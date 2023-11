Gašpar: Ak by Šutaj Eštok vedel, že Hamran sa chystá odísť, zrejme by svoje rozhodnutie prehodnotil

Poslanec Gašpar si myslí, že ak by ju predložil novému ministrovi vnútra Matúšovi Šutajovi Eštokovi, minister by možno prehodnotil svoje rozhodnutie o Hamranovom odvolaní. Uviedol to v relácii V politike televizie Ta3, na margo odvolania policajného prezidenta Hamrana niekoľko dní pred tým, než sa chystal odísť do civilu. „Ak by minister vedel, že o tie tri dni končí, tak by takýto rozkaz asi nevydal," tvrdí Gašpar. Zdôraznil, že Šutaj Eštok postupoval v súlade so zákonom.

K tomu, že človek, ktorý je z juhozápadu Slovenska, konkrétne z Komárna, bol prevelený do Popradu, Gašpar poznamenal, že on sám počas svojej kariéry zažil podobné postupy (Gašpar je bývalý policajný prezident. pozn. SITA) . Podotkol, že on s takýmto prístupom nie je stotožnený, vzhľadom na to, že to zažil.

Vančo: Zurian nás nepresvedčil, že je vhodný na pozíciu šéfa inšpekčnej služby

Branislav Zurian nás nepresvedčil, že je vhodným kandidátom na pozíciu šéfa inšpekčnej služby, skonštatoval v relácii V politike televízie Ta3 poslanec hnutia Progresívne Slovensko (PS) Branislav Vančo na margo vypočutia Zuriana na branno-bezpečnostnom výbore. Zurian bol tento týždeň vládou odobrený do pozície šéfa Úradu inšpekčnej služby Ministerstva vnútra SR. Podľa Vanča ho poslanci PS vyše troch hodín „grilovali" na výbore, poslanec je ale toho názoru, že Zurian nevedel primerane odpovedať na viacero otázok. Vančo pripomenul i to, že Zurian strávil istý čas v Bielorusku. Podotkol, že bude zvedavý na to, či nový šéf inšpekčnej služby získa bezpečnostnú previerku.