii

Hnutie za nezávislé Slovensko

JEDNOTNÉ SLOVENSKO – v likvidácii

Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko

Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko

MySlovensko

Naše Slovensko – v likvidácii

Nové Slovensko – v likvidácii

Pirátska strana – Slovensko

Progresívne Slovensko

SLOVENSKO

SLOVENSKO DO TOHO ! – v likvidácii

SOM SLOVENSKO – Strana obcí a miest

SOS Slovensko – v likvidácii

MySlovensko sa s tvrdením ministerstva nestotožnilo a parlamentné strany žiada, aby prijali novelizáciu zákona, kde sa jednoznačne vylúči používanie oficiálnych ako aj skrátených názvov štátu.

Špecialistka na marketing Simona Bubánová si myslí, že názov krajiny nesmie byť zneužitý v prospech malej skupiny ľudí či politickej strany. „Možno existuje nejaká legislatívna medzera v zákone, ktorá povzbudila OĽaNO straníkov k takémuto nekorektnému konaniu, ale logika veci je jasná. Len si predstavte, že by niekto chcel takto zneužiť názov Coca Cola, to je proste nemožné a nemysliteľné, lebo nečistý zámer priživiť sa na cudzej značke je jednoznačný,“ skonštatovala. Nový názov pre OĽaNO môže podľa nej znamenať veľmi zlú reklamu pre krajinu. „Už len keď si predstavíme takú banálnu vec, že do vyhľadávača zadáte Slovensko a objaví sa vám namiesto Tatier, Bratislavy, Dunaja iba Matovič,“ podotkla.

Panenka z MySlovensko tvrdí, že bývalé OĽaNO sa u nich neinšpirovalo len názvom. Všimol si aj ďalšie detaily. Matovičovci podľa neho v predvolebných schránkových novinách písali, že OĽaNO robí Zmluvu so Slovenskom. „Ide pravdepodobne o neuveriteľnú zhodu náhod s formuláciou, ktorú od svojho vzniku používa strana MySlovensko a má to uvedené aj na webovej stránke myslovensko.sk. Formulácia uvedená na webe strany od júna: „Toto je zmluva s vami, občanmi“. A na záver, necelý mesiac po voľbách je neprehliadnuteľná zmena názvu OĽaNO na výrazne podobný s názvom MySlovensko. Tá podobnosť a zameniteľnosť MySlovensko verzus Slovensko je zjavná,“ priblížila strana.

Foto: TASR, Jaroslav Novák Erika Jurinová, OĽaNO Na snímke v popredí vľavo predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová a predseda hnutia Slovensko Igor Matovič.

Matovič – líder Slovenska

MySlovensko sa nepozdáva ani prezentácia Igora Matoviča ako „predsedu Slovenska“. Podobne ako pri príklade Bubánovej, že namiesto Tatier sa môže zobrazovať vo vyhľadávači Matovič, to môže aj podľa Panenku vyvolávať fiktívny dojem, že je predsedom štátneho útvaru. „Ide o nekalé reprezentovanie, parazitovanie na transparentnosti, o úmysel vyvolať zámenu, že ide o nejakého oficiálneho predstaviteľa štátu s cieľom získať dôveru, čo je zavádzajúce. Ide o riziko zámeny, že nominant politickej strany bude vystupovať ako predstaviteľ zvrchovaného štátu,“ reagovala v stanovisku strana.

O neférovom profitovaní hovorí v tomto smere aj Bubánová. Zneužívanie štátneho názvu by malo byť podľa nej trestné. „Nevidím problém v inej politickej strane ako napríklad tej s názvom MySlovensko, problém je naozaj v tom, že názov krajiny sa pokúša Igor Matovič zneužiť, a to by mal niekto aj naozaj právne riešiť,“ dodala.

Nový názov pre OĽaNO bude podľa MySlovensko spôsobovať zmätenosť, zameniteľnosť a neprimeranú výhodu, ktoré Panenkova strana demonštrovala na viacerých ukážkach. Napríklad, ak by bývalé OĽaNO zvolilo ako svoje volebné heslo formuláciu „Slovensko voľte Slovensko“ alebo možný prípad súdnej žaloby „Slovensko zažalovalo slovenského premiéra, či výzva „Slovensko vyzvalo prezidentku/pre­zidenta“. Upozornilo, že pri interpretácii by môže dôjsť k chaosu, či výzva prichádza od štátu Slovensko alebo od strany Slovensko.

V registri politických strán už síce OĽaNO neexistuje, no na sociálnych sieťach stále vystupuje pod názvom Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti. Rovnako je tomu aj na webe, kde má v logu predvolebný názov OĽaNO a priatelia. Novinky chystajú aj tu. „Áno, plánujeme. Čoskoro,“ potvrdil hovorca hnutia. Kvôli rozpoznateľnosti medzi voličmi plánujú aj širšiu komunikačnú kampaň.

Keďže Matovičovi končí štvorročný mandát, Slovensko si bude voliť nového predsedu na sneme, ktorý sa bude konať okolo 17. novembra tak ako v minulosti. Bývalé OĽaNO sa predsedníckej téme venovalo aj vo svojej kampani. Nový šéf hnutia by mal vzísť z dvojice Jurinová – Matovič, pričom rozhodoval vyšší počet krúžkov. Pri počte 178 614 prednos­tných hlasov Matoviča v porovnaní so 69 638 hlasmi Jurinovej je zrejmé, že Slovensko bude mať staronového lídra. Na sneme sa bude tiež žrebovať, kto sa nasledujúce štyri roky stane dočasným majiteľom kampaňových vozidiel Fiat 500 a Ford Raptor.