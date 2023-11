Nie som aktér vo vojne v polícii, zdôraznil Zurian. Odstavenie "čurillovcov" neľutuje, reagoval ich advokát Kubina

Všetci obvinení policajti by mali byť postavení mimo službu. Zdôraznil to na štvrtkovom parlamentnom vypočúvaní Branislav Zurian. Toho už medzičasom vláda vymenovala za šéfa Ústavu inšpekčnej služby (ÚIS) a predtým ho tri a pol hodiny vypočúvali poslanci.

Pochybnosti o svojom vzťahu s ministerkou hospodárstva Denisou Sakovou (Hlas) nepriznal ani nepoprel. „K mojej práci nikdy nepatrilo, aby som sa vyjadrovala k súkromiu,“ vyhlásila Saková pred rokovaním vlády. Konflikt záujmov odmieta a upozornila, že je ministerkou hospodárstva a jej práca sa netýka bezpečnostných zložiek. Nie je pritom žiadnym tajomstvom, že boli na spoločnej lyžovačke v roku 2022 v Taliansku.

Zurian zdôraznil, že je ochotný sa každý deň dostaviť na kontrolu detektora lži a nechcel ich vzťah komentovať. Naopak, chce na inšpekcii zložiť tím, ktorý bude z profesionálov. „Nie je možné dať trestnú činnosť slovenskej polície prešetriť ani českej a ani maďarskej polícii.“

Novovymenovaný šéf inšpekcie bol jediným uchádzačom o túto pozíciu. Navrhol ho minister vnútra a ten odmieta podozrenia z politických tlakov. Ozrejmil, že od roku 2021, keď OĽaNO zmenilo legislatívu, si šéfa inšpekcie vyberá minister vnútra a schvaľuje ho vláda.

Policajná inšpekcia musí byť dôveryhodná inštitúcia Poslanci a poslankyne Progresívneho Slovenska (PS) na výbore pre obranu a bezpečnosť vypočúvali nominanta na šéfa Úradu inšpekčnej služby Branislava Zuriana. Pýtali sme sa ho na jeho možné konflikty záujmov, na viaceré otázky však pán Zurian nechcel odpovedať, vyhlásil predseda poslaneckého klubu Martin Dubéci. “Pýtali sme sa, ako bude garantovať nezávislosť, či má nejaké vzťahy so súčasnou vládou, alebo ako bude riešiť kauzy súvisiace so stranou Hlas vzhľadom na jeho kontakty s Denisou Sakovou. Na tieto otázky sme odpovede nedostali. Zaujímali sme sa tiež, ako chce v budúcnosti inšpekciu riadiť. Pán Zurian povedal, že ani nečítal základné dokumenty, ktoré sa týkajú fungovania inšpekcie,” dodal Dubéci s tým, že keď sa poslanci a poslankyne PS pýtali na konkrétne problémy, ako sú policajná brutalita či rasizmus voči rómskej menšine, nemali pocit, že Zurian má jasnú manažérsku predstavu o ich riešení. Z vypočutia Zuriana podľa podpredsedníčky PS Ireny Bihariovej vyvstala určitá pochybnosť o jeho cieli zriadiť na Úrade inšpekčnej služby vyšetrovací tím na ukončenie vojny v Policajnom zbore. “Obávam sa však, že ak je takýto tím zriadený práve na subjekte, ktorý bol sám aktérom tejto vojny, tak k ukončeniu vojny nepríde, skôr naopak. Budí to skôr obavu, že tá vojna minimálne v očiach verejnosti môže pokračovať, a že môže ísť o nejaký druh pomsty,” uviedla Bihariová s tým, že sa akurát zmení obsadenie. Jaroslav Spišiak aj napriek výhradám strany hlasoval za jeho zvolenie.

Kaľavský, Košč a podozrivé známosti

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas) odkázal, že časy pomsty a vendety sa skončili. „Doba politickej pomsty skončila, zákon bude platiť pre všetkých a je mi jedno, z ktorej strany budú,“ opakoval sa minister.

Jednou z hlavných tém vypočúvania boli aj otázky okolo skupiny vyšetrovateľov NAKA okolo Jána Čurillu. Tých, skôr známych ako „čurillovcov“, odstavil od služby Matúš Šutaj Eštok hneď potom, ako prijal funkciu ministra vnútra.

„Nevidím dôvod, prečo by nemali byť postavení mimo službu. Sami by mali chcieť, aby sa vyšetrilo to, čo sa im kladie za vinu,“ ozrejmil Zurian a dodal, že sa necíti ako aktér vo vojne v polícii. Dodal, že keby tím Oblúk mohol vo svojej práci pokračovať, tak by dnes nebojovali proti sebe skupiny v polícii. Poslanec Juraj Krúpa mu pripomenul, že súd hovorí v prospech čurillovcov.

Počas vypočúvania sa viackrát opakovalo meno expolicajta Jána Kaľavského. Bývalý príslušník NAKA Kaľavský je vinný z korupcie a vynášania informácií, dostal niekoľkoročný trest. Obžalovaný sa momentálne nachádza v Bosne a Hercegovine. On vraj nosil Zurianovi nahrávky od čurillovcov. Zurian priznal, že mu bolo mu podozrivé, že Kaľavský nenosil informácie o čurillovcoch, keď s nimi chodil na opekačky.

„Považoval som Kaľavského za dobrého policajta,“ zdôraznil, pričom údajne sa s ním poslednýkrát videl, keď bol posledný týždeň v polícii. „Bolo to podľa neho 15. mája 2021,“ ozrejmil a podotkol, že to nebol jeho priateľ, ale priateľ Jána Čurillu.

Vyšetrovatelia a operatívci NAKA okolo Čurillu sú obvinení z manipulovania vyšetrovaní veľkých káuz. Ako je známe, prostredníctvom Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti dostali viacerí policajti od Úradu špeciálnej prokuratúry štatút chránenej osoby.

„Na takýto úkon sa vyžaduje podľa zákona predchádzajúci súhlas Úradu na ochranu oznamovateľov. Takýto súhlas udelený nebol. Personálny rozkaz o dočasnom pozbavení štátnej služby je preto neplatný a jeho vydanie je zneužitím právomoci verejného činiteľa,“ povedal koncom októbra advokát obvinených policajtov Peter Kubina.

„Keďže títo policajti sú nedôvodne stíhaní už dva roky a doteraz neboli postavení mimo služby, ide o jasné odvetné opatrenie, ktoré nijako nesúvisí s vývojom ich trestného stíhania. Presne pre takýto prípad žiadali a aj dostali ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Na situáciu budeme reagovať zákonnými prostriedkami,“ dodal Kubina.

Okrem Kaľavského musel vysvetľovať aj prepojenia na podnikateľa Petra Košča. Podnikateľ je vraj hlavou mafiánskej skupiny, ktorá chcela diskreditovať elitných vyšetrovateľov. Priznal, že mu Košč po smrti Milana Lučanského volal, že mi chce niečo povedať. „Bolo to na Štrbskom plese a nebol som tam sám,“ ozrejmil, pričom vec sa mala týkať manipulácie vyšetrovaní.

„S Koščom som nepil ani kávu,“ zdôraznil. Mal však informáciu, že Kaľavský bol na návšteve u Košča doma. „Hneď som si ho dal zavolať a pýtal som sa, kde bol autom, povedal mi, že to je jeho informátor,“ ozrejmil.

V otázke postavenia čurillovcov mimo službu hovorí, že obhajuje zákon. „Garantujem vám, postavím mimo službu všetkých policajtov, ktorí sú obvinení,“ zdôraznil. Dodal, že Ján Čurilla podľa neho patrí „k najlepším vyšetrovateľom“.

Zriadenie nového tímu Oblúk

Po nástupe do funkcie chce v polícii znovu obnoviť vyšetrovací tím Oblúk, ktorý sa však bude skladať z nových ľudí. Poslanec Igor Matovič (OĽaNO) si neodpustil narážku a začal s tým, že Zuriana považuje za „chlapa, ktorý nenosí červené tangáče“.

Požiadal však Zuriana, aby zverejnil posmešné správy od policajtov po smrti generála Lučanského. Zurian mu vysvetlil, že telefón s dôkazmi sa nachádza v zahraničí, a dodal, že nemá prostriedky, aby tam len tak vycestoval. Prisľúbil však, že do konca roka ten telefón donesie. „Neukradol som ani jedno euro, nemám prostriedky, aby som mohol cestovať a keď pôjdem, tak ten telefón si donesiem,“ ozrejmil. „Ani ja som neukradol euro, ale poslanecký plat použijem na to, aby som vás tam odviedol,“ reagoval Matovič.

Predsedu bývalého hnutia OĽaNO zaujímalo, ako vnímal vyjadrenie Roberta Kaliňáka (Smer). Ešte keď bol v roku 2017 ministrom vnútra, vyhlásil, že korupcia nie je. Kaliňák vtedy zdôraznil, že korupciu v najvyšších kruhoch nemožno stíhať, pretože neexistuje. „Povedzte mi jeden príklad za minulý rok, kde na najvyšších poschodiach politiky bola spáchaná korupcia. Prosím, aspoň jeden. Povedzte mi aspoň jeden. Neviete? Nestala sa. Ani vy tú informáciu nemáte, ani ja ju nemám,“ upozornil.

Podľa Matoviča mu malo byť podozrivé toto tvrdenie o tom, že korupcia na najvyšších miestach neexistuje. „Žili ste v ilúzii, že korupcia tu nie je?“ pýtal sa Matovič. Zurian zdôraznil, že pre neho bolo dôležité, aby neboli drogy, aby neboli vraždy.

Zurian vysvetlil, že v Bratislave sa žije iný život ako v regiónoch. „Nevolal som do Bratislavy – počúvajte, je tam korupcia,“ skonštatoval. Vtedy ešte pôsobil v Poprade.

Podľa mňa bol zabitý

Viackrát sa opakovala aj téma úmrtia generála Milana Lučanského. „Podľa mňa bol zabitý. Vzhľadom na zranenia si myslím, že k fyzickému útoku došlo,“ vyhlásil a priblížil, že za stieračom auta si našiel odkaz – „Milan sa už na teba teší“.

Exministerka spravodlivosti Mária Kolíková (SaS) na vypočutí zdôraznila, že bolo vylúčené cudzie zavinenie. „Ja som vychádzal z informácií v médiách, preto som povedal, že podľa mňa došlo k útoku,“ zopakoval Zurian a opäť zdôraznil, že vyšetrovanie nie je ukončené.

Jednoznačný záver vyšetrovania, ktoré trvalo takmer dva roky, znel, že bývalý policajný prezident Lučanský spáchal koncom roka 2020 vo väzobnej cele v Prešove samovraždu, na následky ktorej zomrel. Polícia však znovu prípad otvorila a Zurian spomenul, že záverom o samovražde neverí, pretože keď pôsobil na východe a v jednom prípade došlo k samovražde, tak zavraždený človek mal v chrbte dve bodné rany. Bývalá ministerka Kolíková zdôraznila, že šéfom väzenskej polície bol Milan Ivan a nevie si ani predstaviť, ako vlastne by mal niekto záujem ublížiť a ako by k tomu mohlo dôjsť. „Akým pokynom, keď tam bol človek, ktorému ste vy dôverovali, nie naša vláda,“ spýtala sa.

„Ja by som mohol povedať, že vaša vláda mučila ľudí, lebo som čítal Milanove listy,“ odkázal jej Zurian.

Vypočúvania sa zúčastnil aj europoslanec Miroslav Radačovský. Ten zastupuje rodinu poškodených Lučanských. Do Národnej rady prišiel doručiť vyhlásenie o tom, že nepreberie mandát poslanca a zostáva v Bruseli.

„Považujem za jasné upovedomiť prítomných, v akom stave sa vec nachádza. Nikto netvrdil ani nevyvrátil, či pán generál Lučanský si spôsobil zranenia sám, či si spôsobil smrť sám. Z doposiaľ vykonaných dôkazov nebolo bez pochybností dokázané, že si smrť a poranenie spôsobil sám,“ vyhlásil sudca. Podotkol, že bolo zastavené trestné konanie v dôsledku mimoriadneho opravného prostriedku a následne bolo opätovne začaté na pokyn generálneho prokurátora.

„Táto vec nie je jednoduchá. Nemôže sa niekto postaviť a hovoriť o smrti človeka,“ ozrejmil. Podľa neho sa prípad po súdoch ťahá už tri roky a podľa neho niet inšpektora, prokurátora či vyšetrovateľa, ktorý by sa tak dlho s tým trápil.