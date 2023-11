Zatýkanie ako z akčného filmu. Na nepohodlných policajtov Zurianova inšpekcia poľuje v teréne. Spišiak hovorí o pomste

V pondelok o pol siedmej ráno v obci Jabloňové na Záhorí policajti so zapnutými majákmi zablokovali cestou do práce zástupcu riaditeľa odboru ochrany, prevencie a boja proti korupcii. Ladislav Kotek sa presúval služobným autom do práce. V dedine policajti spôsobili rozruch, ktorého zrejme jediným cieľom bolo ukázať silu a ponížiť policajného dôstojníka, komentoval advokát Peter Kubina. K pokračovaniu vojny v polícii sa v utorok vyjadrilo aj hnutie Progresívne Slovensko (PS).

Kto je Branislav Zurian? Takto predstavil seba i svoju víziu poslancom Video Zdroj: TV Pravda

Prítomní bol vyšetrovateľ spolu s operatívnym pracovníkom, ktorí pracujú na vyšetrovacom spise bývalého tímu Oblúk, v rámci ktorého boli „nezákonným spôsobom nasadené odposluchy voči vyšetrovateľom NAKA s požehnaním prokurátora KP Bratislava,“ informoval advokát Kubina. Podotkol, že na mieste bol aj samotný prokurátor Juraj Chylo, ktorý dozoruje vyšetrovanie proti čurillovcom.

„Pre kontext je dôležité uviesť, že tento policajt má tiež priznanú ochranu oznamovateľa závažnej protispoločenskej činnosti,“ uviedol advokát.

Čítajte viac Kauzu čurillovcov viedol zaujatý vyšetrovateľ, rozhodla inšpekcia. Zrušia im obvinenie?

Dôvodom policajnej akcie bolo oznámenie, že začínajú trestné stíhanie pre neoprávnené používanie motorového vozidla, nakoľko sa jedná o služobné motorové vozidlo MV SR a na jazdu s ním vraj nemá súhlas nadriadeného.

Hamran o Zurianovi a jeho menovaní na post šéfa inšpekcie Video

„Toto nie je vtip. Vyšetrovateľ a operatívny pracovník spolu s prokurátorom osobne zastavujú motorové vozidlo na ceste, aby promptne riešili podozrenie z toho, že vodič nemá povolenie na používanie tohto motorového vozidla. Zdá sa Vám to smiešne?,“ pýta sa Kubina.

Čítajte viac Zurian povýšil Santusovú, ktorá stíhala čurillovcov. Ďurka obeťou čistiek

Čítajte viac Ukrýval sa v zahraničí, vo voľnom čase sa venuje netradičnému hobby. Do polície sa vracia bývalý šéf NAKA

Podľa advokáta bolo jediným cieľom akcie demonštrovať silu a ponížiť policajného dôstojníka. „Je jasné, že na nepohodlných policajtov sa poľuje už aj v teréne s dôrazom na čo najväčšiu demonštráciu sily. Nabudúce možno príde aj vrtuľník, vodné delo, drony, kone a bojové slony – pokiaľ teda nebudú tieto sily a prostriedky práve vyťažené v boji proti nula nelegálnym migrantom,“ dodal advokát čurillovcov Kubina.

Bývalý policajný prezident a súčasný poslanec parlamentu Jaroslav Spišiak (PS) uviedol, že nový šéf policajnej inšpekcie Zurian svojimi prvými krokmi vyvrátil to, čo o sebe vravel ešte ako kandidát počas vypočúvania do funkcie. Zurian hovoril, že bude zabezpečovať ochranu policajtov, ktorí sú krivo obviňovaní a stíhať len tých, ktorí si to naozaj zaslúžia a v tomto duchu bude budovať inšpekciu. Podľa Spišiaka sa mal ako jeden z mála šancu postaviť na stranu dobra, no rozhodol sa, že bude podporovať inú stranu. Vyzerá to podľa Spišiaka tak, že ju nielen podporuje, ale využíva na pomstu voči tým, ktorí proti nemu viedli vyšetrovania.

Zurian sa podľa neho nikdy nezapíše do dejín policajného zboru ako jeden z najlepších policajtov, lebo si to celé pokazil sám.

Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka ostro odmietol šikanovanie policajtov, ktoré sa podľa neho deje pod novým ministrom vnútra Matúšom Šutajom Eštokom a novým šéfom policajnej inšpekcie Branislavom Zurianom.

Kroky Zuriana označil za alarmujúce. Potvrdzuje sa podľa neho to, čo PS hovorilo v kampani, že jedinou politikou Roberta Fica a teraz aj politikou Hlasu je pomsta. „To, čo sa nám odohráva pred očami, je skutočne vendeta Smeru a Hlasu,“ vyhlásil líder PS.