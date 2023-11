Taraba a Takáč chcú revíziu celej sústavy národných parkov. Dohodli sa na oslabení ochrany prírody, myslí si Wiezik

So šéfom agrorezortu Richardom Takáčom (Smer) sa venovali viacerým témam, napríklad problematike škôd spôsobených premoženou raticovou zverou, či vlkmi a medveďmi. Doplnil, že reagujú aj na aktuálne informácie o holorube na Muránskej planine, spoločne tam plánujú vyslať kontrolu.

„To, čo je veľmi dôležité – riešili sme otázku národných parkov, zonácií. Či už z opozície, keď sme spolu ešte na týchto témach spolupracovali, máme nejakú jasnú víziu, o ktorej budeme hovoriť úplne detailne, až keď bude schválené programové vyhlásenie vlády," avizoval. S ministrom Takáčom sa podľa Tarabu zhodli na potrebe redefinície v podstate celej sústavy národných parkov podľa medzinárodných kritérií. Podľa ministra životného prostredia ide o jediný objektívny činiteľ a podľa toho, ako jednotlivé územia spĺňajú tieto kritériá, majú v pláne redefinovať národné parky.

Taraba tiež uviedol, že sa dohodli aj na vytvorení aktívnych pracovných skupín, ktoré sa budú pravidelne stretávať a riešiť problémy. Zároveň i oni, ministri, majú v úmysle pravidelne komunikovať. Na stretnutí otvorili i otázky plánu obnovy či potravinovej sebestačnosti. Minister pôdohospodárstva Takáč tiež avizoval, že obe ministerstvá majú v pláne aktívne spolupracovať. Považuje to za potrebné najmä vzhľadom k tomu, že na Slovensku mnoho ľudí žije na vidieku.

„Preto spoločne s ministerstvom životného prostredia budeme hľadať cesty na to, ako využiť vidiek a rozmanitosť krajiny aj na to, aby sme zvyšovali potravinovú sebestačnosť a bezpečnosť, aby sme vedeli doručiť občanom Slovenskej republiky kvalitné slovenské potraviny, dostupné za prijateľné ceny," povedal šéf agrorezortu. Dodal, že s Tarabom chcú hľadať aj napríklad cesty na spoločné využitie niektorých finančných prostriedkov.

Takáč poukázal, že agrorezort nedostal z plánu obnovy peniaze. „Vyše miliardy dostalo ministerstvo životného prostredia a budeme hľadať cestu na to, ako spoločne využiť finančné prostriedky,“ podotkol.

Wiezik: Vznikol konsenzus na oslabení ochrany prírody

Vznikol konsenzus na oslabení ochrany prírody všade tam, kde to bude možné. Uviedol to europoslanec Michal Wiezik (PS). Pokračoval s tým, že z dnešného vystúpenia Takáča a Tarabu vyplýva, že ministerstvo pôdohospodárstva sa už nebude musieť zaoberať rozporovaním ochrany prírody a prebralo to na seba samo ministerstvo životného prostredia.

„Okrem iného ministri, zatiaľ medzi riadkami, avizovali znižovanie ochrany prírody v národných parkoch, spätné zavedenie lovu vlka, rozšírenie možností lovu medveďa a presun financií Fondu obnovy z reformy národných parkov na kapitoly pôdohospodárstva," doplnil europoslanec

Podotkol, že ich ciele sú v rozpore so záväzkami, ktoré Slovensku vyplývajú z odôvodnených stanovísk a žaloby Európskej komisie.

Podľa Wiezika budú mať priamy dopad na možnosti čerpania prostriedkov z fondu obnovy a zvyšujú riziko pokuty z dôvodu porušovania európskej legislatívy. „Obmedzovanie ochrany prírody je v rozpore s Environmentálnou stratégiou SR, našou pozíciou v EÚ a s udržateľným rozvojom slovenských regiónov. Minister Taraba potom, čo neuspel v prebratí agendy sektoru hospodárstva, zdá sa uspel s adoptovaním programu pôdohospodárstva," vyhlásil europoslanec a uzavrel s tým, že sme svedkami absurdnej situácie, keď najväčším odporcom ochrany prírody je ministerstvo životného prostredia.