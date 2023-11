Minister vnútra avizoval možné posilnenie hliadok vo vlakoch. Stav študentky, ktorú pobodali, je stabilizovaný

Hliadky vo vlakoch by sa mohli dočasne posilniť. Avizoval to minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas) na stredajšom Výbore Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť v súvislosti so stredajším incidentom. Zranenej žene zaželal skoré uzdravenie.