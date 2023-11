Blaha upratoval svoju novú kanceláriu. Strhol vlajku EÚ, prezidentku nahradil Che Guevarom

Namiesto európskej vlajky vystavil slovenskú a prezidentku nahradil obrazom marxistického revolucionára Che Guevaru.

Príspevku na Telegrame dal názov „jesenné upratovanie“. Prvý deň v novej kancelárii vraj musel urobiť pár drobných úprav. Slovensko má podľa vlastných slov „na prvom mieste“.

Čaputová do skrine, vlajka EÚ preč. Blaha upratoval Video

„Existujú rôzne spôsoby, ako odhaliť verejnosti svoj primitívny mentálny svet. Poslanec Blaha to urobil akoby z encyklopédie príznakov duševného maloroľníctva. Ale nerád by som hovoril kolegom z psychiatrie do ich remesla,“ uviedol v reakcii pre Pravdu politológ z Ekonomickej univerzity v Bratislave Radoslav Štefančík.

Blaha vo svojich prejavoch a statusoch často ostro kritizuje prezidentku Čaputovú, dlhodobo ju označuje za „americkú agentku“.

KDH chce Blahu odvolať

Poslanci Národnej rady SR z KDH chcú odvolať Ľuboša Blahu z funkcie podpredsedu parlamentu, začali so zberom podpisov. Uviedli to v reakcii na Blahove video.

„KDH dôrazne odsudzuje konanie Ľuboša Blahu, keď v kancelárii NR SR odstránil vlajku Európskej únie a portrét prezidentky nahradil portrétom zahraničného predstaviteľa najradikálnejšieho komunistického krídla Che Guevaru,“ uviedla šéfka klubu KDH Martina Holečková. Poznamenala, že KDH bojovalo proti komunizmu, zasadilo sa za vstup do EÚ a medzinárodných štruktúr. Blahovo konanie označila za znevažujúce.

Zvolanie mimoriadnej schôdze k odvolaniu Blahu podporia aj poslanci z hnutia Slovensko. Predseda hnutia Igor Matovič tvrdí, že Blaha sa nikdy nemal stať podpredsedom NR SR, a označil to za hanbu.

Ernesto Guevara, všeobecne známy ako Che Guevara bol argentínsko-kubánsky lekár a marxistický revolucionár, jeden z hlavných veliteľov partizánskych jednotiek počas kubánskej revolúcie.