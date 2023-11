Taraba sa chce zbaviť šéfa inšpekcie životného prostredia, Jenčo je však chráneným oznamovateľom. Na jeho miesto vraj mieri Matečná

Kiča vo videu upozornil, že snaha odvolať Jenča má aj ďalší rozmer. Pripomenul úplatkársku kauzu s prideľovaním agrodotácií na slovenskej Pôdohospodárskej platobnej agentúre známu ako Dobytkár, do ktorej boli zapletení Matečnej podriadení v čase, keď viedla rezort pôdohospodárstva. Spomenul aj medializovaný prípad skládky pri Gbeloch, ktorú nechal skrachovať Karol Čambala, brat podpredsedu SNS Zdenka Čambalu. Od inšpekcie životného prostredia bude závisieť, či náklady za sanáciu skládky bude platiť jej majiteľ alebo štát.

Kiča: Taraba sa chce zbaviť Jenča, na jeho miesto vraj mieri Matečná Video Zdroj: FB Michal Kiča

Čítajte viac Pomsta voči špičkám polície? S Hamranom zrušili aj viceprezidentov, Šutaj Eštok môže za čurillovcov dostať pokutu

Vláda pripraví zmeny na Úrade na ochranu oznamovateľov

Šéf envirorezortu Taraba prostredníctvom videa uviedol, že o problémoch s Úradom na ochranu oznamovateľov sa už rozprávali aj na rokovaní vlády. Kabinetu sa podľa neho nepáčia kroky viacerých nominantov bývalej vlády, ktorí na úrade hľadajú podporu vo forme ochrany oznamovateľov protispoločenskej činnosti.

Taraba o statuse chráneného oznamovateľa: Urobili si z toho šport, takto sa chcú zabetónovať vo funkciách Video Zdroj: FB Tomáš Taraba • SNS - ŽIVOT NS

„Máme jednu štátnu inštitúciu pod ministerstvom životného prostredia, kde potrebujete mať bezpečnostnú previerku na prísne tajné. No a keďže ten šéf nemá previerku na prísne tajné, tak sme ho chceli odvolať. On nám vytiahol z aktovky, že aj on je oznamovateľ protispoločenskej činnosti. Takže oni si urobili taký šport z toho, že si myslia, že budú nespĺňať základné zákonné podmienky, ale takto sa budú zabetónovať vo funkciách. Chcem len povedať, že už sme to na vláde riešili, aby to trápne zabetónovanie ľudí vo funkciách, ktorí nespĺňajú základnú zákonnú podmienku, nebolo možné,“ povedal Taraba.

Čítajte viac Šutaj Eštok zrušil policajných viceprezidentov, čurillovcov postavil mimo službu. Neplatný a nezákonný pokus, reaguje advokát

Status chráneného oznamovateľa

Generálny riaditeľ Slovenskej inšpekcie životného prostredia Ján Jenčo v reakcii prostredníctvom advokátskej kancelárie Hradský s.r.o. zdôraznil, že uznáva princíp nestrannosti a apolitickosti vo výkone štátnej služby. To mu však podľa vlastných slov nezabraňuje reagovať na dehonestujúce a nepravdivé vyjadrenia podpredsedu vlády a ministra životného prostredia Tomáša Tarabu o zneužívaní statusu chránených oznamovateľov na „zabetónovanie“ sa v štátnych inštitúciách.

„Nakoľko je verejne známe, že náš klient má priznané postavenie chráneného oznamovateľa a obrátili sa na neho v tejto súvislosti viaceré médiá, uvádza prostredníctvom našej advokátskej kancelárie nasledovné stanovisko. Ján Jenčo potvrdzuje, že dňa 2. 11. 2023 mu generálny tajomník služobného úradu Ministerstva životného prostredia SR Marek Chovan oznámil, že bude s okamžitou platnosťou odvolaný, a to bez uvedenia akéhokoľvek dôvodu. Ján Jenčo upozornil prítomné osoby, že mu bol priznaný status chráneného oznamovateľa protispoločenskej činnosti, o čom má ministerstvo preukázateľne vedomosť," uviedol advokát Peter Hradský.

Hamran o Zurianovi Video

Status chráneného oznamovateľa podľa advokáta zakladá zákonnú požiadavku, aby s takýmto úkonom súhlasil Úrad pre ochranu oznamovateľov. „Zástupcovia ministerstva uviedli, že takýto súhlas udelený nebol. Následne pohovor ukončil generálny tajomník služobného úradu bez ďalšieho postupu," uviedol Hradský. Jenčo podľa neho odmieta, že zneužíva postavenie chráneného oznamovateľa, a tiež to, že dôvodom pre jeho odvolanie bola absencia bezpečnostnej previerky, nakoľko tento dôvod nebol generálnym tajomníkom služobného úradu ani raz uvedený.

Video

Advokát tiež pripomenul, že Jenčovi priznal v októbri 2022 postavenie chráneného oznamovateľa prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry v súvislosti s trestným konaním, v ktorom bol oznamovateľom a následne aj agentom spolupracujúcim s orgánmi činnými v trestnom konaní pre podozrenie zo spáchania trestného činu podplácania. „Toho sa mal dopustiť advokát Marián B. s cieľom získania konkurenčnej výhody pre spoločnosť v oblasti odpadového hospodárstva. Oznámenie Jána Jenča a jeho spolupráca s orgánmi činnými v trestnom konaní bola kľúčová pre vznesenie obvinenia. Podľa zverejnených informácií advokát Marián B. zároveň zastupuje aj Vladimíra P., bývalého riaditeľa SIS, s ktorým mal spolupracovať podnikateľ Peter K. a sú obvinení v rovnakej trestnej veci," zdôraznil Hradský s tým, že podnikateľ Peter K. bol obchodným partnerom podpredsedu vlády a ministra životného prostredia SR Tomáša Tarabu. „Uvedené skutočnosti zvyšujú dôvodnú obavu, že pracovnoprávny úkon – odvolanie z funkcie, je odvetným opatrením a môže mať súvis s oznámením o protispoločenskej činnosti," dodal advokát.