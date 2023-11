Skončiť sa mali vo štvrtok. Kontroly na hraniciach s Českom pokračujú

Námatková kontroly na hraniciach so Slovenskom budú pokračovať do 22. novembra. Na dnešnom zasadnutí o tom rozhodla vláda, informoval na sociálnej sieti X vicepremiér a minister vnútra Vít Rakúšan (STAN). Bez predĺženia by kontroly skončili 2. novembra, kabinet dnes na Rakúšanov návrh súhlasil s ďalšími 20 dňami.