Ficovo ministerské kolečko: Demonštrácia moci? Prvý krok je rozdávanie, Šutaj Eštok to vzal zhurta a Raši vedie „zbytočný“ rezort

Premiér a šéf Smeru Robert Fico začal obchádzať jednotlivé ministerstvá. Zatiaľ ich stihol sedem, z čoho prvé štyri patria aj k prioritám jeho strany. Programové vyhlásenie vlády (PVV) ešte nie je hotové, no prvé kontúry agendy novej koalície sú jasné. Nový minister vnútra Matúš Šutaj Eštok začal zhurta a vymenil takmer celé vedenie polície, v čom ho Fico podporuje. Veľkolepá nočná akcia, počas ktorej nechytili ani jedného migranta, bola demonštráciou sily. Okrem toho premiér v čase potrebného šetrenia ohlásil rozdávanie peňazí – 13. dôchodok by mali budúci rok dostať plošne všetci penzisti. Čo na to odborníci?

V utorok navštívil ďalšie tri rezorty, medzi ktorými bolo aj ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. Vedie ho Richard Raši, ktorý tento rezort v minulom volebnom období označil za zbytočný a neustále ho kritizoval.

Ministerstvo práce: Sľúbili, tak musia (nezodpovedne) rozdávať

V pondelok boli na programe štyri rezorty – vnútro, spravodlivosť, práca a zahraničné veci. Prvým rezortom, ktorý premiér navštívil, bolo ministerstvo práce pod vedením Erika Tomáša (Hlas). Slovensko na tom aktuálne nie je ekonomicky dobre, úradnícka vláda zanechala odporúčania a odborníci hovoria jasne – treba šetriť.

Fico sa však rozhodol rozdávať, no odkiaľ na to vezme peniaze, to už nepovedal. „Je tam ešte niekoľko otvorených otázok, ale my musíme doručovať pomoc,“ uviedol. Koncom budúceho roka chce všetkým dôchodcom plošne vyplatiť 13. dôchodok v plnej výške priemerného dôchodku za tento rok. Tomáš na tom začal pracovať, lebo to „sľubovali v predvolebnej kampani“.

Okamžite sa tak rozbehla debata, ako Slovensko tieto dôchodky zaplatí. Tento rok bude čoskoro vyplatený 13. dôchodok, pričom jeho maximálnu výšku 300 eur dostanú len poberatelia dôchodkov s minimálnymi príjmami. „Každé šieste euro tejto dávky si ale musíme požičať, vyplácame ho na dlh,“ skonštatoval pre Pravdu analytik INESS Radovan Ďurana.

„Zavedenie plošného 13. dôchodku pre všetkých by bolo nielen nezodpovedné z pohľadu obrovského deficitu, ale aj plytvaním. Plošná rovnaká dávka by išla všetkým dôchodcom, bez ohľadu na to, či majú dôchodok 1 000 eur, alebo 350 eur,“ zhodnotil. Sociálna poisťovňa nemá dostatok zdrojov na jeho vyplatenie a nie je to len dôsledkom prevodu odvodov do druhého piliera.

„Čistý dlh starobného poistenia je 400 miliónov eur. Zvýšenie 13. dôchodkov k tomu pridá ďalších 400 až 500 miliónov eur. Vláda si bude musieť na to požičať a zadĺžiť tak budúce generácie,“ uviedol Ďurana. Počet penzistov sa však aj vďaka výhodnejším podmienkam zvyšuje – pribúdajú predčasní dôchodcovia.

Jednou z možností je aj otvorenie druhého piliera, čo doteraz Fico stále využil, a zníženie sadzby odvodov. Bol by to dobrý krok? „Ak má vláda prístup – teraz budeme vládnuť a po nás potopa, tak áno. Druhý pilier znižuje výdavky na dôchodky v budúcnosti. Zníženie odvodu do druhého piliera dnes, zvýši výdavky štátu zajtra,“ skonštatoval analytik.

„Slovensko je na tom zle, ale ešte nie je v bankrote. Alarmujúca je však trajektória posledných rokov, ktorá nepochybne k bankrotu vedie,“ dodal Ďurana s tým, že okrem jedného úsporného opatrenia (pozemkové úpravy) sú všetky opatrenia na škrtanie výdavkov, ktoré navrhla úradnícka vláda, dobrým návodom. Fico sa ich však držať neplánuje.

Politológ Radoslav Štefančík z Ekonomickej univerzity v Bratislave by sa nečudoval, keby premiér druhý pilier „totálne zlikvidoval“. „Ľuďom by malo byť vysvetlené, že to sú peniaze, ktoré si doteraz našetrili a patria im. To nie sú peniaze správcovských spoločností. Ak to urobí, bude to mať podobu znárodňovania z 50. rokov 20. storočia. To je ako keby vám z banky vytiahli vaše vlastné úspory,“ uviedol.

Ministerstvo vnútra: Eštok čistič, nula migrantov, radikálne zásahy

Druhou prioritou je pre Smer rezort vnútra, ktoré má pod palcom nominant Hlasu Matúš Šutaj Eštok. Vedúcu pozíciu vzal zhurta a za pár dní vymenil takmer celé vedenie polície. A to ešte predtým, než sa schválil program novej vlády. Bývalého šéfa polície Štefana Hamrana, ktorý sám oznámil svoj odchod, demonštratívne rozkazom doručeným poštou, aj keď pôvodne to chcel spraviť osobne, preložil na pár dní do Popradu.

Zároveň zrušil posty policajných viceprezidentov, čím prišli o miesto Hamranovi zástupcovia Branko Kišš a Damián Imre. A čoskoro sa zrejme zmení aj vedenie Úradu inšpekčnej služby. Petra Juhása by mal nahradiť Branislav Zurian, ktorého čaká vo štvrtok vypočutie pred brannobezpečnostným výborom. V minulosti dvakrát čelil obvineniu, že vynášal informácie z polície a mal blízko k súčasnej ministerke hospodárstva Denise Sakovej.

Šutaj Eštok dočasne pozbavil služby aj šiestich čurillovcov. Podľa vlastných slov konal podľa zákona. Od Úradu na ochranu oznamovateľov majú štatút chráneného oznamovateľa a rezortu môže hroziť pokuta. „Slovíčko revanš a pomsta nemám v osobnostnej ani personálnej výbave,“ hovoril Šutaj Eštok v pondelok.

Zľava minister vnútra Matúš Šutaj Eštok, dočasný šéf polície Rastislav Polakovič a riaditeľ Úradu hraničnej a cudzineckej polície Jozef Masnica informujú o výsledkoch akcie zameranej na nelegálnu migráciu na hraničnom priechode Čuňovo–Rajka 31. októbra 2023.

Fico nového ministra bránil, podľa neho majú jeho rozhodnutia vnútornú logiku a nie sú revanšom. „Keď sa niekto sťažuje na revanš, nech si spomenie, aké je to ráno o piatej vykopnúť dvere,“ povedal premiér. „Pôjdeme cestou zákonnou. Pôjdeme cestou, ktorú si môžeme aj z hľadiska postavenia Slovenska dovoliť,“ dodal.

Opozícia už označila ministra za „Eštoka čističa“. Podľa politológa Štefančíka kroky nového ministra vnútra však ukazujú na to, že žiadna nová politická kultúra sa nekoná. „Pripomína mi to grobianske časy z volebnej periódy 2016 až 2020, ktorá vyvrcholila vraždou Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Čistky na polícii sa dali čakať, ale že to Šutaj Eštok bude robiť takto na hulváta, čakal zrejme málokto,“ zhodnotil politológ.

„Vyzerá to tak, že DNA v sebe nezaprie a nová politická kultúra „Smero-Hlasu“ sa nekoná,“ dodal. Okrem toho Šutaj Eštok postavil v pondelok večer na hranicu s Maďarskom psy, kone, drony, vodné delo, desiatky policajtov a vojakov. Očakávali veľkú vlnu, nakoniec chytili presne nula migrantov. Podľa šéfa vnútra išlo nakoniec len o jednorazovú akciu a bola úspešná, keďže „odstrašovanie“ pomohlo. Fico hovoril o demonštráci­i sily.

Mal to byť signál, že Slovensko nie je pre tranzit nelegálnych migrantov bezpečné. Nový policajný prezident Rastislav Polakovič uviedol, že dve skupiny v „neviem akých počtoch“ sa otočili a odišli potom, čo uvideli baterky a psov. Ešte pred voľbami šéf Smeru hovoril, prečo nepostavia policajta na každým 50 metrov hranice s Maďarskom.

Podľa Štefančíka to bolo divadlo a voliči im budú „určite tlieskať“. „Medzi utečencami sú aj rodiny s deťmi a pochybujem, že predstavujú pre Slovensko také ohrozenie, aby na nich boli nasadení vojaci, drony a psy. Človek by nadobudol pocit, že hľadajú Bin Ládina. Len neviem, či im už niekto povedal, že je dávno po smrti,“ dodal.

Ministerstvo spravodlivosti: Plné väznice, znižovanie trestov

Čo sa týka rezortu spravodlivosti, nový minister Boris Susko chce prehodnotiť súdnu mapu s ohľadom na financie z plánu obnovy. Celé trestné právo plánuje humanizovať. Fico chce meniť aj „protiústavnú“ podobu trestu prepadnutia majetku, znížiť „drakonické trestné sadzby“ a riešiť aj postavenie kajúcnikov, podrobnejšie zmeny neopísal. Reagovať chce aj na „hrubé zneužívanie trestného práva“ voči opozícii.

Susko chce prejsť od represie k prevencii. Premiér zároveň poukázal na to, že Slovensko má problém s preplnenými väznicami. „Máme dve možnosti. Buď budeme stavať nové väznice, alebo sa rozhodneme prijať takú trestnú politiku, ktorá bude garantovať, že vo väznici budú len tí, ktorí tam majú byť,“ skonštatoval Fico a dodal, že od ministerstva sa očakáva pomerne rýchle predkladanie niektorých dôležitých zmien.

Zľava minister zahraničných vecí Juraj Blanár, dočasne poverený prezident Policajného zboru Rastislav Polakovič a predseda vlády Robert Fico.

Ministerstvo zahraničných vecí: Slovensko v EÚ ostáva, len sa izoluje

Pred voľbami sa mnohí obávali možného odklonu v zahranično-politickom smerovaní Slovenska vzhľadom na inklinovanie Smeru a SNS k Rusku. Zatiaľ sa tak deje len navonok a Smer hovorí, že sa na smerovaní Slovenska nič nemení.

Fico si želá, aby zahraničná politika nebola „konzervatívna, ťažkopádna a neschopná prezentovať slovenské národné záujmy“. „Hovoríme vlastné suverénne názory, my ani nevyskakujeme z Európskej únie (EÚ), ale súčasne hovoríme Európskej únii pozor, imidž EÚ je katastrofálny. Hovoríme partnerom NATO, nech sa páči, pokračujte, a keď sa na Slovensku urobí referendum, dopadne tak, že 70 percent by bolo za vystúpenie z NATO,“ dodal.

Žiadne referendum však iniciovať ani podporovať nebude, chce byť člen EÚ aj NATO, no nebude im klamať a bude im hovoriť o svojich predstavách. „Nebudeme súhlasiť s niečím len preto, že sa to patrí," vyhlásil premiér. Nový šéf diplomacie Juraj Blanár zdôraznil, že rezort chce vo veľkých témach zahraničnej politiky pokračovať v rovnakej rétorike, akú mala strana Smer pred parlamentnými voľbami. Ďalší balík sankcií proti Rusku prejde až vtedy, ak bude vykonaná analýza.

Čo sa týka vojenskej pomoci pre Ukrajinu, aj keď je Fico rázne proti a nič také podporiť nechcel a zopakoval to aj po stretnutí s Blanárom, závery Európskej rady prešli jednomyseľne. Vrátane jeho podpisu a podpory, okrem iného, aj vojenskej pomoci. „Je to ukážka toho, že jednu tvár má doma a druhú v zahraničí,“ povedal líder najsilnejšej opozičnej strany Progresívne Slovensko Michal Šimečka.

Hrozí Slovensku izolácia a vládnutie v štýle „vyhraj voľby a môžeš všetko“? Politológ takisto upozornil na schválené uznesenie Európskej rady. „Roberta Fica treba v prvom rade pochváliť za to, že súhlasil aj s vojenskou podporou Ukrajiny. Ostatné mu musia zrátať jeho voliči. Je síce nechutné, ako búra dobré vzťahy s jedným z našich susedov, ale aj na Ukrajine musia vedieť, že toto tu máme len dočasne,“ dodal Štefančík.

MIRRI: Raši je šéfom „zbytočného“ ministerstva, Huliak chce zakázať 5G sieť

V utorok sa Fico zastavil na ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI). Richard Raši bol v minulosti podpredsedom tohto v tej dobe ešte len úradu. Po tom, čo sa úrad transformoval na ministerstvo, ho označil za zbytočné, kritizoval jeho „drahý“ vznik, ale aj bývalú šéfku Veroniku Remišovú. „Dnes vzniklo z tohto úradu úplne zbytočné ministerstvo,“ povedal v júli 2020. Dnes Raši tomuto „zbytočnému rezortu“ šéfuje.

Fico po stretnutí s Rašim uviedol, že chce iniciovať stretnutie V4, keďže lídri by mali mať podľa neho rovnaký postoj k revízii rozpočtu Európskej únie (EÚ). Fico navrhuje aj revíziu európskeho rozpočtu a zopakoval, že Ukrajina je najskorumpovanejšia krajina. „Revízia je spojená s rizikami. Navrhuje sa objem 50 miliónov eur ako pomoc pre Ukrajinu. Môj názor poznáte, stratégia financovania Ukrajiny nefunguje. Nemá absolútne žiadny vplyv na väčšie výsledky vo vojenskom konflikte s Ruskou federáciou,“ uviedol premiér.

Peniaze musia byť použité na budovanie kritickej infraštruktúry v prihraničných oblastiach, ktoré boli sekundárne dotknuté vojnou na Ukrajine. „Chceme, aby sa dali peniaze použiť pri obnove Ukrajiny tak, že by sa na tom zúčastnili slovenské firmy. A chceme vidieť záruky, že peniaze nebudú spreneverené, lebo hoci je to politicky nekorektné, ale je to pravda, Ukrajina je jednou z najskorumpo­vanejších krajín na svete,“ uviedol.

Podľa rebríčka vnímania korupcie (CPI), ktorý zostavuje Transparency International, v januári tohto roka skončila na chvoste trojica štátov zmietaná konfliktami – Južný Sudán, Sýria a Somálsko. Z európskych štátov sa opäť najhoršie umiestnilo Rusko (137. so skóre 28), ním napadnutá Ukrajina je aktuálne s 33 bodmi na 116. priečke.

Okrem toho by sa malo pokračovať v informatizácii. Fico povedal, že hoci sám nemá mobil a ani ho nechce mať, informatizácia spoločnosti by mala pokračovať tempom „všetko v mobile“. Podľa neho by mal každý to, čo potrebuje, nájsť a vybaviť čo najrýchlejšie cez mobil. „Ja vám želám, aby sa vám to darilo, pretože ja už naozaj mobil nechcem v živote ani vidieť, ale mám na to, samozrejme, svoje dôvody,“ povedal.

Z hľadiska digitalizácie nový minister potvrdil, že chce dostať všetko do mobilu. „Chceli by sme sa vrátiť k projektu, ktorý na tri a pol roka zaspal. Aby bol internet dostupný na celom Slovensku, aby sme nemali biele miesta alebo vysídľovanie z regiónov preto, že tam nie je prítomný signál,“ uviedol Raši.

Jeden z poslancov za SNS Rudolf Huliak pred voľbami hovoril o zákaze 5G siete, čo by bolo v rámci filozofie „internet všade“ značným problémom. „Zakázať 5G sieť je nerozumné a tiež nelogické. Ak máme mať dobrú a rýchlu sieť, 5G je nevyhnutnosť. Mať internet všade by však teoreticky bolo možné aj bez 5G,“ uviedol pre Pravdu odborník na IT Ondrej Macko. Zakázať 5G sieť by bolo technicky možné. „Bolo by to na 4G sieti a bolo by to drahšie,“ dodal.

Ministerstvo dopravy a pôdohospodárstva

Posledné dve ministerstvá, ktoré navštívil, boli rezorty dopravy a pôdohospodárstva. Čo sa týka ministerstva dopravy, ktorému šéfuje Jozef Ráž mladší, Fico chce presunúť peniaze z plánu obnovy na projekty zelenej dopravy, napríklad na nákup električiek, ekologických autobusov a vlakov. Tvrdí, že dosiaľ sa z plánu minulo len okolo 60 miliónov eur.

Slovensko už v minulosti dohodlo v pláne obnovy zmeny, musela s nimi však súhlasiť aj Európska komisia. Slovensko má z plánu obnovy pridelených zhruba šesť miliárd eur, ktoré treba využiť do roku 2026. Rážovi chce zveriť aj kompetencie týkajúce sa plánu obnovy, ale aj nájomného bývania či verejného obstarávania.

Vpravo predseda vlády Robert Fico v rámci uvádzania ministrov na rezorty navštívil Ministerstvo dopravy. Vľavo minister dopravy Jozef Ráž ml. 31. októbra 2023 v Bratislave

Štátom podporované nájomné bývanie pritom čaká na posúdenie Európskou komisiou. „Slovenská republika sa musí do 5. decembra vyjadriť k otázkam, ktoré boli postavené, a pokiaľ sa nám podarí vysvetliť všetky nezrovnalosti, tak by sme mohli už odstrániť poslednú prekážku a naštartovať agentúru pre nájomné bývanie aj prvé projekty,“ uviedol Fico.

S Ficom sa ako posledný v utorok stretol minister pôdohospodárstva Richard Takáč. Premiér oznámil, že vláda zvažuje zriadiť post splnomocnenca pre sociálny dialóg, ktorý sa musí stať základnou pracovnou metódou každého rezortu.

Zľava predseda vlády SR Robert Fico a minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč počas návštevy rezortu pôdohospodártva a rozvoja vidieka v Bratislave 31. októbra 2023

Okrem iného Takáča informoval o tom, že sa blíži už spomínaná revízia rozpočtu EÚ. Podľa Fica nemôže ísť 50 miliárd eur pre Ukrajinu v rokoch 2024 až 2027 na úkor peňazí, ktoré sú určené pre Slovensko v oblasti odstraňovania regionálnych rozdielov a na úkor spoločnej poľnohospodárskej politiky. „Naša podmienka je preto veľmi jasná – akékoľvek úvahy o finančnej podpore Ukrajiny musia byť spojené s garanciou, že obálka pre podporu poľnohospodárov sa nebude meniť,“ zdôraznil premiér.

Nová vláda zatiaľ o znižovaní DPH na potraviny a ani tvrdých cenových reguláciách nič nehovorí. Premiér po uvedení nového ministra poznamenal, že požiadal šéfa agrorezortu, aby sa venoval témam kvality a bezpečnosti potravín, ako aj dostatočnosti slovenských výrobkov v primeranej cenovej úrovni pre občanov SR. Žiada aj prísnejší monitoring cien potravín a pri veľkých výkyvoch mimo bežného vývoja nákladov štát okamžite zasiahne. Na tejto úlohe má agrorezort podľa Fica pracovať s ministerstvom financií.