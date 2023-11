Šutaj Eštok zdedil problémový vrtuľník za 13 miliónov. Bojoval proti jeho nákupu, rezortu vnútra stroj chýba

Vrtuľník za viac ako 13 miliónov eur síce vláda kúpila ešte pred rokom, no dodnes sa nedostal na Slovensko. Stroj mal vyše pol roka súdny zákaz lietať, a preto zostával uzemnený v hangári u predajcu. Nákup ministerstva vnútra čelil problémom pre spôsob obstarávania. V lete ho dokonca začala preverovať aj Národná kriminálna agentúra (NAKA). Kritikom nákupu bol v minulosti aj čerstvo vymenovaný minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas). Dnes práve on musí riešiť budúcnosť kontroverzného vrtuľníka. Ten už lietať môže, no na Slovensku preň nemáme pilotov a ani zabezpečený servis.

Matúš Šutaj Eštok o prioritách na rezorte vnútra Video Zdroj: TV Pravda

Ministerstvo vnútra však môže používať vrtuľník AW189 od talianskeho výrobcu Leonardo, ktorý si zaobstaralo ešte vlani v polovici decembra. Rozhodol o tom Krajský súd v Bratislave. V odvolacom konaní zrušil predbežné opatrenie z marca, ktorým Okresný súd Malacky zakázal rezortu používať stroj až do konečného rozhodnutia vo veci.

Súdny proces rozbehol americký výrobca vrtuľníkov Bell Textron, ktorý napadol spôsob obstarávania vrtuľníka. Ministerstvo totiž kúpilo stroj bez súťaže a po tom, čo Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) zrušil predošlý tender k nákupu toho istého vrtuľníka rovnakým spôsobom.

13 miliónov v hangári

Rezort vnútra vysvetľoval svoj postup tým, že bolo potrebné rýchlo zabezpečiť náhradu za ruské vrtuľníky Mi-171. Ich prevádzku značne obmedzili sankcie, ktoré Európska únia uvalila na Rusko po vypuknutí vojny na Ukrajine. Ak by ministerstvo kupovalo náhradný vrtuľník v riadnom obstarávaní, rezortná letka by sa ocitla v ohrozenom stave. Hasiči, záchranári a policajti by tak na dlhší čas zostali bez vrtuľníkov, ktoré potrebujú pri pátraní, hasení požiarov, ale aj pri ochrane štátnej hranice.

Súčasťou nákupu bol nielen samotný stroj spoločnosti Leonardo, ale aj výcvik troch pilotov, vybavenie na misie a realizácia technického dohľadu CAMO. Cena vrtuľníka bola 10,6 milióna eur bez DPH. Do školenia pilotov, vybavenia a na dohľad bolo vyčlenených ďalších dva a pol milióna eur. Marcové opatrenie, ktorým súd zakázal používať vrtuľník, znemožnilo plnenie všetkých bodov kúpnej zmluvy. Teda piloti nemohli nastúpiť ani na výcvikový kurz, no termíny už boli dohodnuté a rezervované. Nemohol sa realizovať ani technický dohľad.

Hoci slovenská vláda za stroj zaplatila milióny eur a zmluva nadobudla platnosť, helikoptéra naďalej stála v hangári predajcu. "Vrtuľník bol na náklady dodávateľa uzemnený vo Švajčiarsku, kde sa stále nachádza,” potvrdilo pre Pravdu ministerstvo vnútra.

Súd sa s Američanmi nestotožnil

Americká spoločnosť Bell sa domnieva, že nákup v priamom rokovacom konaní porušil pravidlá obchodnej súťaže a jej ponuka bola pre ministerstvo vnútra výhodnejšia. Rezortu ponúkala nový vrtuľník za dvojnásobne nižšiu cenu namiesto staršieho stroja kúpeného od sprostredkova­teľskej spoločnosti. Preto spoločnosť žiadala súd preskúmať kúpnu zmluvu a rozhodnúť o jej platnosti. Ak by americká spoločnosť bola so žalobou úspešná a súd by rozhodol o neplatnosti kúpnej zmluvy, ministerstvo vnútra by malo dostať späť zaplatenú sumu a vlastnícke právo na vrtuľník AW189 by sa vrátil spoločnosti Helipool, ktorá ho predala.

Pokiaľ súdny proces bude trvať, ministerstvo by podľa Američanov nemalo používať vrtuľník, lebo tým zmarí účel žaloby. Prvostupňový súd v Malackách sa s argumentmi výrobcu stotožnil. No podľa uznesenia Krajského súdu v Bratislave sa proti rozhodnutiu odvolalo tak ministerstvo vnútra, ako aj predajca vrtuľníka Helipool.

Súd pojednávanie v danej veci zatiaľ nenariadil, ale v odvolacom konaní rozhodol, že rezort vnútra môže s kúpeným vrtuľníkom nakladať v plnom rozsahu. Uznal tak argumenty ministerstva o tom, že nákup stroja sa v podstate uskutočnil, lebo lietadlo je vo vlastníctve štátu a v správe rezortu. Preto zákaz jeho používania spôsobuje len negatívne dôsledky, ako sú zvýšené náklady na jeho údržbu a riziko straty letovej spôsobilosti.

Čítajte viac Vrtuľník za 13 miliónov nemôže lietať, údržba stojí ďalšie milióny. Mikulcov nákup rieši NAKA i súd

Spoločnosť Helipool v odvolaní spomína, že cena kúpeného lietadla Leonardo AW189 za uplynulý rok výrazne stúpla. „Opätovné obstarávanie vrtuľníka s podobnými parametrami bude preto stáť viac, ako Slovenská republika zaplatila,” poznamenali predstavitelia predajcu.

Američania oponovali, že ministerstvo si pre miliónový nákup bez súťaže malo zabezpečiť nový súhlas vlády, lebo predošlý podľa nich platil len pre prvý pokus zaobstarať vrtuľník. Ten pre porušenie zákona o verejnom obstarávaní vlani zrušil ÚVO. Napadli aj to, že kúpna zmluva bola podpísaná v posledný deň riadneho fungovania kabinetu Eduarda Hegera (Demokrati).

Súd sa v spore priklonil na stranu ministerstva vnútra. V uznesení uviedol, že návrh na uloženie zákazu používať vrtuľník nebol dostatočne odôvodnený. „Predpokladom nariadenia neodkladného opatrenia je hrozba škody, pričom nepostačuje akákoľvek škoda alebo ujma, ale musí ísť o takú, ktorú v budúcnosti nebude možné nahradiť,” píše v uznesení Krajský súd. Táto podmienka podľa trojice rozhodujúcich sudcov splnená nebola.

Čítajte viac Gašpar: Ak by Šutaj Eštok vedel, že Hamran sa chystá odísť, zrejme by svoje rozhodnutie prehodnotil

Problémy sa nekončia súdom

Vrtuľník AW189 by tak mohol nakoniec prísť na územie Slovenska. Podľa zmluvy jeho dodanie je povinnosťou predajcu – teda problémom by nebolo ani to, že piloti z leteckého útvaru ministerstva vnútra zatiaľ neabsolvovali výcvik. „Po nadobudnutí právoplatnosti zrušenia neodkladného nariadenia dôjde k rezervácii nových termínov na základe dostupných kapacít výcvikovej organizácie,” uviedlo pre Pravdu tlačové oddelenie ministerstva vnútra.

Ak by lietadlo dorazilo na Slovensko, rezort narazí na ďalší problém. O vrtuľník sa vlastne ani nemá kto riadne postarať – tender na jeho údržbu dopadol neúspešne. Ministerstvo vnútra totiž od už mája hľadalo dodávateľa servisných služieb pre novú helikoptéru. Cena tejto zákazky bola päť miliónov eur. „Verejné obstarávanie bude v najbližších dňoch zrušené, lebo žiadny uchádzač nesplnil požiadavky verejného obstarávateľa kladené na ponuku,” uviedol rezort na naše otázky.

Miliónový nákup vrtuľníka okrem toho naďalej rieši NAKA, ktorá v máji začala trestné stíhanie na podnet dnešného ministra vnútra Šutaja Eštoka. Ešte ako opozičný poslanec zásadne kritizoval túto zákazku a nazýval ju „jeden veľký prúser a podvod” vtedajšieho ministra vnútra Romana Mikulca (vtedy OĽaNO).

Foto: Ivan Majerský hranica, kontroly, migranti, stráženie, Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok zásadne kritizoval nákup AW189 a nazýval ho „jeden veľký prúser a podvod”

NAKA pre Pravdu uviedla, že vyšetrovanie stále prebieha. „V predmetnej veci je začaté trestné stíhanie pre zločin machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe a naďalej prebiehajú úkony trestného konania smerujúce k zadokumentovaniu, prevereniu a objasneniu veci. Vzhľadom na uvedené nie je možné nateraz poskytnúť bližšie informácie, aby prípadne nedošlo k zmareniu vyšetrovania,” odpísala v stanovisku.

Koncom októbra bol Šutaj Eštok vymenovaný za nového ministra vnútra. Po Mikulcovi tak zdedil problémovo obstaraný vrtuľník a teraz má rozhodnúť, či v boji proti jeho nákupu bude pokračovať aj ako šéf rezortu. Pravda sa nového ministra spýtala, ako sa k veci postaví. Či teda bude rozhodne prevádzkovať vrtuľník po tom, čo to umožnil súd, alebo nie.

„Minister vnútra zaujme k tejto téme stanovisko hneď po oboznámení sa so zmluvou, ako aj so súdnym rozhodnutím,” reagovalo tlačové oddelenie rezortu. Kúpna zmluva pritom je zverejnená v Centrálnom registri zmlúv od polovice decembra 2022 a Šutaj Eštok vo vyhláseniach ešte pred podaním podnetu na políciu naznačoval, že pozná okolnosti, za ktorých prebehol nákup.

Ministerstvo vnútra pritom naďalej trpí nedostatkom vrtuľníkov, v súčasnosti disponuje iba jedným plne funkčným letuschopným strojom. A to konkrétne modelom Bell 429. Dva vrtuľníky Mi-171 sú momentálne mimo prevádzky, pričom jeden z nich podstupuje pravidelný servis a údržbu. Rezort vnútra v septembri v mediálnom stanovisku vyslovil nádej, že situáciu s nedostatkom vrtuľníkov vyrieši čo najskôr a že nový Leonardo AW189 nasadí do účinnej prevádzky.