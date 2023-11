Pobodaná študentka aj zbitý vodič. Útoky v hromadnej doprave rieši polícia. Hrozí, že niektoré linky zrušia

Žiaden halloweensky žart, ale slovenská realita. Cesta v rýchliku sa vo sviatočný deň zmenila pre mladú študentku, ktorá cestovala z Košíc do Ružomberka, na nočnú moru. Vo vlaku na ňu zaútočil ozbrojený muž. Tragédii zabránili až cestujúci a sprievodkyňa, ktorá jej krvácanie zastavovala závesom z okna. V regióne pod Tatrami však nejde o jediný prípad, kedy došlo v prostriedkoch verejnej dopravy k fyzickému násiliu. Pre problémy s cestujúcimi sú ohrozené aj niektoré autobusové spoje v podtatranských obciach.

Mladá žena cestovala v rýchliku z Košíc do Ružomberka a sedela vo vozni pre matky s deťmi. Útočník nastúpil v Krompachoch, poprechádzal sa po vlaku a pred stanicou Spišská Nová Ves si prisadol k nej do kupé. Náhle a bez zjavného dôvodu jej ublížil. „S doposiaľ neznámym predmetom boli žene spôsobené viaceré bodno-rezné poranenia v oblasti krku a rúk,“ informovala polícia.

Tragédii zabránili odvážni ľudia

Hoci sa po príchode vlaku do železničnej stanice Spišská Nová Ves snažil agresor ujsť, po vyčíňaní proti nemu zakročili dvaja cestujúci a zamestnanec reštauračného vozňa. V ďalšom možnom ubližovaní mu zamedzili traja odvážlivci. Ako pre ta3 opísal jeden z nich, útočník mal pri sebe kuchynské nože. Súčasťou tria, ktoré ho spacifikovalo, bol aj vojak v civile.

Zranená 22-ročná študentka zostala ležať na zemi. Zastaviť krvácanie jej pomohla sprievodkyňa rýchlika textilným závesom, ktorý strhla z okna vlaku. Železničná spoločnosť Slovensko v stredu večer informovala, že na miesto bola privolaná aj rýchla zdravotná pomoc. Informáciu, že na tiesňovú linku 112 prijali žiadosť o pomoc k 22-ročnej žene s bodným poranením krku potvrdila aj hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR Petra Klimešová.

Agresora si v stanici Spišská Nová Ves prevzali policajti a umiestnili ho do cely policajného zaistenia. Prípad hrôzostrašnej cesty vlakom prevzal vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach. Zaistené stopy z obhliadky miesta činu podrobia znaleckému skúmaniu. „Po ukončení bolo v súvislosti s týmto incidentom začaté trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin vraždy v štádiu pokusu v jednočinnom súbehu s prečinom výtržníctva,“ ozrejmila polícia s tým, že prebiehajú ďalšie úkony smerujúce k objasneniu okolností, ktoré viedli podozrivého ku skutku.

Hovorkyňa siete Penta Hospitals SK Bianka Krejčíová TASR potvrdila, že pacientku priviezli do nemocnice v Spišskej Novej Vsi so stredne ťažkými zraneniami. „Momentálne je jej zdravotný stav stabilizovaný, nateraz zostáva hospitalizovaná v nemocnici,“ uviedla. Pre útok, ktorý sa stal v stredu krátko pred dvadsiatou hodinou nabral rýchlik meškanie minimálne 200 minút. Podľa informácií Markízy si 29-ročný útočník na svoj čin nepamätá, zrejme bol pod vplyvom drog.

Vo vlakoch posilnia hliadky

O večernej dráme spod Tatier sa krátko hovorilo aj pred štvrtkovým vypočúvaním Branislava Zuriana na post šéfa Úradu inšpekčnej služby na parlamentnom výbore pre obranu a bezpečnosť. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok zo strany Hlas, ktorý sa ho tiež zúčastnil, avizoval, že hliadky vo vlakoch by sa mohli dočasne posilniť. Zranenej žene zaželal skoré uzdravenie. „Chcem ubezpečiť občanov, že aj spolu s dočasne povereným policajným prezidentom riešime situáciu tak, aby sa do budúcna ľudia nemuseli báť cestovať vlakom,“ deklaroval nový šéf rezortu. O situácii plánuje hovoriť aj s ministrom dopravy Jozefom Rážom (nominant Smeru).

S otázkami, od kedy by mohli hliadky posilniť sa Pravda obrátila na policajné prezídium. Ako pre Pravdu uviedla hovorkyňa prezídia Denisa Bárdyová, poverený šéf polície Rastislav Polakovič dal vypracovať analýzu, na základe ktorej polícia prijala opatrenia v podobe posilnenia policajných hliadok vo vybratých vlakoch.

„Do zvýšeného výkonu služby na vlakových staniciach a vo vlakoch osobnej prepravy budú odo dňa 3. 11. 2023 zapojení policajti služby železničnej a poriadkovej služby a odboru železničnej polície Prezídia Policajného zboru,“ uviedla pre Pravdu Bárdyová. Ďalej vysvetlila, že každé krajské riaditeľstvo podľa vlastnej analýzy navrhlo vytypované vlaky osobnej prepravy, v ktorých budú v najbližších dňoch zvýšené počty policajtov dohliadať na bezpečnosť cestujúcich.

V autobusoch útočia na šoférov

Do svojho tímu hľadá nových šoférov, ktorí majú „vášeň pre jazdu“ a hľadajú „nové výzvy“ popradský autobusový dopravca. Zrejme tým však nemá na mysli dobrodružné jazdy naprieč podtatranskými obcami. K fyzickému násiliu došlo za posledný mesiac totiž nielen vo vlaku, ale aj v linkovom autobuse. Zakročiť na popradskej autobusovej stanici musela opäť polícia.

S úrazom hlavy skončil v nemocnici vodič, ktorý sa stal obeťou dua výtržníkov. Agresívna dvojica pochádzala podľa RTVS z obce Vikartovce. Na vodiča najskôr slovne útočila, neskôr ho napadla od chrbta fyzicky. Cestujúci privolali políciu a útočníkov zadržala na mieste. V prípade vedie trestné stíhanie vo veci trestného činu výtržníctva.

K incidentom má dochádzať v celom podtatranskom regióne opakovane. Spoločnosť preto uvažuje, že nebude vykonávať linky v problémových oblastiach. Dopravca tiež avizoval rokovanie so starostami podtatranských obcí. S otázkami, či sa situácia od medializovania incidentov zlepšila, či došlo k stretnutiam so župou sme sa obrátili aj na SAD Poprad. Do uzávierky sa nám reakciu získať nepodarilo.

Problémové vlaky

Výzva, aby cestujúci neboli ľahostajní prichádza aj od národného dopravcu Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK). Posilnenie spolupráce s policajtmi privítala. „Hoci v tomto prípade išlo o ojedinelý útok, zrejme závislého a chorého človeka, analyzujeme, ako ešte lepšie zaistiť komfort a bezpečie našich cestujúcich," ozrejmil Dominik Drevický z odboru komunikácie ZSSK. Personál pripravujú na zvládnutie mimoriadnych situácií v rámci školení.

Národný dopravca za problémové vlaky považuje tie na trati Poprad – Kežmarok, Kozárovce – Levice, Košice – Moldava nad Bodvou, Humenné – Medzilaborce, Malacky – Devínska Nová Ves. Okrem sprevádzajúceho personálu sú vo zvýšenej miere sprevádzané aj kontrolórmi prepravy, zamestnancami SBS či príslušníkmi PZ.

„Najčastejšie prípady, ktoré rieši polícia v našich vlakoch, sú konflikty medzi cestujúcimi, prípadne medzi cestujúcim a vlakvedúcim. V prípade, že nám cestujúci alebo vlakový personál hlásia zvýšený počet konfliktov a problémov na určitej trase, zabezpečíme na nej zvýšenú kontrolnú činnosť kontrolórmi prepravy a zamestnancami SBS. Taktiež okamžite žiadame o pomoc a spoluprácu PZ, ktorý nám vychádza v ústrety,“ dodal Drevický.

Podobné prípady ako ten zo Spiša alebo hrozby môžu cestujúci oznámiť na nonstop linke 18 188, vlakvedúcemu. Ak situáciu nevyrieši personál a situácia pretrváva, respektíve sa stupňuje, zamestnanci kontaktujú políciu SR, ktorá neprispôsobivého cestujúceho z vlaku vylúči na najbližšej stanici. Okrem toho ZSSK pripravuje projekt kamier vlakvedúcich, čo by mohlo zvýšiť bezpečnosť a potenciálnych páchateľov odradiť. Bárdyová pripomenula, že v prípade, ak sú občania svedkami nejakého incidentu vo vlakoch, v prípade núdze sa môžu na políciu obrátiť na čísle 158. „Dôležité je oznámiť stručný popis udalosti, najmä vlak, v ktorom sa udalosť stala, miesto, respektíve smer trasy vlaku, aby bola na stanicu vyslaná policajná hliadka, ktorá sa nachádza najbližšie,“ dodala.

Útok na mladú študentku vo vlaku na Spiši odsúdila aj hlava štátu. Prezidentka Zuzana Čaputová na sociálnej sieti napísala, že oceňuje duchaprítomnú reakciu sprievodkyne, ktorá jej poskytla prvú pomoc a aj odvážnych cestujúcich, ktorí útočníka zadržali. „Žiadne násilie nemôžeme v našej spoločnosti tolerovať a nemôžeme žiť ani v strachu o našich najbližších,“ napísala.