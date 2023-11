Zločinci sa zahrávajú s digitálnou zraniteľnosťou. Nenechajte sa oblafnúť

OUR MEDIA SR - ADteam (sponzorovaný obsah)

Zločinci často konajú s rafinovanosťou, využívajú neočakávané momenty a uplatňujú rozličné presviedčacie alebo nátlakové metódy. Podvody sa odohrávajú prostredníctvom rôznych komunikačných kanálov, ako sú napríklad SMS správy, telefonické hovory, sociálne siete alebo chatovacie aplikácie. Ide o formu sociálneho inžinierstva, ktorá spočíva v získaní dôležitých informácií od ľudí, ktorí sú dôverčiví.

Prečo uprednostňujú zločinci ľudí namiesto toho, aby sa pokúšali zasiahnuť priamo do banky? Je to pre nich jednoduchšie a efektívnejšie, ako sa pokúšať prelomiť bezpečnostné opatrenia banky.

Preto je dôležité, aby sme všetci boli ostražití a nedali sa zlákať.

Ako nás vedia nachytať?

Zločinci využívajú rôzne sofistikované metódy na to, aby získali osobné informácie a obohatili sa na úkor svojich obetí. Medzi najčastejšie formy útokov patria phishing, vishing a scam. Tieto podvodné praktiky sa líšia spôsobmi ich realizácie, ale spájajú ich snahy získať citlivé údaje od dôverčivých jednotlivcov.

Phishing je známy napríklad tým, že zločinci posielajú falošné e-maily alebo SMS správy, ktoré sa tvária ako komunikácia od banky. Tieto správy často zdôrazňujú naliehavosť a obsahujú neznáme alebo neobvyklé informácie o odosielateľovi. Zločinci v týchto e-mailoch vyzývajú ľudí, aby klikli na špecifické odkazy alebo otvorili prílohy. Ak podľahnú a urobia tak, sú presmerovaní na falošné webové stránky, ktoré sa tvária ako oficiálne stránky ich banky. Následne sa od nich požadujú prístupové údaje k internetovému bankovníctvu alebo informácie o platobných kartách, ktoré zločinci následne zneužijú na odcudzenie finančných prostriedkov.

Tu si postačuje stále opakovať, že banka nikdy nepožaduje od svojich klientov prihlasovacie údaje a už vôbec nie cez e-mail či SMS. Preto je dôležité nereagovať na podvodné e-maily, neklikať na odkazy a neotvárať prílohy.

Podobnou taktikou je aj vishing, pri ktorom zločinci kontaktujú ľudí telefonicky a žiadajú ich o poskytnutie prístupových údajov k internetovému bankovníctvu alebo informácie o platobných kartách. Toto je často ťažko identifikovateľná forma podvodu.

Tajomstvo je v appke

Banky sa usilujú o bezpečnosť svojich klientov a snažia sa minimalizovať riziko podvodov. Dnes je možné rýchlo a jednoducho overiť, či komunikujete so zamestnancom banky alebo s podvodníkom.

V apríli tohto roka vystrašili 42-ročného muža opakované telefonáty od neznámeho čísla. Falošný pracovník banky tvrdil, že má schválený úver na jeho účte, no muž to poprel a povedal, že nemá účet v danej banke. Neskôr ho kontaktoval iný jedinec, ktorý tvrdil, že jeho účet bol napadnutý a vyzval ho k okamžitému podpísaniu úveru, aby predišiel blokácií svojich peňazí. Muž svedomito nasledoval pokyny a nakoniec previedol 20-tisíc eur do kryptomeny cez QR kód, pričom veril, že koná v súlade s políciou. Jeho účet sa postupne vyprázdnil.

Takýchto prípadov je naozaj mnoho.

Ako sa tomu ubrániť? Jednou z možností je bezpečnostný nástroj s názvom Overenie volajúceho, ktorý nedávno zaviedla Tatra banka. Služba chráni pred podvodmi, konkrétne pred vishingom.

Stačí mať nainštalovanú mobilnú aplikáciu Tatra banka alebo sa prihlásiť do Internet bankinguTB, kde si môžete okamžite overiť, či osoba, ktorá vám volá, je skutočným pracovníkom banky, alebo ide o podvodného volajúceho. Klient dostane do Schránky správ unikátny kód, ktorý si vypýta od volajúceho a musí sa zhodovať. Ak sa kódy nezhodujú, volajúci kód nevie alebo kód klient obdržali iným spôsobom, napríklad ako SMS, e-mailom alebo cez chatovaciu službu, nemá poskytovať žiadne citlivé údaje a hovor okamžite ukončiť.

Ako sa chrániť pred útokmi? Internet banking je skvelý nástroj pre pohodlné riadenie financií, ale aj miesto, kde zločinci číhajú na príležitosť. Akú sebaobranu použiť, aby sa digitálny útočník nedostal k vašim peniazom? Nezdieľajte citlivé údaje: Nikdy neposkytujte informácie o svojej platobnej karte alebo prihlasovacie údaje do digitálneho bankovníctva tretím stranám. Týmto protiútokom minimalizujete riziko zneužitia a dodržiavate bezpečnostné predpisy vašej banky.

Informujte banku: Ak dostanete e-mail alebo SMS, kde vás niekto žiada o vaše prihlasovacie údaje, ignorujte ho a okamžite informujte svoju banku. Podvodné výzvy nechajte bez odpovede.

Skontrolujte adresu: Pri prihlasovaní sa do digitálneho bankovníctva si vždy kontrolujte URL adresu. Všímajte si, či je uvedená presne, bez vložených znakov či slov navyše, a či neobsahuje preklepy.

Uložte si odkaz: Dobrým spôsobom, ako sa uistiť, že sa prihlasujete cez správnu stránku, je uložiť si odkaz na prihlasovanie do internetového bankovníctva medzi obľúbené stránky alebo záložky v prehliadači. Ak sa chcete dostať na prihlasovaciu stránku a odkaz nemáte uložený, vždy použite presmerovanie z oficiálnej stránky banky.

Silné heslo: Zvoľte si silné heslo a meňte ho pravidelne. Ideálne heslo obsahuje aspoň 8 znakov a kombinuje malé a veľké písmená s číslicami. Silné heslo je ťažko uhádnuteľné pre tretie strany.

Dvojúrovňové overenie: Aktivujte si dvojúrovňové overenie pre svoj účet v internet bankingu. Táto funkcia zabezpečí, že k prístupu k vašim údajom budete potrebovať nielen heslo, ale aj ďalšiu formu overenia ako napríklad jednorazový kód z aplikácie alebo SMS. To značne zvyšuje bezpečnosť vášho účtu.

Notifikácie o pohyboch na účte: Majte to pod kontrolou. Aktivujte si notifikácie o pohyboch na vašom účte alebo kreditnej karte. Tým budete mať vždy aktuálny prehľad o všetkých transakciách a môžete rýchlo reagovať na akékoľvek podozrivé aktivity.

Používajte bezpečný počítač: Do internet bankingu sa prihlasujte iba z dôveryhodných zariadení, ktoré majú aktualizovaný operačný systém, internetový prehliadač a antivírusový program. Nepoužívajte počítač alebo zariadenie bez ochrany.

Vyhýbajte sa nezabezpečeným wifi sieťam: Nepoužívajte verejné wifi siete alebo verejne prístupné zariadenia na prístup do internet bankingu. Voľné wifi siete sú vždy rizikové a zneužiteľné. Vždy sa uistite, že ste odhlásení po použití.

Aktualizujte softvér a aplikácie: Udržiavajte svoj operačný systém, aplikácie a antivírusový softvér aktuálne. Pravidelné aktualizácie vám pomôžu minimalizovať zraniteľnosti a chrániť váš počítač alebo zariadenie pred rôznymi druhmi útokov.

Vzdelávajte sa o aktuálnych podvodných taktikách: Udržujte sa informovaní o nových podvodných taktikách, ktoré môžu vzniknúť. Banky a bezpečnostné organizácie často varujú pred novými hrozbami. Pozornosť k takýmto varovaniam môže včas identifikovať potenciálne riziká.

Týmito krokmi môžete zvýšiť svoju bezpečnosť pri používaní digitálneho bankovníctva a chrániť svoje osobné údaje pred zneužitím zločincami.





Naučte sa chrániť svoje peniaze #predigitalnu­bezpecnost (tatrabanka.sk)