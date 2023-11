Ukrýval sa v zahraničí, vo voľnom čase sa venuje netradičnému hobby. Do polície sa vracia bývalý šéf NAKA

Do služieb polície by sa mal vrátiť bývalý riaditeľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Branislav Zurian. Po trojročnej pauze ho chce naspäť nový minister vnútra Matúš Šutaj Eštok, ktorý ho nominoval na post nového šéfa policajnej inšpekcie. Ak Zurian prejde vypočutím výboru pre obranu a bezpečnosť, ktorý zvolali na štvrtok dopoludnia, príležitostného vysokohorského nosiča by do funkcie mohla ešte tento týždeň vymenovať vláda.

Nový minister vnútra pristúpil k zmenám na čele policajného zboru krátko po vymenovaní. Najskôr odvolal z funkcie policajného prezidenta Štefana Hamrana, ktorého preradil do Popradu, potom zrušil funkcie viceprezidentom Brankovi Kiššovi a Damiánovi Imremu a mimo služby postavil šesticu vyšetrovateľov NAKA okolo Jána Čurillu.

Šutajov Eštokov nominant

Hneď po víkende a stretnutí s premiérom Robertom Ficom avizoval, že požiada o zvolanie brannobezpečnos­tného výboru, aby mohol vypočuť jeho nominanta Branislava Zuriana do funkcie riaditeľa Úradu inšpekčnej služby. „Budem rád, ak týmto výborom prejde, aby ho vláda tento týždeň vymenovala,“ poznamenal na brífingu minister.

Policajnú inšpekciu, ktorá vyšetruje trestné činy príslušníkov Policajného zboru, aktuálne riadi vyšetrovateľ Peter Juhás. Mediálne známym sa stal najmä po vražde investigatívneho novinára Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Bol vedúcim tímu, ktorému sa podarilo vykonávateľov vraždy – vraha Miroslava Marčeka, šoféra Tomáša Szabóa a sprostredkovateľa vraždy Zoltána Andruskóa – zadržať.

Oficiálne sa ujal funkcie v polovici marca tohto roka. Zurian sa ako šéf NAKA postavil v roku 2019 za Juhása počas vyšetrovania vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. „Peter Juhás je mladý vyšetrovateľ, ktorý určite má moju podporu,“ vyjadril sa o ňom v rozhovore pre Denník N.

Nielen Juhás, ale aj šestica elitných vyšetrovateľov NAKA okolo Jána Čurillu, získali pred parlamentnými voľbami status chráneného oznamovateľa, ktorý na žiadosť špeciálnej prokuratúry udeľuje Úrad na ochranu oznamovateľov. Dôvodom boli vyjadrenia viacerých politikov vrátane Roberta Fica či Šutaja Eštoka, ktorí ešte ako opozičníci avizovali, že ak sa dostanú do vlády, ľudovo nazývaní čurillovci skončia. Skupina policajtov vyšetrovala exponované kauzy, v mnohých figurovali aj predstaviteli­a Smeru.

A hoci nový minister vnútra so svojimi ambíciami po vymenovaní do funkcie neotáľal, podľa úradu oznamovateľov, ale aj advokáta čurillovcov Petra Kubinu je jeho rozkaz postaviť ich mimo službu neplatný. Ako informoval v pondelok Denník N, napriek neplatnému rozkazu nadriadeného policajtov Jána Čurillu, Pavla Ďurku, Milana Sabotu, Štefana Mašina, Roberta Magulu a Branislava Dunčka po víkende už do pracovní na policajnom prezídiu nevpustili.

Čistky v policajnom zbore minister, ktorý vzišiel zo strany Hlas Petra Pellegriniho, odmieta označovať za revanš, hoci sa na adresu vyšetrovateľov ostro vyjadroval aj v minulosti. Čurillovskí kovboji, ako ich zvykol prezývať, vyšetrovali viaceré kauzy vrátane Očistca, Súmraku či Ezechiel-7, v ktorých figurovali predstavitelia strany Smer.

O čom sú kauzy Smeru Počas akcie Očistec, ktorú NAKA spustila pred troma rokmi, zadržali bývalého policajného prezidenta Tibora Gašpara (ten minulý týždeň zložil poslanecký sľub), bývalého riaditeľa protikorupčnej jednotky Roberta Krajmera a tiež Zurianovho predchodcu Petra Hraška. Spolu s ďalšími ich obvinili zo založenia zločineckej skupiny, ktorú mal riadiť Norbert Bӧdӧr. V prípade sa priznalo viacero ľudí, medzi nimi aj funkcionári Ľudovít Makó a Bernard Slobodník. V roku 2021 Úrad špeciálnej prokuratúry informoval o podaní obžaloby v kauze Očistec. Vyplynulo z nej podozrenie, že v ére Smeru bolo možné zneužívať políciu na politické ciele. S Očistcom je úzko spätá aj kauza Súmrak. Len nedávno sa musel štát ospravedlniť ministrovi obrany a členovi Smeru Robertovi Kaliňákovi za stíhanie a väzbu v tejto kauze. Obvinenie Kaliňáka a jeho straníckeho šéfa Fica zrušil generálny prokurátor na základe paragrafu 363. V rámci kauzy Súmrak stíhali okrem dvojice Fico-Kaliňák aj Gašpara a Bӧdӧra. Čelili obvineniu, že získavali informácie na diskreditáciu oponentov, vrátane exprezidenta Andreja Kisku či expremiéra Igora Matoviča, a tiež obvineniu zo založenia zločineckej skupiny. Počas leta NAKA opäť zadržala Gašpara, tento raz v rámci akcie Ezechiel-7. Okrem neho zadržali aj ďalšieho bývalého vysokopostaveného policajta Romana Stahla. Ten viedol napríklad vyšetrovací tím Novinár zaoberajúci kauzami, ktoré otvoril Ján Kuciak. Stahlovo meno sa však spomínalo v komunikácii medzi Marianom Kočnerom a Norbertom Bödörom, a tak musel v tejto funkcii skončiť. Kočner s Bödörom sa zhovárali o istom Romanovi, ktorý riešil ovládnutie Technopolu. Okrem toho mal Stahl za úlohu vyšetrovať aj kauzu Váhostav, ktorá sa neskôr objavila v uznesení NAKA v prípade kauzy Očistec.

Dočasne sa ukrýval v zahraničí

Branislav Zurian pôsobil v policajnom zbore od roku 1996 a začínal na obvodnom oddelení v bratislavskej Petržalke. Ako povedal v jednom zo starších rozhovorov, ktoré zverejnila Polícia Slovenskej republiky počas jeho pôsobenia na NAKA, „miluje“ operatívnu činnosť a našiel sa v nej už v 90. rokoch. Ako operatívec pôsobil aj v tíme, ktorý dostal bývalého bossa banskobystrického podsvetia Mikuláša Černáka.

Do funkcie prišiel v roku 2019 namiesto Petra Hraška a menoval ho do nej dnes už zosnulý bývalý policajný prezident Milan Lučanský. Predtým, ako nastúpil na čelo elitných policajtov, pôsobil ako šéf Národnej protizločineckej jednotky a práve on viedol zásah proti obvineným v prípade úkladnej popravy novinára. Po vražde komunikoval aj s Petrom Tóthom, ktorý ho oslovil, o sledovaní novinárov či tzv. motákoch Mariana Kočnera.

Zurian skončil ako šéf NAKA v roku 2019 na vlastnú žiadosť, čo prekvapilo aj vtedajšieho policajného prezidenta Petra Kovaříka. Výsledky kriminalistov pod jeho vedením označil za výborné. Po odchode z polície sa na čas stiahol. Necelý týždeň po odchode z funkcie, v čase, keď bol na dovolenke, mu vypáčili dvere a spravili domovú prehliadku.

Čelil obvineniam inšpekcie pre podozrenia z vynášania z polície. Dôvodom boli tvrdenia exnámestníka Slovenskej informačnej služby Borisa Beňu, ktorý hovoril, že Zurian sa mu mal v minulosti priznať, že NAKA odpočúva exšéfa Finančnej správy a kajúcnika Ľudovíta Makóa. V máji tohto roka obvinenie Zuriana zrušila prokurátorka Generálnej prokuratúry. Blízko má i k súčasnej ministerke hospodárstva Denise Sakovej.

Popri policajnej práci bol roky aj vysokohorským nosičom. Pre vyhrážky s textom „Milan ťa už čaká. Teší sa na teba.“, ktoré si našiel podľa portálu Plus 7 Dní za stieračmi auta, sa po ukončení práce pre políciu dočasne ukrýval v zahraničí v rusky hovoriacej krajine.