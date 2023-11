Miroslav Radačovský ostáva v europarlamente. Kuffu by mala v NR SR nahradiť podpredsedníčka SNS Kramplová

Europoslanec a predseda strany Slovenský Patriot Miroslav Radačovský, ktorý kandidoval za SNS, ostáva v europarlamente. Rozhodla tak strana jeho materská strana. Filipa Kuffu, ktorý sa stal štátnym tajomníkom ministerstva životného prostredia, by tak mala nahradiť podpredsedníčka SNS Dagmar Kramplová.

„Strana tak rozhodla a ja to rešpektujem,“ povedal pre Pravdu. Do Národnej rady priniesol vyhlásenie, ktoré potvrdzuje, že si mandát neuplatní. Radačovského náhradníkom v europarlamente mal byť člen Republiky Milan Mazurek.

Danko: Verím, že SNS bude prínosom v parlamente Video Zdroj: TV Pravda

Radačovský poslancom nebude

„Akceptujem tú skutočnosť, že ostanem v poradí podľa zápisnice o výsledkoch volieb ako 1. náhradník,“ píše sa v oficiálnom vyhlásení, ktoré dnes doručil do parlamentu. Bývalý sudca Radačovský mal pôvodne nahradiť Filipa Kuffu, ktorý bude na rezorte životného prostredia sekundovať Tomášovi Tarabovi.

Foto: Pravda, Ivan Majerský Miroslav Radačovský, europoslanec, NR SR Miroslav Radačovský

„Finančne by som bol na tom rovnako a štyri roky by som tu sedel,“ povedal Radačovský. Za Štefana Kuffu má do parlamentu nastúpiť Karol Farkašovský. Okrem toho už oficiálne zložili sľub ďalší dvaja náhradníci za ministerku kultúry Martinu Šimkovičovú a za šéfa envirorezortu Tarabu. Ide o Adama Lučanského zo Slovenského patriota a Milana Garaja, podpredsedu SNS.

Čítajte viac Upratovanie v klube SNS? Danko môže vymeniť stabilitu za reputačné riziko. V klube je stále v menšine

Poradie po zohľadnení prednostných hlasov Poradie na hlasovacom lístku Poslanec Počet platných prednostných hlasov zvolený/náhradník 1 1 Andrej Danko 68 726 zvolený 2 5 Tomáš Taraba 63 883 zvolený 3 150 Rudolf Huliak 58 875 zvolený 4 12 Martina Šimkovičová 27 615 zvolený 5 15 Roman Michelko 25 872 zvolený 6 148 Ivan Ševčík 25 639 zvolený 7 20 Filip Kuffa 22 664 zvolený 8 21 Štefan Kuffa 21 159 zvolený 9 130 Peter Kotlár 13 252 zvolený 10 140 Pavel Ľupták 13 046 zvolený 11 2 Milan Garaj 11 318 náhradník 12 101 Adam Lučanský 8 749 náhradník 13 100 Miroslav Radačovský 8 401 náhradník 14 13 Karol Farkašovský 7 435 náhradník 15 3 Dagmar Kramplová 6 867 náhradník 16 4 Ján Krišanda 5 630 náhradník 17 6 Zdenko Čambal 3 873 náhradník 18 7 Milan Kováč 2 219 náhradník 19 8 Mário Maruška 2 047 náhradník 20 9 Peter Deďo 2 119 náhradník

Radačovský v roku 2018 rozhodoval v prípade sporu o pozemky vo Veľkom Slavkove, v ktorom figuroval exprezident Andrej Kiska. Po pojednávaní na margo Kisku uviedol, že by sa vzhľadom na závažnosť zistení v prípade na jeho mieste vzdal funkcie prezidenta a neuchádzal by sa o žiadnu inú politickú funkciu. Po kritike nakoniec na post sudcu rezignoval. „Ja si nezoberiem na zodpovednosť to, aby niekto využil moje vyjadrenie,“ povedal vtedy pre Pravdu.

Pozície môžu nájsť aj pre ďalších poslancov

Po voľbách sa pôvodne do parlamentu za SNS dostal len Andrej Danko, ostatní pochádzali z troch menších strán, s ktorými sa pred voľbami spojil. Aj preto sa SNS začalo vnímať ako nestabilný klub, aj keď to predseda SNS vylúčil. Pomaly však poslanci dostali nové funkcie a klub SNS sa tak obmieňa a vstupujú do neho ďalší straníci.

O stabilite rôznorodého klubu SNS nepochybuje ani nestraník a šéf výboru pre kultúru a médiá Roman Michelko. „Nie sú deštruktívni. Nie sú to egomaniaci, ktorí sa budú hádzať o zem a vydierať,“ hovoril o členoch klubu. V klube sú ešte piati ďalší nečlenovia SNS, ktorý by mohli odísť na iné funkcie. Ďalšími náhradníkmi by tak boli Miroslav Radačovský, Zdenko Čambal a Milan Kováč.