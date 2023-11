Ešte poriadne nezačali a už to v koalícii škrípe? Podľa Tarabu je cesta do pekla, ak ministri budú hovoriť svoje názory

Programové vyhlásenie vlády (PVV) ešte nie je hotové a v koalícii sa už črtajú prvé problémy. Lídrovi SNS Andrejovi Dankovi prekážalo to, že premiér Robert Fico súhlasil so závermi Európskej rady (ER) na summite v Bruseli. Vyčíta mu, že jedno hovorí a druhé koná. Problémom však pre neho boli aj vyjadrenia ministrov za Hlas, konkrétne ministerky zdravotníctva Zuzany Dolinkovej o očkovaní a ministra školstva Tomáša Druckera o mimovládkach. Dolinková pre Pravdu uviedla, že nie je za povinné očkovanie proti covidu, no musí zohľadniť vysoký záujem, Drucker nepotrebuje Dankovi odkazovať niečo cez médiá a Taraba hovorí o ceste do pekla a záväznom PVV. Premiér zatiaľ nereagoval. Vydrží koalícia štyri roky alebo to bude škrípať?

Či už v Bruseli, na tlačovkách alebo na sociálnych sieťach, predseda vlády si nenechá ujsť ani jednu príležitosť, aby zdôraznil, že Slovensko pod jeho vedením viac Ukrajinu vojensky podporovať nebude. Napriek tomu bol aj on medzi lídrami, ktorí jednomyseľne súhlasili okrem iného aj s vojenskou pomocou.

Na Slovensku proti, v Bruseli za, Dankovi to prekáža

Po prijatí záverov Fico uviedol, že jasne načrtol obsah jeho politiky v rámci Európskej rady. „Vážime si, že sme členským štátom únie, veľmi nám pomohla pokiaľ ide o životnú úroveň. Súčasne nebudem nikdy rešpektovať presadzovanie jediného správneho názoru a kto má iný názor, má byť vylučovaný. Predovšetkým som avizoval, že nebudeme súhlasiť s vojenskou pomocou Ukrajine,“ povedal.

Foto: SITA, Milan Illík Andrej Danko Zvolený poslanec NR SR za Slovenskú národnú stranu (SNS) Andrej Danko (vľavo) prichádza na ustanovujúcu schôdzu Národnej rady SR. Bratislava, 25. október 2023

Tento postoj opakoval aj po stretnutiach s jednotlivými šéfmi príslušných ministerstiev, napriek tomu boli závery ER prijaté jednomyseľne. „To, že to Robert Fico podpísal, s tým nesúhlasím,“ reagoval v rozhovore pre Hospodárske noviny líder SNS. „Treba vždy v politike jedno rozprávať a tak aj konať. To, že sami vidíte v texte vojenskú podporu, pričom jasne komunikoval, že vojenskú podporu odmietame, to bolo pre mňa dosť prekvapivé,“ povedal.

„Myslím si, že bol na prvom summite a že sú to nutné jazdy, ktoré musí absolvovať. Je samostatný politik a má svoju dôveru, ale určite som nečakal, že takýto materiál bude z pozície Slovenska podporený,“ dodal na margo premiéra Danko.

Portál Politico.eu upozornil, že slovenský premiér spôsobil zlom v jednote EÚ, keď vyhlásil, že jeho vláda zastavuje vojenskú pomoc Ukrajine. Estónska premiérka Kaja Kallasová uviedla, že na summitoch často to, čo lídri hovoria mimo rokovacej miestnosti, nereprezentuje líniu krajiny, ktorá nakoniec odznie na rokovaniach za okrúhlym stolom.

„To, čo som doteraz na Európskej rade vnímala, napríklad v prípade Maďarska, v širšom zmysle je, že vidím rôznych lídrov, ktorí pred novinármi hovoria jednu vec, ale potom, keď som vstúpila do miestnosti, zhodovali sa s ostatnými lídrami. Pokiaľ hovoria nesprávne veci a robia správne veci, myslím si, že je to v poriadku,“ opísala situáciu. O dvoch tvárach lídra Smeru a predsedu vlády hovoril aj predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka.

Pravda požiadala o stanovisko aj Úrad vlády aj všetky tri koaličné strany. Zatiaľ nereagovali. Nie je tak jasné, či už líder SNS svoje výhrady komunikoval premiérovi.

Keď budú ministri hovoriť svoj názor, je to cesta do pekla

Danko však mal problém aj s vyjadreniami dvoch ministrov za stranu Hlas. Uviedol to na margo oznámenia, že bude kandidovať do europarlamentu. „Určite áno, potiahnem kandidátku,“ povedal s tým, že ak sa mu podarí získať mandát, až potom sa rozhodne, čo s ním. „Budem sa rozhodovať aj od politickej situácie, lebo pokiaľ pani ministerka Dolinková bude rozprávať o povinnom očkovaní a Drucker o tom, že mimovládky na školách nie sú problém, tak neviem, dokedy taká vláda môže vydržať,“ povedal.

Minister životného prostredia Tomáš Taraba po rokovaní vlády v reakcii pre Pravdu uviedol, že ministri majú rozprávať len to, na čom sa zhodnú, aj preto by bol rád, keby bolo PVV schválené čím rýchlejšie. „Pokiaľ budú jednotliví ministri rozprávať veci, ktoré nie sú v programovom vyhlásení vlády a ktoré sú absolútne v rozpore s tým, čo je základná politická agenda napríklad SNS alebo Smeru, tak je to cesta do pekla,“ povedal pre Pravdu.

„Chcem veriť, že niektorí ministri si uvedomili, že toto nie je Hyde Park, kde si môžu rozprávať vlastné názory. Oni sú viazaní, ak chcú, aby táto vláda fungovala, majú rozprávať to, na čom sa zhodneme,“ skonštatoval. „Za SNS môžeme povedať, že nikdy nebudeme súhlasiť so žiadnym povinným očkovaní, či detí, alebo podobne. To, že mimovládky sú problém, to nie je len naše tvrdenie, ale aj tvrdenie predsedu vlády,“ dodal. PVV by malo byť podľa lídrov hotové v polovici novembra.

Pre SNS to síce nie sú priority, ale podstatné veci, na ktorých principiálne trvajú. Danko očakáva, že mu premiér Fico predloží PVV rovnako, ako Pellegrinimu a potom ho budú na úrovni lídrov dopĺňať.

Dolinková chráni zdravie občanov, Drucker nebude nič odkazovať cez médiá

Dolinková pred niekoľkými dňami prostredníctvom rezortnej stránky na sociálnej sieti uviedla, že ministerstvo hľadá také riešenia, ktorými sa dosiahne väčšia kapacita očkovania proti covidu a skrátenie čakacích lehôt. „Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková nie je zástancom povinného očkovania proti ochoreniu COVID-19 a povinné očkovanie nepresadzovala ani počas ktorejkoľvek z covidových vĺn,“ reagovala pre Pravdu.

Dopyt občanov po očkovaní proti covidu však podľa ministerky posledné týždne masívne prevyšoval kapacity očkovacích centier. „Práve preto po vzájomnej dohode s ministerstvom zdravotníctva rozšírila UNB k dnešnému dňu očkovacie kapacity proti ochoreniu COVID-19 zo 100 na 300 ľudí denne počas pracovných dní, pričom UNB bude očkovať aj nadchádzajúci víkend. Úlohou ministerstva zdravotníctva je mimo iného aj ochrana zdravia a života občanov,“ dodal rezort s tým, že zoznam povinných očkovaní, ktoré sa už dlhodobo realizujú, je zverejnený na stránke ÚVZ SR.

Drucker pri preberaní rezortu uviedol, že nezdieľa predstavu koaličných partnerov Smeru či SNS. Reagoval tak na tázku, či bude presadzovať zákon, aby sa zabránilo vstupu mimovládkam do škôl. „Zbytočne vnášame problémy, ktoré tu nie sú. Som ministrom školstva a stopercentne sa budem venovať školstvu, menej sa mi chce komentovať čokoľvek, čo nie je témou,“ povedal.

Na margo Dankových vyjadrení po rokovaní vlády uviedol, že nevníma žiadne trenice v koalícii. „V dobrom chcem povedať, že zovšeobecňovanie pojmu „mimovládky“ je veľmi aj nebezpečné. Máme tu stovky rôznych občianskych, odborných a rodičovských združení, matematické a fyzikálne olympiády, ktoré pôsobia samozrejme v školstve pri vzdelávaní,“ povedal.

„Ide o rôzne organizácie z vysokých škôl, ktoré pomáhajú s inováciami, zástupcovia zamestnávateľov majú rôzne odborné organizácie. To všetko je pojem „mimovládky“. To je absolútna neznalosť a je nevhodné používať tento terminus technicus,“ hovorí minister.

Školstvo je podľa neho živý systém, v ktorom pôsobí štát, samosprávy, cirkvi, záujmové združenia, akademická obec, rodičovské alebo občianske iniciatívy. Vykonávajú rôzne dobré veci vo výchove aj vzdelávaní, organizácii voľnočasových aktivít, športu, súťaží a olympiád, prinášajú inovácie z terénu, ktoré sa nedajú vymyslieť od stola v Bratislave. Reči o nejakých „mimovládkach“ sú základným nepochopením toho, ako funguje školstvo v každej modernej demokratickej krajine,“ reagoval pre Pravdu.

Podľa neho je však úplne relevantný fakt, že máme na Slovensku mnoho konšpiračných prúdov, s ktorými musíme bojovať všade na svete. „Na druhej strane platí, že žijeme v období hybridných hrozieb, propagandy a dezinformácií. Je to problém, voči ktorému nie je odolný ani systém vzdelávania, a tomuto riziku sa rozhodne ako minister školstva venovať budem,“ povedal.„Keď bude mať záujem, budeme o tom debatovať, ja mu to nepotrebujem odkazovať cez médiá,“ reagoval na otázku, či si to s Dankom vydebatoval.

Nie je to prvý problém, no koalícia

V stále novej trojkoalícii sa však objavili nezrovnalosti aj pri predložení prvého kandidáta na ministra životného prostredia, ktorým mal byť Rudolf Huliak. SNS nakoniec ustúpila a ministrom sa stal Taraba. Danko uviedol, že tak vyhoveli Smeru a premiérovi, aby bola vláda vymenovaná a Fico mohol ísť na summit. Okrem toho Huliak povedal, že chce iniciovať referendum o vystúpení z Európskej únie a NATO, čo priamo odmieta koaličná zmluva. Predseda Hlasu Peter Pellegrini to odmietol, uviedol, že by to u neho narazilo na odpor a pripomenul znenie koaličnej dohody.

Politológ z Univerzity sv. Cyrila a Metoda Jozef Lenč si nemyslí, že Dankove vyjadrenia by mali nateraz výrazne ovplyvniť fungovanie koalície. „Vyjadrenia Andreja Danka evokujú spomienky na jeho predchádzajúcu koalíciu. Aktuálne vyjadrenia sú skôr len jeho snahou ako sa vyrovnať s požiadavkami a tlakom tých, ktorí dnes tvoria väčšinu jeho poslaneckého klubu a na druhej strane posilniť svoje pozície v kontexte rokovania a prípravy programového vyhlásenia vlády,“ uviedol.

Škrípanie podľa neho svedčí o tom, že sa Danko snaží posilniť svoje postavenie v koalícii, keď iniciatívu za SNS prebrali Huliak a Taraba ako „tváre a profiloví politici zoskupenia“. „Nemožno to vnímať ako problémy v koalícii, skôr ako snahu predsedu Danka uchovať si pozícii predsedu a dôležitého koaličného partnera aj v kontexte prípravy programového vyhlásenia vlády,“ myslí si.

Danko už v minulosti vo vláde so Smerom a Mostom-Híd hrozil vypovedaním koaličnej zmluvy a v tejto vláde bude podľa jeho slov oveľa otvorenejší. Bude koalícia menej stabilná? „Nemyslím si. Miera stability koalície bude závislá od toho, ako dokáže Robert Fico súčasne korigovať požiadavky Dankových „voľných radikálov“ a prozápadných reprezentantov Pellegriniho Hlasu,“ zhodnotil Lenč.

„Napriek apokalyptickým vyjadreniam o tom, že Fico 2023 bude akýmsi „Kotlebom“ v tričku Smeru, najmä v rovine našej zahraničnej politiky, sa nateraz nepotvrdili,“ reagoval na margo Ficových krokov a vyjadrení na summite v Bruseli.

„Otázne je, či a ako sa dokáže Robert Fico a Smerom reprezentovaná zahraničná politika vlády vyrovnať s nespokojnosťou zradikalizovaného voliča a koaličného partnera s tým, že to robí podobne ako v minulosti. Silné antieurópske reči doma a viac-menej jednoznačná podpora proeurópskych politík vonku,“ povedal.

Koalícia má podľa politológa potenciál vydržať štyri roky. „Rozhodne by som po vyjadreniach Andreja Danka nelámal palicu nad súčasnou koalíciou, ktorá de facto len vzniká a v realizácií svojich cieľov a napĺňaní politík sa len rozbieha,“ dodal.